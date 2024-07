30 anos do Plano Real

O sapo e o escorpião

A nota publicada na Coluna do Estadão de terça-feira (2/7, A2) com o título de Lembrete, na qual cita o apoio dado a Lula no 2º turno da eleição de 2022 por Fernando Henrique Cardoso, André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Persio Arida, responsáveis, entre outros economistas, pela formulação do Plano Real, até hoje criticado por petistas, me faz lembrar também da fábula do escorpião e do sapo. Muitos sapos serviram para que Lula saísse vitorioso, mas, como na fábula, depois de atravessar o rio das eleições, todos esses apoiadores continuam a levar as ferroadas do PT, porque isso é da sua índole.

José Carlos Lyrio Rocha

Vitória

Opositores do plano

Não há como negar o fato de que o Plano Real, hoje no seu trigésimo aniversário, constituiu a boia salva-vidas da à época quase náufraga economia brasileira. A sua colocação em vigor, no entanto, encontrou feroz oposição de políticos de vários matizes. O espectro ia de Lula da Silva, já mandachuva do PT, passando por uma figura de menor expressão, à época exercendo o cargo de secretária estadual de Minas e Energia do Rio Grande do Sul, Dilma Rousseff, até o então meio desconhecido deputado federal Jair Bolsonaro, que, embandeirado como representante da comunidade militar, bradou que as medidas prejudicariam a remuneração de seus supostos representados. As argumentações empregadas por essa amostragem de figuras públicas – futuros presidentes eleitos em várias ocasiões e sob várias circunstâncias – visando a detonar a implantação dos novos conceitos dizem muito a respeito da estatura dos políticos brasileiros, incapazes, naquele momento, como ainda hoje, de enxergar além de suas ambições particulares e constatar, por exemplo, que a ameaça inflacionária levaria certamente a uma debacle econômica de consequências imprevisíveis.

Paulo Roberto Gotaç

Rio de Janeiro

Reforma tributária

O imposto da carne

Um presidente que prometeu picanha ao povo, antes da eleição, agora defende isenção de imposto para a carne do pobre, músculo, coxão mole, acém e pé de frango. Interessante a categorização das carnes que o pobre pode comer, segundo o presidente, e mais interessante ainda é o povo bater palmas para um presidente que determina o tipo de carne que ele pode comer. Se o imposto atingisse todo tipo de carne, o.k., mas ao povo resta roer o osso, enquanto o presidente come a carne que prometeu e não chegou ao prato do pobre. Esta narrativa de Lula dividindo pobres e ricos como se fosse ele um pai bonzinho já não cola mais.

Izabel Avallone

São Paulo

Municípios paulistas

Salário de vereador

Em SP, 185 cidades têm apenas 10% da verba necessária para bancar despesas (1º/7, A6). A matéria do Estadão aborda o problema dos pequenos municípios que dependem do repasse de impostos federais e estaduais para pagar os serviços que devem prestar aos moradores, e mesmo para pagar suas estruturas administrativas. Trata-se de um sugadouro de recursos gerados em outras cidades, por meio dessas transferências. A primeira medida que deveria ser tomada para melhorar essa situação é voltar ao que ocorria antes da Constituição de 1988 e é o habitual em pequenas localidades de outros países. Vereadores não devem ser remunerados se o município não tem recursos para pagá-los. Os pequenos municípios funcionaram muito melhor quando os vereadores eram pessoas dispostas a contribuir com sua cidade, independentemente de receberem para isso. Basta definir na Constituição que em municípios com menos de 10 mil habitantes os vereadores não são remunerados, mesmo porque eles precisam se reunir uma vez por semana apenas. No caso de Santa Cruz da Esperança, usada como exemplo na matéria, onde há pouco mais de 2 mil habitantes, todos devem se conhecer e podem conversar na rua com os vereadores e expor as dificuldades e necessidades que têm. Não é necessário estrutura física nem funcionários, exceto um para registrar as atas semanais.

Mario Ernesto Humberg

São Paulo

Vida em São Paulo

Turfe proibido

Sobre a proibição das corridas de cavalos em São Paulo, qual é a coerência em liberar cassinos, jogo do bicho, etc., no País, mas proibir o turfe no Jockey Club de São Paulo?

Marisa Bodenstorfer

Lenting, Alemanha

LULA E O BC

Lula da Silva bate no presidente do Banco Central. Toda esta dor é porque Roberto Campos Neto não foi indicado por Lula, mas o próximo presidente vai conviver com o presidente indicado por ele. É do jogo. Se o presidente do BC é independente, de que adianta esta implicância? O exemplo que Lula deveria dar é fazer um governo poupando gastos, não sendo este governo perdulário que está levando o País ao caos. Alguém acredita que o indicado por Lula para presidir o BC será independente? Basta ver como agem todos os indicados. Sim, meu mestre. É disso que se trata. Ninguém dá um passo sem a benção do rei, por isso o Brasil continua sem um estadista, mas sobra populista demagogo.

Izabel Avallone

São Paulo

‘ETERNAMENTE NO PALANQUE’

Lula parece ter esquecido que é presidente de 215 milhões de brasileiros, não apenas dos pobres e necessitados. Já que ele se considera um bom negociador, por que não pega um avião e vai conversar com o pessoal da Faria Lima, em vez de confrontá-los o tempo todo? Diria a mesma coisa em relação ao Banco Central. Lá é ainda mais fácil; basta fazer uma caminhada de algumas superquadras e bater um papo com o Campos Neto. Seriam gestos nobres, dignos de um estadista, e não de um cão raivoso que pensa estar eternamente em cima de um palanque.

Artur Mendes

Campinas

LULA E O DÓLAR

Li no Fórum dos Leitores desta quarta-feira, 3/7, sobre as suspeitas de alguns leitores de que o presidente possuiria numerário em dólares e estaria se aproveitando das sucessivas altas desta moeda. Tenho para mim que isto é bastante evidente. À época do Petrolão, ele e seu partido abocanharam milhões de franklins que estariam em paraísos fiscais ou debaixo do colchão.

José Roberto dos Santos Vieira

São Paulo

FALAS DO PRESIDENTE

As falas do presidente Lula, a meu ver, revelam certo grau de senilidade política. Certamente não agradam a quem deu seu voto para tirar Jair Bolsonaro do páreo, e não ajudam em nada a estabilidade desejada por quem mais sofre com inflação e o dólar alto. Não perceber que seu discurso não vai abalar a atual diretoria do BC e só alimenta a especulação, que sempre há, revela que a proteína amilóide da política do século passado está se acumulando no cérebro do atual chefe de governo.

Flávio Madureira Padula

São Paulo

ALTA DO DÓLAR

Lula, por que não te calas?

Marito Cobucci

São Paulo

‘CARO DEMAIS’

O dólar está caro demais. A solução é Lula trazer dólares de fora para vendê-los no Brasil. Mas como Lula irá pagar por eles? Ora, com o nosso arroz.

Jorge A. Nurkin

São Paulo

LULA NA BAHIA

O presidente Lula itinerante da Silva esteve em Salvador para participar da celebração do 2 de Julho, quando se comemora a Independência do Brasil na Bahia. Com turbante dos filhos de Gandhy e, ao lado do seu companheiro de partido e de ideologia, o governador Jerônimo Rodrigues, Lula, na verdade, participou de mais um ato de sua campanha à reeleição. Não se tem notícia de que Lula tenha aproveitado a viagem para anunciar alguma medida urgente para tirar a Bahia e as cidades baianas do topo dos índices de violência, conforme os últimos números divulgados no Atlas da Violência, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Das 20 cidades mais violentas do País, 11 estão na Bahia, incluindo a capital, Salvador. Como de costume, o presidente perdeu mais uma oportunidade de trabalhar, de fazer algo efetivo pela Bahia e pelo Brasil. Será que esse dia há de chegar?

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

ELEIÇÕES DE 2026

Donald Trump deve vencer Joe Biden nas eleições por suas promessas de redução dos impostos. Lula da Silva acho lindo promover aumento de impostos, bravateia diariamente sobre este assunto como se aumentar os impostos fosse a solução para tudo. Os cidadãos brasileiros que trabalham, produzem, geram empregos e riqueza para o País estão de saco cheio de pagar tantos impostos apenas para ver o dinheiro sumir no ralo da corrupção e incompetência generalizada do governo. Lula só voltou à presidência porque o outro candidato era catastrófico, uma aberração de ruim. Qualquer candidato normal vai engolir Lula, o aumentador de impostos, na próxima eleição, usando o argumento da redução dos impostos.

Mário Barilá Filho

São Paulo

CIDADE DE SP

A administração Ricardo Nunes, com o apoio da Câmara Municipal, segue seu plano de adensar a cidade contra todas as normas de bom senso, com a determinação da Organização Mundial da Saúde (OMS), subordinada à ONU, de que uma cidade deverá ter 12m² de vegetação arbórea para cada habitante. Como quase todos nós sabemos, são as árvores que fornecem o oxigênio que respiramos, daí a sua importância. Pode-se concluir então que aqueles que pretendem adensar São Paulo, que já não atende às recomendações da OMS, ignoram essa realidade. Eu morava na Vila Olímpia e tive que mudar de lá, pois, quando o bairro adensou, passei a ficar com pneumonia todos os anos com inúmeras internações em prontos socorros e hospitais. Desde quando vim para o Butantã acabou o meu problema. E a sanha de atender as imobiliárias é tão grande que querem até tirar o Jockey Club de lá “para fazer um parque”, mas a realidade é que a área é valorizada e irá sobrar espaço para erguerem mais edifícios. A ganância é tanta que os atuais vereadores introduziram na Câmara Municipal o famigerado jabuti para mudar o zoneamento nas margens do Rio Jurubatuba.

Gilberto Pacini

São Paulo

30 ANOS DO PLANO REAL

O Plano Real está completando 30 anos de excelente convívio entre nós. Está fazendo Bodas de Pérola, e, realmente, foi uma pérola para o Brasil. Oxalá permaneça até os 50 anos, com Bodas de Ouro, pois líderes partidários, com ciúmes crônicos, ainda o tem atravessado na garganta. Portanto, merecem total repúdio aqueles que lutaram ferozmente contra a adoção do Plano; os defensores dos fracos e oprimidos, PT e PSOL, que ainda hoje remoem o sucesso da moeda. Meus cumprimentos ao ex-presidente Itamar Franco, in memoriam, e sua notável equipe de ministros e economistas pela elaboração do plano econômico que pôs fim à crise inflacionária e deixou a catástrofe de preços só na lembrança. Meus cumprimentos ao Estadão pelos excelentes e esclarecedores editoriais e opiniões publicados em 25, 29, 30 de junho e 1.º de julho; um retrato fiel do antes e do depois da criação do real$.

Sérgio Dafré

Jundiaí

‘EQUIPE DOS SONHOS’

Meus cumprimentos ao Estadão pelas reportagens com Pérsio Arida, Gustavo Franco, Pedro Malan, Chico Lopes e Rubens Ricupero. Sei que faltaram alguns, mas a reportagem foi excelente. Sabíamos que não tinha sido fácil conseguir controlar uma hiperinflação, algo inédito no mundo. Segundo Pérsio Arida: ”Várias reformas estruturais estão fora do radar. Privatização, abertura de economia, reforma administrativa. Tudo isso está fora do radar político”. Seria um sonho ter uma equipe desta novamente para colocar o nosso país nos trilhos.

Cleo Aidar

São Paulo

FALA DE MILEI

Para Javier Milei, presidente da Argentina, Lula da Silva, além de ser comunista é um perfeito dinossauro idiota. Sem dúvida, as ideias e propostas do presidente brasileiro são jurássicas, período geológico caracterizado pelos grandes répteis.

Jose Alcides Muller

Avaré

‘CAOS’

Age corretamente o presidente Lula em não responder às agressões desta figura exótica e pequena da extrema-direita argentina. Milei, além de despreparado, não deve ser levado a sério. Ficar discutindo com ele é se rebaixar. Infelizmente, sua loucura ou falta de mínima qualificação está levando a Argentina para o caos.

Sylvio Belém

Recife

‘DESTEMPERO’

Perda de energia e melancólica bravata de Lula chamando Trump de “mentiroso”. Não ganha nada com o patético destempero. Não cresce política nem eleitoralmente. O dólar não vai abaixar, o Banco Central não vai baixar os juros, os preços dos alimentos vão continuar altos, milhares de brasileiros continuarão dormindo e esmolando nas ruas. O bom senso e a boa política esperam que Lula também não responda aos insultos do presidente argentino, Javier Milei, que o chamou de “corrupto”.

Vicente Limongi Netto

Brasília

‘DESMORALIZADA PELA JUSTIÇA’

Donald Trump mandou sua turba invadir o Capitólio, onde morreram cinco pessoas, para impedir que o então vice-presidente Mike Pence confirmasse a vitória de Joe Biden. Mandou a autoridade eleitoral da Geórgia arranjar os votos necessários para dar a ele a vitória no Colégio Eleitoral. Dois atos golpistas para fraudar a eleição presidencial. E a Suprema Corte dos Estados Unidos, formada por nove juízes, seis deles republicanos, sendo três nomeados por Trump, vêm o protegendo de ser julgado por seus crimes contra a democracia. Justiça político-partidária é injusta e parcial. A democracia desmoralizada pela justiça.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre