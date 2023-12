Agressão no Ceará

Ciro Gomes

Ciro Gomes sai mais uma vez no tapa, mostrando que está longe de superar seus demônios. Sem contar que a briga entre os irmãos Ferreira Gomes no Ceará vai além de picuinhas e reflete de um lado a necessidade de pragmatismo político e, de outro, a continuada falta de realidade de Ciro Gomes em relação à conjuntura político-econômica do País. O que já era folclórico vira agora anedota. O partido fundado pelo grande Leonel Brizola merece mais e espero que o grupo majoritário da irmandade consiga manter seus membros no PDT, uma vez que está acontecendo uma debandada geral por lá. O Ceará passou a ser vitrine nacional no âmbito da educação, uma das bandeiras de Brizola, e isso não pode ser perdido. Ciro Gomes, sim.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

Governo Lula

Submissão da esquerda

Primoroso o artigo publicado sobre a submissão da esquerda identitária (4/12, A5). Onde estão os combativos militantes petistas que tanto faziam barulho, antes das eleições, parecendo os tocadores de bumbo peronistas, e que se calam vergonhosamente diante de um presidente que só discursa e não perde a oportunidade para enxugar, ou melhor, expurgar as mulheres do seu governo, tudo em troca da dita governabilidade? Foi muito comovente ver o demiurgo chorando nos ombros da sua ministra do Meio Ambiente, no palco da COP-28. A cena vai ser muito usada nas próximas eleições. Haja populismo.

Fernão Dias de Lima

fernaodiaslima@gmail.com

São Paulo

*

Comércio exterior

Meta de R$ 1 trilhão

Muito bom o artigo de Celso Ming no Estadão de domingo (3/12, B2), sobre as três providências que o País precisa tomar para chegar a 2030 com um movimento de comércio exterior de US$ 1 trilhão: regras claras do jogo, acordos comerciais e consistência macroeconômica. Lamentável nesse sentido a desistência, em 30 de maio deste ano, da acessão do Brasil ao Acordo Internacional de Compras Governamentais (GPA, na sigla em inglês) da Organização Mundial do Comércio (OMC). O acesso ao clube do GPA, cuja formalização do interesse do Brasil começou em maio de 2020 e foi concluída em junho de 2022, teria ajudado a aumentar a competitividade nas licitações nacionais e aberto espaço para empresas brasileiras em negócios públicos globais, num mercado estimado em US$ 1,5 trilhão. Ainda teria servido de incentivo para promover a integridade e a governança nas contratações públicas locais, pelo comprometimento significativo de recursos atualmente dedicados a contratações feitas sem licitações. A adesão ao GPA permitiria o acesso de empresas brasileiras ao mercado global das contratações públicas, contribuindo em muito para atingir a meta anunciada no dia 28/11 em Riad, no encerramento da Mesa Redonda Brasil-Arábia Saudita. Será que ainda não há tempo para reconsiderar essa decisão equivocada?

John Ferençz McNaughton

john@mcnaughton.com.br

São Paulo

*

Saúde

Hiperinsulinemia

A prevenção de diabetes tipo 2 é sempre importante. Como foi relatado em reportagem do Estadão (5/12, A17), a característica marcante dos pacientes é a resistência à ação da insulina e, como consequência, o aumento do seu nível no sangue. Anos antes de se confirmar o diagnóstico de diabetes, os indivíduos já apresentam insulina sanguínea elevada no sangue, isso se chama hiperinsulinemia. Entretanto, a expressiva maioria dos laboratórios de análise clínica do Brasil estabelece níveis de referência absolutamente equivocados, pois assinalam como valores normais níveis de até 24 mU/L, o que não é correto. Em estudo recente, publicado em revista internacional, nós confirmamos que 10 mU/L é o limite de referência normal, e não 24 mU/L como os laboratórios afirmam. A prevenção de diabetes e outras complicações ligadas à hiperinsulinemia deve ser feita precocemente, bem antes de atingir 24 mU/L. A manutenção desses valores pelos laboratórios certamente retarda medidas preventivas e prejudica a população. Minha esperança é que a Anvisa, a Associação Médica Brasileira (AMB) e o Ministério da Saúde intervenham o quanto antes junto aos laboratórios para a correção deste equívoco.

Pedro R Chocair

pedrochocair@yahoo.com.br

São Paulo

*

VENEZUELA

A Venezuela pretende “recuperar” a região de Essequibo, pertencente à Guiana por decisão arbitral de 1899. Essequibo detém uma das maiores áreas petrolíferas da Terra. Nicolás Maduro recentemente fez um plebiscito, aprovado pelos venezuelanos, para, pela força, anexar Essequibo, contrariando a decisão da ONU na corte internacional em Haia. A Venezuela está em vias de acrescentar mais um desvairado conflito internacional, a exemplo da Rússia e do Hamas.

Humberto Schuwartz Soares

hs1971tc@gmail.com

Vila Velha (ES)

*

AMEAÇA VENEZUELA

A invasão da Ucrânia pela Rússia também era considerada extremamente improvável...

Albino Bonomi

acbonomi@yahoo.com.br

Ribeirão Preto

*

ANEXAÇÃO DA GUIANA

Nicolás Maduro está colocando em xeque a liderança do Brasil na América do Sul. O governo brasileiro precisa se manifestar com firmeza, não dá pra aceitar a invasão na Guiana. Lula não quer inserir o Brasil como nação poderosa no mapa mundial? Chegou a hora. Não precisa de os EUA intervierem, a guerra será no nosso quintal. Lula deve mandar as forças armadas para a região urgentemente e mostrar para Maduro que aqui tem comando.

José Roberto Iglesias

rzeiglezias@gmail.com

São Paulo

*

PAÍS VIZINHO

O “democrata” Nicolás Maduro teve uma boa ideia: se apoderar de um pedaço do país vizinho que, aliás, tem grandes reservas de petróleo. Eu gostei da ideia dele e gostaria de sugerir ao presidente Lula para escolhermos um lugar “bom” para nos apoderarmos. Minha sugestão seria invadirmos o principado de Mônaco. Clima bom, eu já escolhi um palacete com vista para o mar, em cima das quadras de tênis.

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

*

COP-30 NO BRASIL

O governador do Pará está na COP-28. Seria ótimo se ele tivesse um plano para deixar a cidade de Belém preparada para receber essa importante conferência daqui a dois anos. A primeira providência é coletar e tratar o esgoto. O Primeiro Mundo não está acostumado a ver esgoto correndo a céu aberto pelas ruas. Restaurar os casarões históricos da cidade seria uma providência muito bem-vinda, assim como deixar o famoso Mercado Ver-o-Peso em um padrão aprovado pela vigilância sanitária. Não há tempo a perder para tomar essas providências se o Brasil não quiser passar muita vergonha diante de toda a comunidade internacional. Para coroar o sucesso da COP-30, o Brasil deveria anunciar o fim do desmatamento ilegal já em 2025.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

PISA

Sete em dez alunos no Brasil não sabem o mínimo de matemática, diz prova mundial do (Programa Internacional de Avaliação de Alunos) Pisa. O governo brasileiro tem que levar uma pisa (surra) para tentar reverter esses números, porque, assim como está, o nosso futuro será um desastre.

Roberto Solano

robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro

*

LIVROS DIDÁTICOS

Novamente o assunto de que o problema na educação seriam os professores. O maior problema é o poder público. Leciono há nove anos na rede pública municipal de São Paulo e em nenhum ano os livros didáticos chegaram no início do ano letivo ou em quantidade suficiente para todos os estudantes, sempre chegaram atrasados e faltando – no ano seguinte à pandemia os livros chegaram na metade do ano. A direção escolar pede para as editoras ou para as diretorias regionais de Educação e nada é resolvido. Os livros dos professores, que possuem toda a teoria importante para o planejamento e a aplicação das atividades, também não são entregues, os professores precisam procurar os PDFs e imprimir em casa. Outro grave problema é que crianças sem moradia nem alimentação decente não aprendem, a vulnerabilidade social é gritante e ignorada pelas secretarias municipais. Respeitem os professores e parem de culpá-los pelas mazelas sociais que são de responsabilidades de outros órgãos públicos, e não da Educação.

Eliel Queiroz Barros

monoblocosantoandre@hotmail.com

Santo André

*

LEITURA NO BRASIL

Dois terços dos alunos do Brasil (66%) disseram que o texto mais longo que leram durante o ano letivo não ultrapassou dez páginas. Infelizmente, esse é o retrato da nossa população. Percebe-se esse desinteresse quando um texto é enviado pelo WhatsApp. Muitas pessoas sequer leem, elas preferem que alguém resuma para elas o que está escrito. Como querer que alguém leia? E não é apenas ler, é preciso compreender o que se lê. Tarefa mais difícil ainda. Existe uma frase que corre nas redes sociais que mostra a real situação da população brasileira: “Viver sem ler é muito perigoso. Você tem que acreditar naquilo que os outros te dizem”. E quantas pessoas estão nessa situação, um verdadeiro campo aberto, em que os políticos encontram ouvintes que acreditam nas suas mentiras? Isso por si só explica o fracasso da educação no Brasil.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

LOUCURA DIGITAL

Oportuno e objetivo o artigo da deputada Tabata Amaral e do médico Christian Kieling (Estado, 27/11, A4), sobre o desafio de evitar que os jovens se tornem reféns do planeta digital e suas redes sociais (ou antissociais). Nunca toda a população mundial teve o mesmo vício. No Brasil, 50 milhões de jovens estão à mercê dessa nova loucura digital, que faz deles zombies de uma falsa realidade, onde predominam a mediocridade e os interesses comerciais. Dominar a técnica digital e dela fazer bom uso para relacionamentos e informação e não ser por ela guiado, explorado ou enganado. Fiquem espertos!

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

APROPRIAÇÃO INDEVIDAS DE JOIAS

A novela da apropriação indevida das joias pela família Bolsonaro tem mais um capítulo. O Tribunal de Contas da União (TCU) propôs um prazo de 15 dias para Jair Bolsonaro devolvê-las, sob pena de a negação caracterizar crime de peculato. Assim, parece que a tentativa de incorporar a seu patrimônio as referidas joias, de grande valor, não se concretizará, e as mesmas ficarão sob a guarda de seu legítimo dono, o governo brasileiro.

Sylvio Belém

sylviobelem@gmail.com

Recife

*

FORÇAS ARMADAS NA POLÍTICA

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que muda as regras para que militares integrantes das Forças Armadas participem de eleições, que tramita no Senado Federal, deveria atingir também outros membros federais, como os da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal.

Jorge de Jesus Longato

financeiro@cestadecompras.com.br

Mogi Mirim

*

‘A ESQUERDA PERDIDA’

Em seu texto A esquerda perdida, Denis Lerrer Rosenfield (4/12, A5) acerta em cheio sobre tudo. Um alento!

Rita Grimm

grimm33@uol.com.br

São Paulo

*

NOVA PGR

Teremos um novo procurador-geral da República, Paulo Gonet. Os brasileiros esperam que a sua atuação seja consentânea com os atos governamentais que necessitam de averiguação judicial. Porque, durante alguns anos, vimos atuações da PGR só quando interessantes ao governo de plantão, valendo dizer que o voo dos administradores da República era livre e desembaraçado, mesmo que em detrimento da Pátria e dos contribuintes. Eis que ninguém pede sacrifícios, mas apenas denúncias pelos atos puníveis e tipificados em dispositivos legais em vigor. A esperança pode encontrar satisfação.

José Carlos de Carvalho Carneiro

carneirojcc@uol.com.br

Rio Claro

*

ESTACIONAMENTO DE TÁXIS

Gostaria de alertar a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), já que não há fiscalização nenhuma no estacionamento de táxis para pegar ou liberar passageiros na faixa exclusiva dos ônibus, atrapalhando seriamente os veículos na Av. Paulista. Existem espaços tipo recuo em muitos lugares. Por que isso não se transforma em lugar de recuo para os táxis? Pensar é preciso, e evitar eventual acidente idem.

Zureia Baruch Jr.

zureiabaruchjr@bol.com.br

São Paulo

*

ADONIRAN E NOEL

“Meu mel, meu mel!”, gritara Adoniran Barbosa, qual num pedido de socorro, em meio ao show que interrompera para tomar um traguinho (Estado, 30/11, C1). Junto a Noel, são dois expoentes da música popular brasileira. Idolatrados! Geniais! Pingueiros!

Marden Braga

mardenbraga01gmail.com

São Paulo