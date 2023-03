Petrobras

Na semana que passou, vimos o presidente da República esbravejar contra o magnífico lucro que a Petrobras, outrora saqueada pela patota ligada ao PT, apresentou: R$ 188,3 bilhões, o maior de sua história. Indignado com os altos dividendos gerados (inclusive favorecendo o maior acionista da empresa, a União), o sr. Lula ainda entende que a petrolífera seria responsável pelo fomento e desenvolvimento de outras áreas não correlatas à extração de petróleo. Alguém pode explicar para este senhor que não é função desta empresa desenvolver o País como um todo? E que, sim, lucro é o objetivo e o dividendo é a recompensa de quem investe em empresas bem geridas. Sr. presidente, que tal reduzir a máquina pública e pôr o Brasil nos trilhos?

Rodrigo Cezar Pereira

Olho grande

Este notável lucro da Petrobras mostra por que políticos corruptos têm o maior interesse em aparelhá-la e evitar a privatização.

Luiz Frid

Compre-a

Sob ataque do PT, dividendo em 2022 da Petrobras bate recorde de R$ 216 bi (Estado, 2/3, B1). A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, deveria realizar uma análise mais acurada sobre os dividendos distribuídos pela Petrobras e os impostos recolhidos pela empresa. Será que ela sabe, por exemplo, que vários fundos que proporcionarão aposentadorias têm aplicações em ações da Petrobras e dependem dos dividendos e da valorização das ações para garanti-las? Com base nos comentários da sra. Gleisi, ela deveria sugerir ao governo a compra total das ações da petrolífera, assim teria o poder absoluto sobre a estatal e faria o que dela bem entendesse.

José Luiz Abraços

Maior acionista

Alguém pode avisar a sra. Gleisi Hoffmann que o governo federal vai receber R$ 78,9 bilhões de dividendos de 2022 da Petrobras? Todo trabalhador deve receber um salário e toda empresa deve ter lucros.

Nelson Cepeda

Caindo fora

Nós sempre tivemos orgulho de sermos defensores da Petrobras, uma empresa brasileira, grandiosa e que respeita os direitos dos acionistas, ou seja, dos seus proprietários. Agora, a decepção nos abateu. Os dividendos, uma característica que sempre atraiu para a compra de suas ações, estão sendo objeto de interferência do governo. Estamos em processo de venda dessas ações. Assinado: acionistas decepcionados com o governo democrático.

Mário Negrão Borgonovi

Congresso Nacional

Professores e senadores

Enquanto muitos professores lutam para sobreviver lecionando em três ou quatro escolas, com uma carga que passa de 15 horas diárias (sem levar em consideração a jornada dupla ou tripla de vários docentes no cuidado do lar e dos filhos), muitas vezes utilizando o fim de semana para preparar aulas e corrigir provas, os senadores da República decidiram que vão trabalhar apenas nove dias por mês. Segundo matéria do Estado, os parlamentares definiram, com o aval do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que serão votados projetos somente às terças, quartas e quintas-feiras. Nas segundas e sextas, com sessões não deliberativas, as ausências dos senadores não serão consideradas faltosas. E, ainda de acordo com o jornal, na última semana do mês o trabalho será remoto e “com pauta tranquila”. Numa conta simples de multiplicação, chegamos aos nove dias trabalhados no mês. Com um salário mensal que, em abril, subirá dos atuais R$ 39,2 mil para R$ 41,6 mil. Segundo o próprio jornal Estado, o Brasil tem o segundo Congresso mais caro do mundo, ficando atrás apenas dos EUA.

Loretana Paolieri Pancera,

professora aposentada

Trabalho no Senado

Estou de acordo com a resolução do Senado que estabeleceu 3 dias por semana e 3 semanas por mês de trabalho. É uma notícia alvissareira apenas se for obrigatória. Digo isso porque nunca trabalharam de fato mais do que três dias por mês. Facílimo constatar: basta acompanhar a TV Senado. O mesmo se pode dizer da TV Justiça. Brasil, país sem futuro.

Iria de Sá Dodde

UMA VISÃO MUITO DISTORCIDA

É difícil de acreditar que em 2023 trabalhadores que tenham ido da Bahia para o Rio Grande do Sul com a promessa de ganhar R$ 4 mil, com alojamento e refeições, terem sido enganados e, ao contrario, mantidos como escravos submetidos a maus tratos de todo tipo, inclusive tortura. E, para completar esse quadro de horrores, um vereador local diz que “essa gente de lá de cima” só serve para tocar tambor na praia. Quer dizer que essas pessoas contratadas por eles teriam de trabalhar de sol a sol, comendo comida estragada, sem sábado nem domingo, não podendo abrir a boca para reclamar, castigados? Os proprietários das grandes marcas que se serviam desse trabalho alegando não saber de nada não tinham curiosidade de conhecer como era produzida a matéria-prima que lhes chegava certamente a um custo compensador? E pensar que eu sempre comprei o suco de uva integral de uma dessas marcas famosas, achando que estava bebendo o néctar dos deuses, produzido de forma eticamente correta. Fui usada para alimentar esse sistema escravocrata ainda existente no Brasil, infelizmente, bancado por uma mentalidade racista e colonialista de que pobres existem para servir calados e ricos para serem servidos. Não à toa o bolsonarismo capturou o apoio desses empresários, quando o ex-presidente chegou a dizer que quilombolas não serviam nem para procriar. A um deles, disse que precisava ser pesado em arrobas. Por isso é necessário ter muito cuidado para que esse tipo de político que alimenta tal tratamento desumano nunca mais volte ao poder, e não esquecendo que ter uma ideologia de direita conservadora não significa dar sua adesão a uma visão de mundo que alimente esse atraso e essa crueldade, como aconteceu em 2018, quando muita gente sem saber, para fugir do PT, votou no homem que vivia fazendo gestos de quem carrega um fuzil ou metralhadora nas mãos. Só isso, por si, já era sinal de um espírito cruel, de malignidade.

Eliana França Leme

VEREADOR SANDRO FANTINEL

Há muito tempo não assistia a uma declaração pública transmitida pela TV com tantas iniquidades, de nos causar náuseas, como a do vereador de Caxias do Sul (RS), o sr. Sandro Fantinel. Seu atrevimento se torna mais asqueroso por procurar defender um proprietário rural daquela cidade flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que constatou cerca de 200 trabalhadores em situação análoga à escravidão. O caso só veio à tona quando alguns desses trabalhadores conseguiram fugir e pedir ajuda à PRF. Fiquei pensando, o que faz tal cidadão se achar mais importante do que qualquer um de nós, seres humanos? Pelo que demonstrou em seu pronunciamento, nada, muito pelo contrário. Suas declarações me enojaram por atacar trabalhadores que foram aprisionados como escravos por um fazendeiro que certamente vai responder perante a Justiça por crime tão horroroso. O vereador, que foi eleito com apenas 1.756 votos, em universo de 250.972 eleitores, representa uma parcela mínima dos habitantes da simpática cidade da uva e do vinho. O pior foi o vereador, depois de ser expulso do Patriota e estar sujeito a perder o mandato, além de se entender com a Justiça, tentar desdizer seu linguajar tacanho com argumentos que não convenceriam nem a inesquecível velhinha de Taubaté. Ao final, ficou comprovado que ele jamais será mais importante que os bravos trabalhadores baianos.

Gilberto Pacini

O MST VOLTOU

Bastou o PT voltar a governar o Brasil para o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) acordar da inércia mostrada nos últimos anos e voltar à ativa. O grupo invadiu áreas de fazendas da empresa Suzano e se recusa desocupar as terras. A Justiça da Bahia já determinou sua desocupação e os invasores se recusam aceitar a determinação. Essa situação traz à memória invasores de laranjais paulistas com a desculpa de ser desperdício de terras a monocultura, então pegaram tratores e destruíram plantações. Esperar solução pelo governo Lula é bobagem, mesmo porque a imprensa informa que Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, sugeriu ao MST que negocie com a Suzano. Queremos ver como será a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) se o problema chegar até o maior órgão de Justiça do País, se será igual à tomada quando puniu baderneiros da invasão em Brasília. A mesma determinação deverá ser tomada na Bahia se o MST não desocupar as áreas invadidas, porque penso não haver procedimentos diferentes para situações iguais.

Laércio Zanini

PORTEIRA ABERTA

O Brasil tem pressa em saber se o presidente Lula condenará as manobras do MST, diz editorial (Estado, 3/3, A3). Doce ilusão. A porteira está aberta e a boiada está passando, vide o caso do ministro Juscelino Filho e agora a invasão do MST. Lula precisa se conscientizar de que foi eleito por pouco mais de 50%, e esses que o elegeram o fizeram não por apoiá-lo ou concordarem com ele, e sim por falta de opção. Portanto, ele que se cuide e veja bem quem é que vai apoiar.

Marisa Bodenstorfer

PRODUTIVA OU IMPRODUTIVA

Produtiva ou improdutiva? Não interessa – se você comprou a terra legalmente, com toda documentação e impostos pagos, ninguém pode querer ocupá-la, privando-o do seu direito, seja qual for a justificativa. No caso da Suzano, que teve terras invadidas, vê-se claramente que o objetivo do MST não é criar nenhuma agricultura de subsistência na área, pois é sabido que terras ocupadas por plantações de eucaliptos geralmente são imprestáveis para outros cultivos. Quem quiser erradicar as árvores terá que fazer um grande investimento em máquinas e mão de obra. E, com toda essa conversa sobre desmatamento da Amazônia, por que desmatar a Bahia?

Nestor Rodrigues Pereira Filho

IDEIAS RETRÓGRADAS

O MST não está nem nunca esteve interessado em reforma agrária. O único interesse é invadir e destruir áreas produtivas que muito bem fazem ao Brasil. Tudo ideologicamente compatível com as ideias retrógradas do PT.

Luiz Frid

INVASÕES ILEGAIS

Não tardou para que o MST cumprisse o anúncio feito logo após a eleição de Lula: invadiu sem dó nem piedade três fazendas de cultivo de eucalipto pertencentes à empresa Suzano, na Bahia, alegando “demora do governo federal em nomear a presidência do Incra”. Desculpa mentirosa e estapafúrdia. Tão mentirosa e estapafúrdia quanto a observação de Lula durante a campanha eleitoral de que “o MST não ocupava propriedades produtivas”. Não há, como nunca houve, dispositivo legal que respalde invasão de terra alheia, produtiva ou não. Milhares de manifestantes bolsonaristas que invadiram e depredaram prédios públicos em Brasília, no dia 8 de janeiro, estão sendo processados, muitos deles presos. O governo e a Justiça precisam agir com a mesma veemência em relação às invasões ilegais praticadas pelos sem-terra. É questão de coerência.

Luciano Harary

REPÚDIO DA SOCIEDADE

Posto que qualquer invasão é um abominável crime de agressão à propriedade alheia, seja privada ou pública, cabe dizer que a invasão de fazendas produtivas de eucalipto no sul da Bahia pelo famigerado Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra merece total repúdio e reprovação da sociedade, bem como a imediata apuração dos fatos e a tomada de medidas judiciais com a condenação de seus responsáveis nos termos da lei. Vergonha!

J. S. Decol

ATIVIDADES CRIMINOSAS

O MST retomou suas violentas atividades criminosas ao praticar atos terroristas e antidemocráticos, invadindo fazendas de propriedade da Suzano, na Bahia, Estado coincidentemente governado pelo PT. Considerando o conjunto das circunstâncias que vem ocorrendo no Brasil, a sociedade pergunta que providências os ministros do STF e o Judiciário em geral tomarão no sentido de prender os terroristas, processá-los (especialmente e com rigor seus líderes) e condená-los definitivamente.

Milton Cordova Junior

ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS

A organização antidemocrática, comunista, fascista e golpista, com cerca de 1,7 mil indivíduos, conforme divulgado pela mídia, inclusive com fotos, causou uma enorme destruição de plantações com fins industriais em três propriedades na Bahia (Teixeira de Freitas, Caravelas e Mucuri) da Suzano Papel e Celulose S/A, que emprega 30 mil operários. Todos os vândalos foram presos, serão fichados e irão responder a processos? É preciso também atingir os mandantes, os responsáveis, para puni-los e indenizar os prejuízos. Na democracia, invasão e destruição são atos antidemocráticos que justificam condenação e prisão.

Humberto Schuwartz Soares

ANARQUISTAS DE LULA

Era só o que faltava! Sai do Planalto o incendiário, fascista e anarquista Jair Bolsonaro, e para nossa indignação voltam a infernizar propriedades rurais altamente produtivas os anarquistas de Lula. Como o MST, que acaba de invadir fazendas na Bahia, sendo três delas da Suzano, fabricante de papel, celulose e de cultivo de eucaliptos, e deixando, infelizmente, um rastro de prejuízos nas propriedades. Tudo sob olhar complacente de Lula. Uma vergonha! É bom lembrar que esse movimento dos sem-terra, de 2003 a 2016, período esse do PT no poder, promoveu literal terrorismo contra proprietários de terras produtivas em todo o País. E que Lula e seu PT não demonstraram um mínimo de respeito às propriedades privadas porque acobertavam suas crias do MST. Essa gente digna do campo, orgulho do povo brasileiro, reverenciada por todo o mundo pela sua competência e pujança na produção agropecuária, volta a ser ameaçada pelo MST, grupo unha e carne com Lula. Se quiser manter a governabilidade, que o presidente tome urgente providência a fim de impedir essa vadiagem no campo. Mesmo porque, hoje, a maior bancada no nosso Congresso é a dos ruralistas.

Paulo Panossian

METRÔ DE BRASÍLIA

Metrô de Brasília fica parado por roubo de cabos. É só o PT aparecer que as falcatruas crescem até nisso. E tem quem acreditou que vai comer picanha e a gasolina não iria aumentar. O Brasil não e sério e, com o PT, isso só piora. Sem esquecer que a violência também vai piorar.

Antônio José G. Marques

AFRONTA DOS SENADORES

Afronta, assinte! Na primeira reunião após terem emendado o feriado de carnaval, os senadores decidiram se autoconceder semanas reduzidas de trabalho. Com aval do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), foi definido que só serão votados projetos às terças, quartas e quintas-feiras. Segundas e sextas terão sessões não deliberativas, o que significa que os parlamentares não precisarão trabalhar nesses dois dias, pois não será considerado falta. Os senadores também instituíram o mês de três semanas. Funcionará assim: na última semana do mês, o trabalho será remoto e “com pauta tranquila”. Na prática, o senador só precisará trabalhar nove dias num mês em Brasília. O salário atual dos senadores é R$ 39,2 mil, mas o valor irá saltar para R$ 41,6 mil a partir de abril, além dos “penduricalhos”.

Fernando de Oliveira Geribello

REPÚBLICA DE BANANAS

Os senadores brasileiros escarnecem da população ao aprovarem que só se apresentarão em plenário apenas três dias por semana, três semanas no mês e somente na parte da tarde. Ressaltando que o salário será de R$ 41,6 mil em abril, ou seja, a renda média de 528 brasileiros. Além disso, senadores ganharam um aumento no auxílio-moradia, antes de R$ 5,5 mil, para até R$ 9 mil. As ações aconteceram após a reeleição de Rodrigo Pacheco na Casa. Um absurdo sermos o segundo Congresso mais caro do planeta, perdendo apenas para o dos EUA, e pouco entrega de resultados para a Nação, enquanto nós, brasileiros comuns, nos matamos de trabalhar sob sol escaldante para os sustentarem com mordomias inimagináveis. Cada dia fica óbvio que nos tornamos uma república de bananas ou, como disse o magnata norte-americano, o Brasil é uma Ferrari pilotada por macacos.

Daniel Marques

OBRIGATORIEDADE DO USO DE MÁSCARA

É muito preocupante a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), um órgão estritamente relacionado à saúde humana do Brasil, de derrubar a obrigatoriedade do uso de máscara, principalmente em avião e aeroporto. Esses locais, fechados e com um número grande de pessoas circulando, são justamente os que podem ser considerados os piores, pois são ambientes bastante propícios para contrair o vírus da covid-19. O pulmão é o lugar específico, ou o sítio de infecção, para a covid-19 começar a causar doença no homem. Sendo assim, a melhor forma para se evitar que o vírus entre e chegue ao pulmão é “fechando” o trato respiratório (nariz e traqueia), isto é, usando a máscara. Assim, não vai ter covid-19. Aqui vai a explicação para a necessidade do uso da máscara.

Tomomasa Yano

