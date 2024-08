Brasil e o terrorismo

Respeito à Constituição

Na posse do presidente do Irã, na semana que passou, o vice-presidente Geraldo Alckmin foi flagrado ao lado de Mohammed Abdulsalam, porta-voz dos Houthi; Ziyad Al-Nakhalah, líder da Jihad Islâmica; do xeque Naim Assem, vice-líder do grupo terrorista Hezbollah; e de Ismail Haniyeh, líder do grupo terrorista Hamas assassinado horas depois da cerimônia. Vale lembrar que nas suas relações internacionais o Brasil é regido por um dos mais importantes princípios fundamentais da República: o repúdio ao terrorismo, conforme consta claramente no artigo 4º, inciso VIII da Constituição federal. A questão é tão séria que, mais adiante (no artigo 5º, inciso XLIII), a Carta Magna determina que a lei considera como “crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia (...) o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”. É de conhecimento geral que aqueles criminosos internacionais são mandantes e executores de atos terroristas, como o massacre de 7/10/2023 em Israel. Considerando que Geraldo Alckmin representava oficialmente o Brasil, urge que o Congresso Nacional adote as providências cabíveis ao caso, bem como convoque urgentemente o presidente da República para dar as devidas explicações ao povo brasileiro.

Milton Córdova Junior

Vicente Pires (DF)

Ditadura na Venezuela

Uma longa semana

A eleição na Venezuela está irremediavelmente comprometida. Qualquer resultado apresentado depois de uma semana de manipulação tem de ser jogado no lixo. O pleito deve ser anulado e nova eleição realizada. Claro que isso é utopia. Nicolás Maduro vai apresentar atas que estão sendo fabricadas e o presidente Lula vai dar-se por satisfeito.

Mário Barilá Filho

São Paulo

Conivência com a farsa

São uma aberração as peripécias que o governo Lula faz para avalizar o resultado das eleições que elegeram o cumpanhero Maduro para mais um mandato. Enquanto lá ganham tempo para esconder e manipular provas da evidente fraude, nosso governo se esforça em colocar o Brasil no rol dos párias que maculam a verdade com o falso discurso em defesa da liberdade e da transparência. Essa conivência nos faz pensar que, se para este desgoverno não há nada de errado, devemos presumir que essa farsa seja prática natural entre os governantes da mesma ideologia política.

Haroldo de Andrade

Santa Cruz do Rio Pardo

Economia

Construindo o futuro?

A propósito da coluna de Celso Ming no Estadão de 2/8 (B2), Baixo investimento e PIB nanico, infelizmente, os indicadores nacionais revelam um futuro sombrio. Tanto a carga tributária quanto a dívida pública apontam para cima. Era de esperar que os investimentos públicos fossem crescentes. Mas não. Tendo trabalhado mais de uma década em planejamento, sempre que ouço a palavra investimento me vem uma clara imagem de que um futuro desejado está sendo construído. Obviamente, refiro-me a investimentos bem estudados, justificados e implementados. São os investimentos privados, e não os investimentos públicos, que predominam na construção de uma nação. Este país tem seu futuro construído, principalmente, pelas iniciativas e recursos de pessoas e empresas privadas. O problema é muito sério quando o Estado não participa da construção deste futuro, mantendo a pobreza e a desigualdade social. Lembrando que o Estado se apropria de mais de 1/3 da produção nacional, subtraído dos trabalhadores, no sentido amplo, os verdadeiros geradores de riqueza. Temos, sim, uma tragédia sendo construída.

Carlos Roberto Teixeira Netto

Rio de Janeiro

Olimpíada 2024

Medalha é consequência

Como é bom ouvir os especialistas esportivos diretamente envolvidos nas competições para ter uma opinião balizada quanto ao desempenho do Brasil na Olimpíada. A medalha é uma consequência para poucos, independentemente da cor dela, mas é a progressão do desempenho que deve ser primeiramente analisada. Mas, como em quase tudo, parece que, se não for o ouro, nada vale. Que as conquistas para além das medalhas sejam motivadoras de maior envolvimento do poder público em políticas que permitam aumentar a participação da população nas diversas modalidades esportivas.

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas

ORÇAMENTO SECRETO

Após passar pela terceira geração, tudo leva a crer que haverá um ponto final nos descalabros do Orçamento secreto que, apesar de considerado inconstitucional, a politicalha muda o nome da farsa e continua desrespeitando o Judiciário. Agora – ou, e por enquanto – o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino determinou controle e transparência dos destinos das emendas PIX – que também se tornou uma arma para a locupletação ilícita. Com a determinação, deputados e senadores serão obrigados a identificar a origem, o destino e onde serão aplicados. Afinal, talvez haja esperança em acabar com esta excrecência para vilipendiar o erário público. Quem viver verá.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

OURO PARA O DÓLAR

O dólar está ganhando medalha de ouro em salto em altura: subiu 15% de janeiro até hoje. Assim ficamos muito mal nestas olimpíadas financeiras.

Roberto Solano

Rio de Janeiro

PROFESSORES APOSENTADOS

Leio que o governo de São Paulo vai gastar menos da metade do dinheiro para o pagamento do bônus para professores. Segundo o secretário da Educação, Renato Feder, haverá modificação no cálculo do bônus para os professores. Ok, o fato é que a educação de nossas crianças anda cada vez pior. O professor finge que ensina, o aluno finge que aprende e o governo finge que paga. Diante desta tragédia na educação, o governador Tarcísio não pode adiar o seu compromisso de dar reajuste aos professores aposentados. Eles colaboraram muito com a educação quando estavam na ativa e hoje não podem viver de migalhas. Bastam os mais de 20 anos do governo do PSDB que acabou com o salário dos professores. Se a educação vai mal, que se resolva o assunto, mas esquecer os aposentados não deveria ser o caso. Governador Tarcísio, os professores aposentados precisam do reajuste. E só para lembrar, professores aposentados também votam. O senhor já pensou sobre isso? Ou vai ignorar esta classe como fizeram os tucanos? Olhe onde eles estão hoje, quase desaparecendo.

Izabel Avallone

São Paulo

BENJAMIN NETANYAHU

A questão não é se a guerra vai se alastrar no Oriente Médio. Faz tempo que a região vive um estado não declarado de guerra, graças às ações brutais do Benjamin (Rambo) Netanyahu. Este teve o apoio irrestrito de um presidente que se declarou ser sionista, embora não judeu. O Congresso americano o aplaudiu 39 vezes, apesar do pedido de prisão no Tribunal Penal Internacional (TPI). Além da chacina em Gaza, com 38.664 pessoas mortas e 89.097 feridas, o conflito ameaça a recuperação mundial após a pandemia, deixa o mercado de petróleo volátil e ameaça a navegação no canal do Suez. O que fazer com o Netanyahu? Sendo ele um ator nato, que tal tirá-lo da política em troca do papel principal no Rambo até o Armagedom?

Omar El Seoud

São Paulo

VIOLÊNCIA NA VENEZUELA

A história é implacável e se repete de tempos em tempos. Durante a ditadura de Chávez, Rússia, Cuba e China deram apoio militar e financeiro ao seu desejo de perpetuação no poder. Novamente, os três protagonistas repetem as suas ações. Enquanto isso, a ONU e a Organização dos Estados Americanos (OEA) assistem passivamente o banho de sangue sofrido pelo povo venezuelano.

Luiz Felipe Schittini

Rio de Janeiro

‘FRAUDELEIÇÃO’

Encerrada a fraudeleição de votos marcados e atas escondidas na Venezuela, com a reeleição do famigerado aprendiz de Fidel Castro, o ditador Nicolás Maduro para o terceiro mandato de mais seis longos anos de opressão ao povo, cabe lamentar a descabida, condenável e vergonhosa manifestação de apoio da Executiva Nacional do PT e do presidente Lula da Silva, que declarou, sem ficar vermelho petista de vergonha, que “não teve nada de grave, nada assustador, nada de anormal”. Com efeito, grave, assustadora e anormal foi a declaração do presidente Lula de chancelar a fajuta vitória de seu companheiro Maduro. A democradura venceu a democracia. Pobre Venezuela.

J. S. Decol

São Paulo

VOTO ‘MADURO’

O voto saudável e fresco virou maduro e, no resultado, podre. Pobre Venezuela.

Carlos Gaspar

São Paulo

‘PAGANDO MICO’

Com o aval de Lula, Celso Amorim foi testemunhar a eleição, viu irregularidades mas voltou calado e está ainda esperando as atas. O PT reconheceu a vitória de Maduro. Estamos pagando mico. O vice-presidente foi para a posse de terroristas. Só peço a quem não quer o Brasil virando Venezuela que nas nossas próximas eleições não vote em petista.

Cecilia Centurión

São Paulo

IDEOLOGIA TACANHA

Enquanto o secretário de Estado americano, Antony Blinken, reconheceu a vitória da oposição na Venezuela, o Brasil decidiu por uma nota conjunta com México e Colômbia pedir divulgação das atas de votação. Ora, estas atas, as verdadeiras, não foram e nunca serão divulgadas. Se é que ainda existem. O Brasil de Lula e do PT continua na contramão do mundo democrático. Este é o PT. O inimigo são os Estados Unidos, o amigo é o Hamas. A herança maldita é FHC, o herói pendurado na parede é Che Guevara. O petrolão nunca existiu, o criminoso é o juiz. O que importa para o PT e Lula é a ideologia tacanha e retrógrada, o Brasil e a democracia que se danem.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

ELEIÇÕES FRAUDULENTAS

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, deu uma aula de como roubar a eleição: basta sumir com o resultado das urnas e se declarar vencedor. Donald Trump e Jair Bolsonaro bem que tentaram ganhar roubando, mas não conseguiram: Trump pediu que achassem votos para ele, Bolsonaro tentou impedir a circulação dos eleitores onde o adversário era franco favorito. Nicolás Maduro perdeu feio nas urnas, sumiu com o resultado e se declarou vencedor. Só os outros ditadores de plantão engoliram a roubalheira de Maduro na Venezuela: Putin, Xi Jinping e Lula da Silva não viram nada de errado, a eleição transcorreu na mais absoluta normalidade, choradeira dos derrotados e segue o baile.

Mário Barilá Filho

São Paulo

PIADA PERANTE OPINIÃO PÚBLICA

Maduro pede que EUA ‘tire o nariz’ da Venezuela e chama opositor de ‘Guaidó parte 2′ (Estadão, 1/8). Façamos um exercício de lógica. Maduro pediu que EUA, ou seja, Biden, tire o nariz da Venezuela. Biden conversou com Lula por telefone para discutir a situação da Venezuela. Logo, Maduro pede a Luiz Inácio que também tire o nariz da Venezuela. Biden, que apresenta evidentes sinais de demência, e Lula da Silva, o anão diplomático, viram piada junto à opinião pública mundial.

Maurilio Polizello Junior

Ribeirão Preto

KAMALA HARRIS

Esta semana, após sua afrodescendência e sua afroafiliação terem sido discutidas na Associação dos Jornalistas Negros dos EUA, o apoio dos negros a Kamala Harris entrou em queda livre. Mas, na política identitária norte americana, há um segmento que ainda a apoia de forma resoluta: o das mulheres. Argumentos como seu radicalismo político, sua sucessão de fracassos e seus conhecidos defeitos parecem não abalar em nada este apoio identitário. Kamala é mesmo uma mulher e os republicanos só vão conseguir competir neste segmento priorizando suas mulheres. Curiosamente, Laura, Ivanka e Melania Trump e a sra. Vance podem decidir esta eleição.

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

MELHORES DO MUNDO

Esta quinta-feira, 1/8, foi um dia de pura alegria, ginástica, arte, beleza e felicidade olímpica, presenteado ao mundo por duas jovens negras de origem humilde, pobre e resilientes, com o brilho das joias raras que a espécie humana às vezes produz. Simone Bailes, ouro, e Rebeca Andrade, prata. Ou Simone prata e Rebeca ouro, em uma ou outra Olimpíada, em que brilham como diamantes negros a nos premiar com sua graça e leveza, produzindo, unicamente com seu próprio corpo, um ato da mais pura arte e beleza.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

OLIMPÍADAS

Nada tem sido mais tranquilizador para a paz mundial do que as atuais Olimpíadas de Paris, quando grande parte da população fica ligada na atuação dos atletas competidores e seus resultados impressionantes nos diversos esportes e competições. Nós aqui no Brasil, apesar de não sermos a nação mais vitoriosa nos primeiros lugares do ranking das competições, estamos, mesmo assim, atentos às competições parisienses, que nos dá uma forte tranquilidade nestes momentos complicados que o planeta vivencia.

José de Anchieta Nobre de Almeida

Rio de Janeiro

VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO

O pessoal perdeu a paciência com os motociclistas que chutam espelhos e retrovisores. Há poucos dias, um deles foi atropelado pelo motorista do automóvel, o que é inaceitável, porém, inaceitável também é não haver muita propaganda demonstrando o quanto é escroque chutar espelhos. Ou vinganças de motociclistas. Urge a intervenção de leis que percam o direito a dirigir moto quem se valer de qualquer tipo de ataque, afinal, as motocicletas são bem mais livres e rápidas. Basta de violência e de qualquer tipo de agressão no trânsito. Este motociclista morreu, porém, sua atitude destruiu a vida de um motorista também. Chega de violência.

Roberto Moreira da Silva

Cotia