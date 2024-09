Economia brasileira

A ameaça da inflação

De acordo com análise publicada no Estadão em 3/9, PIB mostra economia mais forte e resistente, e Brasil poderá enfrentar melhor seus desafios fiscais. No mesmo dia, dirigindo e ouvindo o rádio, fui informada de que, em razão da seca, vamos agora pagar mais caro pelo consumo de energia elétrica, o que vai pressionar a inflação. Assim, o PIB mais forte vai segurar o aumento da taxa de juros ou a energia elétrica vai contribuir para o aumento da Selic?

Maria Carmen Del Bel Tunes

Americana

*

Orçamento público

A resignação do STF

Consta que Getúlio Vargas teria dito “a lei? Ora, a lei...”. O editorial A capitulação do Supremo (Estadão, 4/9, A3) acertadamente mencionou que o Supremo Tribunal Federal (STF) se apequenou como guardião maior do texto constitucional, diante do poder do Congresso sobre o Orçamento. Talvez alguns de seus integrantes tenham atualizado o dito do caudilho para “a Constituição? Ora, a Constituição...”.

Francisco G. Salgado Cesar

Guarujá

*

Ditadura na Venezuela

Até quando?

Até quando o presidente Lula da Silva e seu assessor especial para assuntos internacionais, sr. Celso Amorim, continuarão a ignorar que a Venezuela é um regime ditatorial, que fraudou as eleições passadas por instrução do sr. Nicolás Maduro, que não mostrou nem vai mostrar prova alguma de que “ganhou as eleições” e que já prendeu mais de 2 mil opositores numa repressão que, agora, culminou com a ordem de prisão de seu opositor sr. Edmundo González Urrutia? Com que desfaçatez o presidente Lula e o sr. Celso Amorim ignoram o que o mundo inteiro democrático já repudiou e não reconhece. Suas atitudes envergonham o Brasil. Até quando?

Heitor Portugal P. de Araujo

São Paulo

*

Mais que covardia

Em editorial na edição de ontem, o Estadão fala sobre A covardia do Brasil na Venezuela. Seria apenas covardia ou cumplicidade e conivência? Que fique muito claro: o comportamento de Lula, no caso, é repudiado pela imensa maioria da população brasileira. Esta já condenou, há muito, a farsa chavista.

Jose Wilson Gambier Costa

Lençóis Paulista

*

Eleição em São Paulo

Um perigo chamado Marçal

A estratégia de Pablo Marçal, candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB, tem sido de privilegiar o uso das redes sociais, em detrimento do bom debate público. Essa estratégia, que mistura entretenimento com política, tem levantado dúvidas sobre suas reais intenções em relação à administração da cidade. O perigo é que, se ele chegar ao segundo turno, pode mudar a posição do capitão, pois este já declarou que Ricardo Nunes não é seu candidato “dos sonhos” e que Marçal “tem suas virtudes”. Então, poderemos ter um entertainer digital, ao invés de um prefeito, para solucionar os muitos problemas crônicos da cidade.

Omar El Seoud

São Paulo

*

Indigência educacional

Só quando a educação pública for tratada com o cuidado e o respeito que é necessário, e ainda se passem dez ou 20 anos à frente, é que poderemos sonhar em não ter candidatos nas eleições como alguns que têm aparecido de uns tempos para cá. Eles são fruto do nosso tempo e da nossa condição de indigência educacional e cultural. Talvez só estejamos vendo – e dá medo dizer isso – a ponta do iceberg.

Francisco Eduardo Britto

São Paulo

*

Trânsito em São Paulo

Pobres de nós, paulistanos

O trânsito de São Paulo já ultrapassou a fronteira da insanidade. Todos parecem estar com os nervos à flor da pele. Entra-se numa via principal, mesmo vendo que um outro veículo vem vindo. Faixa para pedestre? Para quê? E os motociclistas, então? Se você tem de mudar de faixa e tem a infelicidade de interromper um motociclista que vem a mais de 80 km/h, escuta os maiores impropérios e sinais de mão que envergonhariam satanás. Semáforos? Eles não existem para os motociclistas. Enquanto isso, os radares continuam aplicando multas à vontade. Esse dinheiro não serviria para a melhoria do trânsito (inclua-se aí a educação)? Onde está sendo gasta essa fortuna arrecadada? Com a palavra, nossas autoridades.

Antonio Carlos Palmieri

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

‘PTBRÁS’

Quem sabe no próximo 3 de outubro, na comemoração de seus 71 anos, a empresa de petróleo brasileiro passe a ser chamada de PTbrás, ou, no próximo 27 de outubro, seja Lulabrás, homenageando os 79 anos do presidente da República. Para apoiar essa mudança, com certeza, não faltarão petistas e seus amigos que já tomaram conta dos cargos na, ainda, estatal.

Carlos Gaspar

São Paulo

*

PIB BRASILEIRO

O crescimento mais forte que o esperado para o PIB brasileiro no segundo trimestre de 2024, impulsionado pelo forte dinamismo do mercado de trabalho, reflexo da elevação dos salários, surpreendeu até mesmo os mais otimistas. Ainda teremos mais: os gastos com a recuperação da tragédia do Rio Grande do Sul, mais os gastos com as eleições municipais, impactarão fortemente no PIB do segundo semestre.

Jorge de Jesus Longato

Mogi Mirim

*

TRAGÉDIA ANUNCIADA

Décadas atrás, quando teve início uma campanha sem sentido contra reservatórios nas novas hidrelétricas, profissionais do setor alertavam que isso provocaria efeitos bastante prejudiciais. Passaríamos a ter uma energia mais cara, maiores riscos de desabastecimento e mais poluição, provocada por maior geração térmica. O que estamos vendo é apenas o que foi alertado e não se deu atenção.

Marcos Lefevre

Curitiba

*

SUSPENSÃO DO X

Moraes suspende X e impõe multa de R$ 50 mil a quem burlar bloqueio (Estadão, 31/8, A8, A10 e A11). Nos países mencionados foram os governos, que não são democráticos, que retiraram o X do ar. No Brasil, o Poder Judiciário, desrespeitado. Leia o voto do ministro Alexandre de Morais, de 59 páginas, onde estão demonstradas todas as oportunidades que foram dadas ao X. Atuar num país e não ter representante? Isso não é aceito em nenhuma lugar do mundo. Aqui não é terra de ninguém. O mimado não tem o direito de se achar acima das leis de quaisquer países. O resto é dissimulação da extrema direita, como de costume, aliás.

Armando Bergo Neto

Campinas

*

‘FARRISTA’

O farrista é aquele que gosta de gastar sem compromisso com o futuro, e gasta sem medidas. O governo do PT é o exemplo clássico desse personagem: o PIB pode até crescer por um período, mas o farrista vai gastar mais, pode ter certeza.

Roberto Solano

Rio de Janeiro

*

POLIVALÊNCIA

O presidente Lula da Silva já é considerado o polivalente de plantão. Na verdade, atua em várias áreas ao mesmo tempo. É ele quem define as taxas de juros no País. Em outro momento, se esconde na sombra do ditador Nicolás Maduro. Afinal, o que rege toda essa polivalência é quando pega no microfone. Em sua excessiva verborragia, ou seja, muita fluência para dizer coisas de pouco ou nenhum sentido e importância, ele se supera. Por ser tagarela demais, o dólar sobe e a bolsa derrete.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

*

REPRESSÃO

Impressionante a repressão na Venezuela que continua com a ordem prisão de Edmundo González Urrutia – e tem repúdio global. O assessor especial Celso Amorim disse que o País “não aceita prisões políticas”, que continuam ocorrendo no país vizinho.

José de Anchieta Nobre de Almeida

Rio de Janeiro

*

NATAL ADIANTADO

No Natal de 1.° de Outubro, Maduro vai dar a Dita Dura de presente aos venezuelanos.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

*

CORTINA DE FUMAÇA

O ditador psicopata da Venezuela usa o método mais engana trouxa do mundo. Tão baixo QI que chega a ser inacreditável essa bobeira de Natal transferido para daqui um mês. Não precisa ser nenhum Einstein para saber que é inventar um assunto biruta de aeroporto e pararem de falar do real problema. Trata-se de sair do foco que é a fraude, e tentar mudar o foco do país e do mundo que deve ser a sua retirada do poder. É a famosa cortina de fumaça.

Roberto Moreira da Silva

Cotia

*

JUSTIÇA VENEZUELANA

Alguém poderia me responder rapidinho para que existe um Ministério da Justiça na Venezuela? Pois agora pediram a prisão de González Urrutia sob a justificativa de que ele falsificou documentos, incitou a desobediência, conspirou e sabotou o sistema eleitoral. Mas se for assim, por que não mandaram prender até hoje o atual presidente Maduro, que vem aprontando há anos, muito mais do que os crimes de que Gonzáles é acusado?

Tomomasa Yano

Campinas

*

TRIUNFO DA IGNORÂNCIA

O Brasil segue pegando fogo, Amazônia enfrentando seca histórica pelo segundo ano, Pantanal seco há quase uma década. O País segue dobrando as apostas nas queimadas e no desmatamento ilegal, o Brasil parece disposto a se livrar da floresta amazônica para ter pasto para gado e depois vender boi vivo ganhando uma mixaria. O País descobriu sua vocação: produzir uma quantidade absurda de soja para alimentar os porcos da China. O presidente Lula da Silva não abre a boca para falar das queimadas que estão consumindo o país que ele deveria governar. O Congresso segue calado, um juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) demandou medidas de combate ao fogo, mas deverá ser solenemente ignorado por todos. É lamentável assistir ao triunfo da ignorância no Brasil.

Mário Barilá Filho

São Paulo

*

OBRAS NO RIO DE JANEIRO

Estamos recebendo notícias de que o Museu Nacional do Rio de Janeiro está sem recursos para terminar as obras tão importante para a cultura do País. Este museu sofreu um incêndio e foi totalmente destruído há alguns anos. Uma obra tão importante como essa e o Rio de Janeiro não tem os recursos suficientes para isso, porém, irá construir um estádio de futebol para o flamengo anunciado recentemente pelo atual prefeito, em que serão gastos milhões. E o Maracanã, depois de reformado para a Copa do Mundo, será usado, possivelmente, só para shows. Dá para entender.

Carlos Alberto Duarte

São Paulo

*

ANIVERSÁRIO CATEDRAL DA SÉ

Na passagem dos 70 anos da consagração da Catedral da Sé, vale ressaltar que o patrimônio, edificado em estilo gótico com 111 metros de altura, possuindo cinco naves com capacidade para cerca de 8 mil pessoas e um carrilhão composto de 92 sinos, é hoje referência da tradição religiosa de nosso povo. Em meio aos esforços governamentais na revitalização do Centro, a Catedral da Sé constitui-se num verdadeiro patrimônio artístico e cultural da cidade de São Paulo.

Pedro Paulo Penna Trindade

São Paulo

*

OVACIONADO

Os aplausos de pé por mais de dez minutos pelo público no festival de cinema de Veneza, ao filme brasileiro Ainda estou Aqui, é não apenas o reconhecimento internacional pela excelente qualidade da película, magnificamente dirigida por Walter Salles e atuada por Fernanda Montenegro, Fernanda Torres e Selton Mello, mas também uma denúncia por um dos atos mais cruéis e desumanos da ditadura militar com a prisão, tortura e desaparecimento do deputado do MDB Rubens Paiva, cujo corpo nunca foi resgatado .

Sylvio Belém

Recife

*

FELICIDADE

Conheça as estratégias que a ciência respalda para fortalecer o seu ‘músculo da felicidade’ (Estadão, 2/9, A5). O que fica registrado no cérebro não é propriamente a felicidade, mas inscrições de boas lembranças de fatos ocorridos principalmente nos primeiros dois anos de vida, e que são da ordem do bem-estar. Isso ocorre quando a criança é bem cuidada, alimentada, agasalhada e tratada com carinho e afeto, com continuidade e conforme as necessidades de seu momento de desenvolvimento. Essas inscrições cerebrais ajudam a desenvolver o sentimento de esperança, a resiliência e a modulação de seus sentimentos, permitindo que a criança tenha maior capacidade de enfrentar dificuldades, mantendo-se íntegra, e de conseguir usufruir das coisas boas da vida, a despeito de seus aspectos negativos.

Eliana Araujo Nogueira do Vale

São Paulo