Eleições municipais

Culpa pela derrota

Os petistas se digladiam para apurar a culpa pela derrota nas eleições municipais. É simples. Se eles insistem nas pautas da esquerda, perdem os eleitores. Se renunciam às mesmas, perdem a identidade. E não adianta se travestirem de ovelhas.

José Guilherme Beccari

São Paulo

Judiciário

Destruição de livros

O comunista Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a retirada de circulação e a destruição de quatro livros jurídicos, por considerá-los discriminatórios e preconceituosos com a comunidade LGBTQIA+ e com as mulheres. Destruir livros, independentemente de suas citações, é um ato somente visto em regimes autoritários. Democracia e liberdade de expressão, palavras tão propaladas nos meios oficiais, no Brasil de hoje, são apenas “para inglês ver”.

J. A. Muller

Avaré

Condição dos presídios

O quadro desenhado no editorial As ‘masmorras’ do Brasil (1/11, A19), sobre nossos presídios, mostra uma realidade medieval que já vem de longe. No país da Justiça mais cara do mundo, o investimento em presídios minimamente dignos praticamente não existe. Ao que tudo indica, o dinheiro público está indo para o lado errado!

José Elias Laier

São Carlos

Meio ambiente

Eventos climáticos

Tivemos os desastres do Rio Grande do Sul e da Espanha, a seca da Amazônia e do Pantanal. Daqui a quanto tempo nossas autoridades vão entender que o clima mudou e temos que nos preparar para essa realidade? A seca atual do Pantanal começou no ano passado e nada foi feito até a metade deste ano. Quando uma chuva torrencial cair em São Paulo e a água das nossas represas escorrer pela calha do Rio Pinheiros, destruindo tudo, estaremos preparados?

Aldo Bertolucci

São Paulo

Ciência

Minerais e fósseis

A reportagem Brasil tenta resgatar uma esmeralda dos EUA (2/11, C6-C7), sobre a esmeralda baiana em disputa internacional, levanta outro problema. Fósseis também são patrimônio público e têm sua comercialização proibida no Brasil. Décadas atrás era comum encontrar ictiofósseis (fósseis de peixes) da Bacia do Araripe à venda em butiques de Paris. Também existe o caso de um bloco com pegadas de dinossauro que foi retirado do Vale dos Dinossauros em Sousa, Paraíba, e, ao que consta, levado por pesquisador aos EUA e nunca devolvido. Essas são algumas das evidências de como nosso patrimônio histórico, cultural e científico continua sendo desrespeitado, apesar de todo o esforço das universidades em preservá-los.

Antonio Eduardo M. Ricaldi

Itatiba

Esporte

Torcidas organizadas

O placar continua aumentando a cada ano: torcidas organizadas 7, segurança pública 1. Infelizmente, a precariedade da segurança pública foi vencida pela desordem das torcidas organizadas, que brigam nas ruas das cidades em dias de jogos, como se fosse na idade da pedra lascada. Com o controle das pessoas pertencentes às organizadas, ficha limpa dos torcedores e até reconhecimento facial das câmeras inteligentes, fica a pergunta que ninguém responde: como em pleno século 21 as autoridades em todos os níveis não conseguem colocar ordem nessa desordem? Pela fraqueza de nosso sistema, do tempo de Matusalém, nada muda. A cada jogo fica a lição de que não vale a pena ir a estádios. No domingo, leve seu filho ao sofá de sua casa para assistir ao jogo de futebol e ouvir propaganda de bets e cerveja.

Manoel José Rodrigues

Alvorada do Sul (PR)

Música erudita

Arthur Moreira Lima

O pianista que nos colocou um patamar acima, por ser brasileiro, se foi. Perdemos um gênio, bem-humorado, divertido e generoso. Saiu com seu piano em um caminhão pelos rincões do Brasil para agraciar gente humilde com a beleza de suas interpretações dos maiores músicos da Terra. Quanta grandeza! Que outro fez isso? Meu respeito, meus aplausos e minha gratidão por ter passado por aqui!

Jane Araújo

Brasília

LIBERDADE DE PENSAMENTO

O ministro Flávio Dino mandou tirar de circulação quatro livros jurídicos com conteúdo homofóbico e misógino. Segundo ele, as obras “desbordam do exercício legítimo dos direitos à liberdade de expressão e de livre manifestação do pensamento”. Não entendi, ministro. Então a liberdade de pensamento depende do seu entendimento, é isso? Seria um Liberdade de Pensamento segundo Dino? Longe de concordar com o que está nos referidos livos, e apenas como exercício, eu me pergunto o que fazer com as publicações favoráveis ao nazismo ou que afrontam contra os povos de origem negra ou ainda atacam esta ou aquela religião, e tantas outras sobre os mais variados e polêmicos assuntos? Acho que o ministro vai ter muito trabalho pela frente nessa sua cruzada sobre o que deve ou não ser publicado. Só falta o ministro mandar queimar os livros a 451° graus Fahrenheit, temperatura na qual o papel do livro pega fogo.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

BARGANHAS

Segundo informações, uma das barganhas para o Partido dos Trabalhadores apoiar Hugo Motta para a presidência da Câmara é uma vaga para o partido no Tribunal de Contas da União (TCU). Como podemos ver, o fisiologismo é de direita, de centro e de esquerda.

Vital Romaneli Penha

Jacareí

BENEVOLÊNCIA DO SUPREMO

Se Sérgio Cabral, Eduardo Cunha, Zé Dirceu e companhia estão soltos, por que prender trombadinhas? Ah, sim, estes não conseguem pagar caríssimos advogados e nem contam com a benevolência do Supremo, por isso precisamos de leis mais brandas, que ofereçam ao adolescente violento aquilo que o Estado jamais dará à imensa maioria de pobres honestos. O Brasil sempre se deixou reger pelas exceções. Noventa e nove porcento da população pobre é honesta e de boa paz. Não recebem atenção dos grandes juristas. Psicólogos são disponibilizados pelo Estado para atender o infrator. Qual apoio é oferecido ao menino que acorda 4h30 da manhã, trabalha o dia todo e vai para a escola no período noturno? Podemos abrandar ainda mais a legislação, de forma a aumentar as chances do menino pobre e trabalhador perder seu celular e talvez a própria vida.

Celso Francisco Álvares Leite

Limeira

SITUAÇÃO DE REFÉM

Como não há maneiras legais para enfrentar os Gilmar’es, Toffolli’s e Fachin’s, craques em acomodar o Supremo Tribunal Federal (STF), bem como o Brasil, mais por baixo do que umbigo de cobra, resta aos brasileiros de bem, apor meio do voto, colocar esses corruptos de plantão literalmente fora de circulação e com a volta ao ostracismo em que se encontravam. Na verdade, essa é a única maneira que há para o País interromper a situação de refém imposta pelo STF e pelos políticos corruptos. Fica a dica.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

ATOS ATENTATÓRIOS

Os atos atentatórios à Justiça e a nossa Constituição, que têm sido perpetrados por vários dos ministros do STF em decisões monocráticas, evidencia conduta com viés político/partidário/militante e demonstra, inequivocamente, como nossa Corte Suprema está cooptada pelo partido da situação, exatamente como ocorre na Venezuela. Concluo que a onda recivilizatória de que se jacta o presidente daquela Corte, de estar promovendo, tem como meta a situação de nosso país vizinho.

José Roberto dos Santos Vieira

São Paulo

DELETAR O PASSADO

Só mesmo neste macunaímico País de ponta cabeça e do jeitinho, onde até o impossível se torna possível, descabidas e condenáveis decisões monocráticas de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) conseguem deletar o passado como se ele nunca tivesse existido. Num passe de mágica, réus confessos entre corruptos e corruptores no âmbito da Operação Lava Jato passam de criminosos à vítimas inocentes de um sistema maior. Como bem disse o ex-ministro Pedro Malan: “no Brasil, até o passado é incerto”. Pobre País.

J. S. Decol

São Paulo

DEUSA DA JUSTIÇA

Na mitologia grega, a deusa da Justiça, Têmis, era representada com os olhos abertos, o que indicava que nada lhe escapava. Com o tempo, passou a aparecer com os olhos vendados, para demonstrar que trata todos com igualdade. No Brasil de hoje, após o gradual desmonte, comandado pelo STF, da quase extinta Operação Lava Jato – e ainda agora com a anulação pelo ministro Gilmar Mendes de todas as sentenças contra José Dirceu – parece que Têmis começará a ser representada de vendas, mas com lágrimas nos olhos. Afinal, ficaria estranho se Têmis, vendada, parecesse gargalhar e desdenhar de instituições tão sérias.

Marcelo Gomes Jorge Feres

Rio de Janeiro

COLARINHO BRANCO

Brasil se encontra num estágio de máfia’, afirma secretário de Segurança (Estadão, 24/10, A13). Esqueceu o secretário de Segurança, Mário Luiz Sarrubbo, de alertar também e revelar preocupação com as medidas arbitrárias da Justiça brasileira que tem anistiado contraventores e criminosos, ações que reforçam ainda mais a criação de um Estado mafioso, com a possível volta das facções do colarinho branco.

Maurílio Polizello Junior

Ribeirão Preto

COMBATE À CORRUPÇÃO

Antes que o dólar rompa a barreira dos R$ 6, o governo deveria anunciar um programa nacional de combate à corrupção para cortar as despesas. Ações focadas no controle das emendas parlamentares que não saem do papel e no superfaturamento de todas as obras públicas poderiam economizar vários pontos percentuais do PIB, liberando recursos para investimentos sociais e aumento a popularidade do governo. O governo tem muito espaço para combater a corrupção, tirar o Brasil da lista de países mais corruptos do planeta deveria ser prioridade absoluta. A tigrada que se revoltar contra o programa de combate à corrupção no governo cairia na malha fina do Ministério Público e da Polícia Federal.

Mário Barilá Filho

São Paulo

ECONOMIA VERDE

Em relação à matéria intitulada Indústria ‘verde’ deve impulsionar economia do País, dizem especialistas (Estadão, 31/10, B8), gostaria de tecer os seguintes comentários: na nova economia verde do século XXI, o que realmente se pode esperar de um país que ainda nem começou a resolver minimamente os gigantescos problemas de infraestrutura, desigualdade social, baixo nível educacional, pouca produtividade e falta de inovação e competitividade internacional? Assim sendo, é prematuro dizer que o Brasil irá aproveitar essa nova onda com a intensidade necessária para reverter substancialmente a até agora contínua queda da participação da indústria na economia. Os resultados esperados, portanto, são os de sempre: muito falatório e pouca ação concreta, esta última grandemente dependente de isenções, subsídios, crédito fácil, exigência de conteúdo local e proteção de mercado. Enquanto escolhermos ficar cada vez mais isolados e relativamente mais pobres, o resto do mundo provavelmente continuará sua marcha em direção à prosperidade que a nova indústria verde promete trazer. Tristes trópicos.

Fernando T. H. F. Machado

São Paulo

CONVOCAÇÕES

O desgoverno venezuelano convocou seu embaixador no Brasil para consultas, em razão do veto brasileiro ao ingresso da Venezuela no Brics. Consta que o encarregado de negócios do Brasil em Caracas foi convocado pela mesma razão. Consulta por consulta, recomendo que Maduro também convoque - para consultas - os quase 600 mil refugiados venezuelanos que fugiram dele e estão no Brasil. Será bem produtivo. Por oportuno, perguntamos: quando a Venezuela será provocada para ressarcir o Brasil pelas despesas bilionárias causadas com a invasão dos refugiados venezuelanos?

Milton Cordova Junior

Vicente Pires

ESTADOS UNIDOS

Estive nos Estados Unidos em seu ano mais glorioso, no verão de 1998. Havia paz e tranquilidade. Nenhum assalto, nenhum morador de rua, nenhuma loja fechada e nenhum perigo à vista. Notícia importante era se Bill Clinton transava ou não com Mônica Lewinsky, no Salão Oral. O dólar cotado a R$ 1,2. Agora é inflação, insegurança, lojas fechadas e moradores de rua, de Nova York a São Francisco. Campanha eleitoral de fascistas contra gente lixo. A democracia em perigo.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

INDIGNADOS

Aos poucos o nosso Brasil vai se pondo contra as boas posições que defendíamos perante o mundo. O nosso ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, propondo, por exemplo, reformas da função da ONU e tomando partido do Irã, Hezbollah e Hamas contra Israel, bem como os bacorejos com a Venezuela, ao mesmo tempo que paulatinamente vão imitando as limitações que nesse país, nosso vizinho, foram instalados para que a democracia relativa fosse posta e o povo perdesse seus direitos de liberdade. Triste realidade que nós brasileiros assistimos indignados, assustados, porém, calados pelo medo eminente de ser presos sem os direitos de defesa das narrativas, visivelmente arquitetadas por um doutor especialistas na área.

Leila Elston

São Paulo

CELULAR NAS ESCOLAS

Finalmente o aparelho fatídico, o celular, foi o pivô da união da esquerda com a direita no Legislativo. A aprovação de uma lei que proíba o uso de celulares nas escolas para alunos de primeiro e segundo grau é a salvação do futuro de nosso país. França, Espanha, Finlândia, Itália, Holanda, Canadá, Suíça, Portugal e México são os países que já adotaram leis como essa. É óbvio que a baixa cognição dos jovens tem conecção com o uso dos celulares. A resposta de um filho à chamada de uma mãe para vir almoçar via celular é a abreviação do sim pela letra S. O que se esperar do futuro dos jovens que não sabem nem falar, muito menos escrever e resolver as quatro operações básicas de aritmética? D. Pedro II estava absolutamente certo ao afirmar que só poderiam votar quem soubesse ler e escrever.

Mário Negrão Borgonovi

Petrópolis