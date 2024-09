Petrobras

Cabideiro

Ministros, PT e sindicato loteiam cargos estratégicos na nova gestão da Petrobras (Estadão, 2/9, B1, B2 e B4). Nunca foram tão transparentes os motivos que impedem a privatização da Petrobras. Os principais cargos são usados para que políticos veteranos se mantenham nos pontos mais importantes da estatal a fim de favorecer grupos de interesses já amplamente conhecidos do PT e seus apaniguados.

Luiz Frid

São Paulo

*

Amigos do rei

Lamentável que a Petrobras, a joia da Coroa, se transforme em cabide de emprego para engordar as fileiras partidárias. Depois, quando começar a dar prejuízo, vende-se a empresa a preço de bananas, mas bananas podres, porque as boas bananas custam caro. Brasília virou Pasárgada: lá, todo mundo é amigo do rei.

Carlos Ernesto Cabral de Mello

São Paulo

*

Hienas

O loteamento de cargos na Petrobras me lembra hienas que escolhem a presa, a perseguem, matam e a devoram por completo.

Emerson Luiz Cury

Itu

*

O velho PT

Esperávamos que o atual governo fizesse ao menos algo em benefício do Brasil, mas, pelo que se está apresentando, continua o velho PT, loteando cargos dos seus apadrinhados na Petrobras e onde mais couber. Danem-se os que trabalham e pagam os seus impostos, para que no poder eles possam cada vez gastar mais. Quem viver verá o que o Brasil será daqui em diante.

Pedro Genésio Ramos

São Paulo

*

Judiciário

R$ 50 mil

Pelo que aprendi com a matéria Mercado de palestras rende cachê para ministros do STF, STJ e TST (Estadão, 1/9, A8), sob o prisma dos magistrados brasileiros, a multa diária decretada pelo ministro Alexandre de Moraes a usuários do X após o banimento da rede social não é exorbitante, como pode parecer, afinal, em alguns casos magistrados chegam a receber o mesmo valor (R$ 50 mil) por só uma hora de palestra.

Oscar Seckler Müller

São Paulo

*

Poderes

Mau pressentimento

Estou com um mau pressentimento. E não é para menos. Um presidente com ideias ultrapassadas que remetem a seus primeiros mandatos, impregnadas de ideologia anacrônica, a emitir conceitos primários relacionados a gastos públicos e considerações inábeis sobre política externa – com direito a ser desmoralizado por ditador continental –, que fazem crescer o desprestígio internacional do País. Uma economia desordenada, sem objetivos definidos e que, portanto, não atrai investimentos sadios, capazes de catalisar crescimento consistente. Uma Justiça caótica, capitaneada por Corte Suprema escancaradamente politizada e militante, fonte de insegurança jurídica, e que tem entre seus integrantes um ministro censor e autoritário que corrói a liberdade de expressão e opinião. E, finalmente, um Congresso onde operam parlamentares pragmáticos no pior sentido e em constantes disputas e retaliações contra os outros dois Poderes. É ou não é um cenário preocupante, cujo desenvolvimento pode levar o País a uma grave crise institucional?

Paulo Roberto Gotaç

Rio de Janeiro

*

Estado distópico

Um presidente da República que titubeia em condenar ditaduras e organizações terroristas, considerando exclusivamente seu entendimento pessoal, vilipendiando a tradição democrática e de neutralidade do Brasil em conflitos internacionais. Um Congresso que abocanha voraz e indevidamente o Orçamento público, omite-se em legislar os assuntos de interesse da sociedade e, quando o faz, destrói o pouco que temos em regras estruturantes – no caso, a Lei de Responsabilidade Fiscal, permitindo a prefeitos perdulários enterrarem financeiramente os municípios que governam. Um ministro do Supremo Tribunal Federal que inobserva o rito processual em notificação e obriga parte ilegítima ao pagamento de multas, no afã de punir um infrator estrangeiro. Esses eventos delineiam claramente que os atuais integrantes do Estado brasileiro estão nos conduzindo à ridicularização internacional, à desintegração orçamentária e à falência da garantia dos princípios constitucionais e das leis derivadas. Na contramão de uma governança edificante, consolidam um Estado distópico.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

Ribeirão Preto

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

BOATE KISS

Toffoli valida condenação e determina prisão de 4 réus (Estadão, 3/9, A17). Ministro Dias Toffoli, desculpe a ignorância, mas por que você precisou de tanto tempo (mais de dez anos) para chegar à conclusão de que os responsáveis do caso da boate Kiss, em Santa Maria, devem ser presos? Qual é a razão para levar tanto tempo? Não acha que deveria considerar a eficiência do seu trabalho com base no tempo gasto para tomar uma decisão sobre um caso jurídico, pensando principalmente nos envolvidos que ficam à mercê da sua decisão?

Tomomasa Yano

Campinas

*

CACHÊS POR PALESTRA

Seria muito justo que ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Tribunal Superior do Trabalho (TST) doassem parte de suas remunerações para entidades assistenciais, já que esses cachês são proibidos pela Constituição.

Robert Haller

São Paulo

*

SUSPENSÃO DO X

O ministro Alexandre de Moraes proibiu o funcionamento no Brasil da rede X, pertencente ao bilionário Elon Musk. Determinou também o pagamento de multa não só à operadora como também a quem tentasse acessá-la por meios alternativos. Embora o ministro tenha suas razões para a deliberação, a maneira pouco hábil com que agiu, sem tentar uma negociação que pudesse harmonizar o problema, de moda a ser razoável para ambos os lados, acarreta, sem dúvida, considerável prejuízo para o Brasil, inclusive no âmbito da comunidade internacional que passou a ver o País como castrador da livre opinião. A primeira turma do STF, diante do impasse formado, se reuniu para avaliar a decisão, tendo-a ratificado por unanimidade. Contribuiu para tal o fato de Moraes fazer parte da referida turma. O cidadão comum não versado em leis mas dono de boa dose de bom senso, se auto indaga: é razoável ser o ministro designado para examinar a conveniência de um posicionamento polêmico firmado por ele próprio?

Paulo Roberto Gotaç

Rio de Janeiro

*

‘CARNE DE VACA’

Me permito utilizar este espaço para perguntar ao ministro Alexandre de Moraes se essa briga com o dono da X fosse com o CEO da Volkswagen, do Banco Itaú, do Pão de Açúcar ou da Vale, o senhor suspenderia as atividades das empresas, impondo prejuízo a milhares de usuários? A frase em defesa da democracia e do Estado de Direito já virou carne de vaca para vinganças pessoais ou para estar nos holofotes.

Luiz Francisco A. Salgado

São Paulo

*

DEBOCHE EM REDE VIZINHA

Gostaria de sugerir ao ministro Alexandre de Moraes tomar alguma providência autoritária contra o aplicativo de mídia TikTok. A quantidade de vídeos curtos compartilhados, críticos e engraçados sobre o STF e sua atuação pessoal, deve ter uma ação imediata, pois os brasileiros estão debochando da Suprema Corte que o apoia.

Carlos Gaspar

São Paulo

*

CABIDEIRO DO PT

Acho que todos que apoiaram o atual presidente em anos passados acordaram e não podem mais respaldá-lo. Ao lotear cargos na nova gestão de Magda Chambriard, aquela que disse estar alinhada com Lula e já obedece, começam os aparelhamentos com amigos. Isto nos faz lembrar da Lava Jato e perceber o porquê dá avidez de Lula em não aceitar as privatizações que o privam de alocar cumpanheiros e todos se locupletarem.

Tania Tavares

São Paulo

*

AMOR PELAS ESTATAIS

Para quem tem dúvidas sobre o amor de Lula e do PT para com as estatais, está aí a situação atual da Petrobras. Completamente aparelhada bem a gosto para que a empresa sirva aos interesses ideológicos deles. Querem ainda a Vale e a Eletrobras de volta aos braços. Acho que o programa desemprego zero para a companheirada voltou para ficar. Ainda se fosse só isso.

Nelson Falseti

São Paulo

*

PETROBRAS

Está claro a obsessão do presidente em estatizar empresas. É a maneira de empregar petistas, sem coragem para enfrentar a iniciativa privada.

Mário Cobucci Júnior

São Paulo

*

APOSTAS ESPORTIVAS

Segundo revelou a pesquisa da Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio) sobre as apostas online – bets –, que movimentaram nada menos que R$ 100 bilhões em 2023, 59% jogam por diversão e entretenimento, 25% atrás de obter dinheiro rápido, 9% consideram as apostas um investimento e apenas 6% admitem o jogo como um vício. A propósito, cabe citar o que disseram duas pessoas a par do assunto. A primeira,a economista Kelly Carvalho, assessora técnica da Fecomercio: ”Os 25% de paulistanos que jogam para obter dinheiro rápido somados aos 9% que encaram as apostas online como investimento estão correndo um grande risco. É um grande erro ter essa percepção porque o comportamento pode trazer danos a médio e longo prazo para a saúde financeira das famílias. O principal motivo que leva as pessoas a apostarem com esses objetivos é a falta de educação financeira. A outra razão poderia ser um aperto no orçamento”. A segunda fala, do chefe de análise da Levante: ”É um erro encarar as apostas como investimento. Uma parte desses apostadores fala que jogo é investimento para justificar o vício. Tanto nas aplicações como no jogo há um risco. A diferença, porém, é que o dano no caso dos investimentos é mensurável. Ou seja, é possível determinar qual é a exposição que se quer ter. Já no jogo, que é um evento cujo resultado é aleatório, e, a depender da sorte, a perda é de 100%”. Diante dos números, cabe dizer que apostar alguns trocados para desafiar a sorte é prática saudável, desde que sejam apenas alguns trocados. A propósito, cabem duas citações. A primeira, de Mark Twain: ”Há duas ocasiões na vida em que uma pessoa não deve jogar: quando não tiver posses para isso e quando as tiver”. E a segunda, um antigo dito dos cassinos e Jockeys Clubes das corridas de cavalos: ”De janeiro a janeiro o dinheiro sempre é do banqueiro”.

J. S. Decol

São Paulo

*

DEBATE EM TV

Após mais um debate, me pergunto qual o motivo que leva os meios de comunicação reduzirem o número de candidatos que participam de debates. Seria por que o que se busca é mais audiências para o tosco reality show? Temos mais candidatos, não apenas os que protagonizaram o vexame na TV Gazeta. Que todos os que se apresentaram sejam convidados para apresentar as suas propostas, o eleitor merece respeito.

Alfredo Papirio Cardoso de Mello Tucunduva Gomes

São Paulo

*

DESFECHO DA CRISE VENEZUELANA

Não há nada extraordinário na afirmação de que “toda ditadura tem que ser eliminada logo no início, ou será muito tarde”. Assim como as democracias na concepção de Steven Levitsky, ditaduras também podem morrer. Basta lembrar o que aconteceu no Brasil, Chile, Argentina e Uruguai nos anos 1970-1980. A sociedade civil se mobilizou, lutou e retomou o caminho da normalidade. Mas foi um processo orgânico, liderado por legítimos representantes da sociedade em questão. De igual modo, o desfecho da atual crise venezuelana deveria corresponder a expectativas e demandas predominantes no conjunto da sociedade. A salvo, portanto, de ingerências destituídas de genuíno interesse ou legitimidade para definir o destino de uma outra nação. Aliás, com um histórico de ingerências externas bem malsucedidas e pouco recomendáveis.

Patricia Porto da Silva

Rio de Janeiro

*

SUPREMA CORTE VENEZUELANA

O jargão que mais ouvimos nesta semana foi: “decisão judicial se cumpre no mundo todo”. Sim, inclusive na Venezuela. A Suprema Corte da Venezuela decidiu judicialmente que Nicolás Maduro é o vitorioso e pronto. O que precisa separar é a decisão judicial técnica amparada na Constituição da decisão judicial com viés político. Esta com certeza, ilegítima.

Reinaldo Somaggio

São Paulo

*

‘EMBATES’

Parabéns aos que conseguiram assistir até o final o debate entre os candidatos à prefeitura de São Paulo promovido pela TV Gazeta. Vergonhoso espetáculo de falta de decoro, de educação e de postura, proveniente sobretudo, mas não somente, do representante extremo da extrema direita, Pablo Marçal. Xingamentos, gritaria, denúncias e ameaças não faltaram. Propostas evasivas, tampouco. Não tem cabimento continuar com os debates nesse molde que, em verdade, são embates, pois não acrescentam absolutamente nada. As entrevistas isoladas dos candidatos, quando não há adversários para perfazer esses espetáculos dantescos, são menos ruins. Pobres de nós, eleitores.

Luciano Harary

São Paulo

*

PUTIN NA MONGÓLIA

Podemos chegar à conclusão que o Tribunal Penal Internacional (TPI) é mais uma instituição pra inglês ver. Tipo rosna mas não morde.

João Israel Neiva

Cabo Frio (RJ)

*

AUTOCRATAS

O mundo democrata faz corrente para tirar do poder autocratas como Vladimir Putin e Nicolás Maduro, e para evitar que Donald Trump ou Jair Bolsonaro voltem ao poder, diretamente ou por meio de seus sucessores ideológicos. Uma perigosa inclinação para a direita fascista volta a assombrar o mundo no século 21. São ditadores sem coloração ideológica aparente em busca do poder totalitário.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

*

OURO NAS PARALIMPÍADAS

O nadador Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, conquistou sua terceira medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos de Paris-2024. Na verdade ele tem mais uma medalha de ouro: a da simpatia. Um verdadeiro campeão na superação e alegria de viver. Parabéns, Gabrielzinho.

Roberto Solano

Rio de Janeiro