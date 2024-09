Crise climática

Do Norte ao Sul

O Rio Grande do Sul inundado, a Bacia Amazônica seca, o Pantanal queimando, e ainda tem gente que não acredita em desastre climático causado pela espécie humana. Estão matando o lindo planeta azul. Nós estamos destruindo o Brasil.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

Fundos de pensão

Alívio das punições

Sem nenhuma surpresa li a matéria informando que os acusados de fraudes em fundo de pensão estão atuando nos bastidores para aliviar a legislação que pune exatamente os acusados (Réus por gestão temerária atuam por proposta do governo Lula que abranda punições, Estadão, 5/9). No governo de quem permitiu e se beneficiou com essas fraudes, isso era mais do que esperado. Muito em breve poderemos ter (se é que já não estamos tendo, ainda sem sabê-lo) a volta do mensalão, do petrolão e os assaltos aos fundos.

Luciano Nogueira Marmontel

Pouso Alegre (MG)

Petrobras

A viúva

Trabalhei numa empresa subsidiária da Petrobras. Internamente, chamávamos a estatal de “viúva”, por causa do grande número de aproveitadores ocupando seus altos cargos, principalmente durante a ditadura. Eram indicados por políticos e ainda existiam os militares da reserva, bem como parentes de outros militares. A ditadura acabou, mas a Petrobras continuou como uma viúva muito rica e, por isso, cobiçada por centenas de pretendentes, alguns dos quais com péssimos antecedentes, inclusive criminais. Sobre a incompetência de alguns indicados, nada contra, já que a empresa, como outras estatais, está acostumada com isso. Quem faz o verdadeiro trabalho são os escalões mais abaixo, os de raiz. Dizíamos até que a empresa crescia à noite, porque durante o dia as diretorias atrapalhavam. Para mim, nem foi surpresa saber que até o João “Pixuleco” Vaccari Neto está influenciando as nomeações para as diretorias da viúva. Então, vou naquela de, “se a farinha é pouca, primeiro o meu pirão”: minha verdadeira preocupação é com a Petros, que desconta dos meus contracheques seus prejuízos, e, agora, está sendo cogitada para participar do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Nestor Rodrigues Pereira Filho

São Paulo

Medalha Oswaldo Cruz

Sem justificativa

Lula condecora Janja por atuação na saúde; decreto não apresenta justificativa (Estadão, 5/9, A12). Por atuação na saúde? É bem provável que a condecoração da primeira-dama tenha tido motivos muito importantes, como, por exemplo, não deixar que o presidente da República se esqueça do horário dos medicamentos que ele precise tomar diariamente, por orientação médica.

Humberto Cícero de Cerqueira

São Paulo

Condecoração

Por mais que eu procure, não consigo encontrar nada que Janja tenha feito pela saúde dos brasileiros. Aliás, não consigo sequer encontrar algo que a própria ministra da Saúde tenha feito para melhorar a saúde do pobre povo brasileiro. Vou continuar procurando. Quem sabe?

Angela Maria de Souza Bichi

Santo André

Republiqueta

Qual a justificativa para condecorar Janja com a Medalha Oswaldo Cruz? Será que Lula quer seguir o modus operandi do nicaraguense Daniel Ortega, transformando o Brasil numa republiqueta bananeira?

Silvano Antônio Castro

São Paulo

Ditadura na Venezuela

Acordo

Acredito que o presidente Lula já sabia de tudo no dia seguinte às eleições venezuelanas de julho. Se a deterioração por lá não levar a um aumento do perigo de invasão de Essequibo e, com isso, evitar que os Estados Unidos estabeleçam uma grande base na Guiana, o presidente Lula atingiu seu único objetivo neste imbróglio. Que democracia, eleições livres, liberdade, que nada! Acho que o acordo entre o presidente Lula e o ditador Nicolás Maduro é este: você não fala em invadir a Guiana e eu não falo em ditadura.

Cássio M. de R. e Camargos

São Paulo

‘Muito desagradável’

Me parece um tanto “desagradável” a ordem de prisão contra Edmundo González, o candidato oposicionista na Venezuela...

Rosangela Delphino

São Paulo

MÁ VONTADE

O PIB cresce acima do esperado e os rancorosos economistas dizem que isso não é sustentável e precisa aumentar os juros. Não sei vocês, mas eu sinto uma má vontade para que as ações do governo deem certo. Até os jornais ditos isentos torcem o nariz para o sucesso da política econômica, ainda que momentâneo. fake news não é somente falar mentiras, mas é também deixar de dizer as verdades.

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas

JANJA CONDECORADA

Muito resumidamente, o genial Dr. Oswaldo Gonçalves Cruz foi médico, bacteriologista, epidemiologista e sanitarista brasileiro, sem paralelos. Nascido em São Luiz do Paraitinga em 1872, ele foi pioneiro no estudo das moléstias tropicais e da microbiologia no Brasil; tendo ingressado em 1900 como diretor técnico do Instituto Soroterápico Federal, no bairro de Manguinhos, no Rio de Janeiro, transformado posteriormente em Instituto Oswaldo Cruz, hoje Fundação Oswaldo Cruz, que é respeitada internacionalmente. Outrossim, quando o diretor-geral do Instituto Soroterápico Federal era o barão de Pedro Affonso, ao Dr. Oswaldo Cruz coube coordenar a produção de soros e vacinas. Entre várias atribuições, o Dr. Oswaldo Cruz decidiu empreender campanhas sanitárias para enfrentar as principais doenças que assolavam a capital federal e o País, dentre outras, febre amarela, peste bubônica e varíola; tendo adotado o isolamento dos doentes, a notificação compulsória dos casos positivos, a captura dos vetores, como mosquitos e ratos, e a desinfecção das moradias em áreas endêmicas. Em poucos meses, a incidência de peste bubônica diminuiu com o extermínio dos ratos, cujas pulgas transmitiam a doença. Sua postura de enfrentamento às doenças ganhou reconhecimento internacional em 1907 quando recebeu a medalha de ouro no 14.º Congresso Internacional de Higiene e Demografia de Berlim, na Alemanha, pelo trabalho de saneamento do Rio de Janeiro. Ele ainda reformou o Código Sanitário e reestruturou todos os órgãos de saúde e higiene do País. Em total desrespeito a ele, que tanto fez pela saúde no Brasil e dos brasileiros, agora em 2024, foi noticiada a condecoração com a Medalha do Mérito Oswaldo Cruz, na categoria ouro, de três pessoas que não chegam aos pés dos feitos por ele; que sequer são médicas e que das preditas condecorações não constam a devida justificativa para tanto. Foi com pesar que lemos a notícia que a par de desmerecerem a medalha que leva o nome do fantástico médico e sanitarista Dr. Oswaldo Gonçalves Cruz, deslustram seu nome e desonram-no e a comenda.

Fernando de Oliveira Geribello

São Paulo

MIMO

O presidente Lula da Silva, aproveitando da sua competência, resolveu condecorar a primeira-dama Janja da Silva com a medalha do mérito Oswaldo Cruz pela relevante atuação na saúde, mas não apresentou qualquer justificativa para a tal condecoração. Mesmo assim, Lula aplaudiu de pé sua esposa pelo mimo que concedeu. Na verdade, disse aquela senhorinha de Taubaté: Janja, só se for pela saúde do demiurgo de Garanhuns. Afinal, o amor é lindo.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

NOVA MEDALHA

O cientista Oswaldo Cruz deve estar se revirando em sua tumba após o governo Lula agraciar a primeira dama, Janja da Silva, com a medalha de mérito Oswaldo Cruz por promover uma live sobre vacinação. É muito relevante sua participação na saúde e bem provável que usou recursos do Planalto para sua produção e divulgação. Agora só falta o presidente Lula fazer como seu antecessor e criar uma medalha própria, como Jair Bolsonaro criou: a medalha com os três i’s (imbrochável, incomível e imorrível).

Vital Romaneli Penha

Jacareí

BLOQUEAR CONTAS

Considerando a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de bloquear contas da empresa Starlink para saldar dívidas de outra empresa, a X, usando, para essa decisão, o fato de que o dono majoritário das duas empresas é o mesmo, pergunto: Que tal bloquear as contas da Ambev para saldar as dívidas das Americanas?

Rene G Santana

São Paulo

AÇÕES DE MORAES

Arbitrário e prepotente, como sempre, o ministro Alexandre de Morais me faz lembrar quando eu era menino, jogando bola na rua com meus amigos. Se eu fosse contrariado, e ficasse nervoso, eu ia para a minha casa e acabava com o jogo levando a bola junto. Afinal, a bola era minha.

Arcangelo Sforcin Filho

São Paulo

SABATINAS DO SENADO

As sabatinas montadas pelo Senado Federal a fim de avaliar nomes sugeridos pelo Executivo para ocupar postos importantes constituem farsas quase midiáticas que estão longe de atestar a capacidade do indicado para comandar a função. Os senadores estarão dentro de pouco tempo empenhados em examinar o nome de Gabriel Galípolo para ocupar a presidência do Banco Central no lugar do atual titular, abertamente apontado por Lula da Silva, sem embasamento técnico, somente com tinturas político-populistas, como responsável por várias mazelas da economia, por bater de frente com ensinamentos da ultrapassada cartilha presidencial, ainda em vigor neste terceiro mandato. Valeria a pena repensar tal sistema de prova oral e substituí-lo, por exemplo, por acompanhamentos periódicos, chancelados por comissões de composições variáveis, a fim de verificar o desempenho do nome proposto no sentido de cumprir corretamente os preceitos institucionais do órgão para o qual foi designado, com divulgação periódica dos resultados de forma transparente e sugestões visando ao aperfeiçoamento de atuação e até eventual demissão, se assim fosse recomendado.

Paulo Roberto Gotaç

Rio de Janeiro

BANDEIRAS VERMELHAS

Estamos perdidos e mal-pagos. Bandeiras vermelhas na conta de luz, nos saldos bancários e, para piorar mais, em todos os cantos do atual governo.

Carlos Gaspar

São Paulo

PANTANAL

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, é otimista em prever a perda do Pantanal até o fim deste século. Nosso fantástico Pantanal estará acabado até o fim desta década. Somos todos matricidas em relação a natureza.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

TRAGÉDIA ANUNCIADA

A ministra do Meio Ambiente se mostra extremamente otimista quando afirma que o Brasil pode perder o Pantanal até o fim do século. Na realidade, a maior planície alagável do planeta pode deixar de existir até o fim desta década. Basta o País continuar queimando o Pantanal e depois soltando gado para erradicar qualquer broto de árvore que esteja teimando em nascer, só vai ter vegetação rasteira por lá. Além das queimadas e do gado, o Pantanal vai deixar de existir como uma planície alagável graças à infinidade de pequenas represas que foram construídas sem qualquer estudo de impacto ambiental. Para surpresa de ninguém, o impacto da construção dessas represas foi o fim das inundações naturais que ocorriam no Pantanal. Quem sabe o ministro de Meio Ambiente que suceder Marina Silva tenha uma melhor noção do que está acontecendo no Brasil.

Mário Barilá Filho

São Paulo

‘TERRA DAS FAKE NEWS’

Eu não entendo por que o candidato à prefeitura da capital paulista Pablo Marçal está pedindo doações para sua campanha. Ele se diz rico com patrimônio de milhões. No Rio de Janeiro, o candidato que está à frente nas pesquisas não toca no assunto da ciclovia abandonada na Niemeyer. Será que teremos que aturar as mentiras e promessas dos candidatos às prefeituras de todo País? Ninguém merece viver nesta terra das fake news.

Mário Negrão Borgonovi

Rio de Janeiro

NICOLÁS MADURO

O ditador venezuelano Nicolás Maduro disse em discurso, em bom tom, logo após a decretação da prisão do opositor Edmundo González Urrutia, que só entregaria a presidência para outro presidente “chavista e revolucionário”. Não, ele não disse isso sem querer querendo, tampouco foi um ato falho. Ele o fez de forma consciente e arrogante confirmando o que muitos já sabiam: Maduro nunca levou a democracia a sério, nunca teve intenção de respeitar o Acordo de Barbados e, caso perdesse a eleição, e sabia que perderia, já tinha um esquema fraudulento premeditado que lhe daria a vitória fajuta. Sempre foi um oportunista mal-intencionado. De quebra, sorri de orelha a orelha cada vez que o governo brasileiro ameaça tomar uma atitude e não faz absolutamente nada, fazendo jus ao velho ditado “cão que ladra não morde”. E o PT que, mal a eleição havia terminado, reconheceu a vitória de Maduro, está esperando o quê para se retratar? A Venezuela preocupa e envergonha o mundo livre. E o Brasil, com tamanha passividade, também.

Luciano Harary

São Paulo

SIMPATIA DE LULA

O presidente brasileiro demonstra algo além de simpatia pelo ditador venezuelano Maduro. A mídia evidencia tal situação quase que diariamente. Sem dúvida, o senhor Luiz Inácio sonha em implantar aquele odiento socialismo no Brasil. Alguns brasileiros execram as nossas Forças Armadas, mas são elas as barricadas a impedir esse abominável sonho.

Antonio Manoel Vasques Gomes

Rio de Janeiro

IMPASSE DIPLOMÁTICO

O Exército busca comprar 36 unidades de obuseiros de um modelo de blindado israelense, mas questões de desentendimentos entre os chefes de Estado dos dois países estão impedindo a compra, devido à interferência direta do assessor especial da presidência, o diplomata Celso Amorim. Não faz sentido que eventuais trocas de ofensas entre presidentes, que não afetaram as relações diplomáticas entre os dois países, impeça que relevantes interesses da Defesa Nacional não sejam apenas tratados no âmbito dos seus responsáveis: os ministros da Defesa e das Relações Exteriores.

Paulo Marcos Gomes Lustoza

Rio de Janeiro

CONSULADO ALEMÃO

Lamentável o serviço prestado pelo Consulado da Alemanha em São Paulo. Funcionários antipáticos, burocracia, má vontade e ineficiência tornam uma verdadeira Via Crucis a demorada busca do passaporte alemão. Meu filho tem a cidadania alemã e já estamos há anos na batalha para a obtenção de um simples passaporte alemão. O site é péssimo e o usuário não consegue agendar o atendimento, numa fila interminável. Surpreendente que a Alemanha seja o país mais rico e populoso da Europa, com 84 milhões de habitantes, um país moderno e modelo em termos de sustentabilidade, mas que, aqui em Sampa, tenha um consulado tão ruim e que represente tão mal o seu país aqui no Brasil.

Renato Khair

São Paulo