Cracolândia

Operação contra milícia

Depois da operação de terça-feira na Cracolândia (Estadão, 7/8, A16, A17 e A18), é muito importante que, além de prender os bandidos, o poder público ocupe todo o espaço do crime organizado, para evitar que tenhamos aqui a repetição do desastre que aconteceu no Rio de Janeiro, onde parte da cidade já não pertence ao Estado, mas sim ao crime organizado.

Aldo Bertolucci

São Paulo

Governo federal

Pé-de-meia furado

O presidente Lula estava eufórico, na semana passada, ao noticiar a expansão do programa Pé-de-Meia, que prevê pagar uma bolsa para estudantes que concluírem o ensino médio. Mas, três dias depois, o governo congelou as verbas do programa. Pobres estudantes, o Pé-de-Meia já começou com o dedão furado.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

Montagem sem Rebeca

Governo Lula apaga Rebeca Andrade de foto histórica em montagem para propaganda institucional (Estadão, 6/8). Brasília não se cansa de nos surpreender negativamente. O Ministério das Comunicações usou a burrice natural para promover seus projetos na área de Inteligência Artificial, desprestigiando a nossa melhor atleta de todos os tempos. Vergonha total.

Angela Caracik

Barueri

Pedido de desculpa

Desculpa é uma clemência por falta cometida, mas retirar Rebeca Andrade de uma foto icônica no pódio recebendo honras de duas atletas que perderam para ela não é uma falta, é algo mais grave. Merecia o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, ser exonerado do cargo, ou ele mesmo, se tivesse alguma consciência do erro, pedir demissão.

Paulo Marcos Gomes Lustoza

Rio de Janeiro

Ministério Público

Ampliação de benefício

A Associação Paulista do Ministério Público pleiteia a ampliação das licenças compensatórias por acúmulo do volume de trabalho, ou compensação financeira para os promotores e procuradores do Estado (Estadão, 7/8, A9). A associação se antecipou a um grupo com mais de 600 promotores e procuradores que planejava protocolar essa reivindicação ao chefe do Ministério Público de São Paulo – grupo do qual faziam parte também profissionais aposentados. Como cidadão e pagador de impostos (de onde certamente sairão esses recursos), faço as seguintes perguntas: qual é exatamente a quantidade de processos e procedimentos que indica um acúmulo de trabalho? Existindo o acúmulo, em nome do princípio constitucional da eficiência nos atos públicos, não seria mais razoável abrir concurso para a contratação de novos promotores, agilizando a prestação dos serviços, ao invés de sobrecarregar aqueles em atividade? E, por último, a presença de promotores aposentados no tal grupo significa que tais benefícios serão estendidos também aos aposentados?

Honyldo Roberto Pereira Pinto

Ribeirão Preto

Folga

Os promotores têm um grande volume de trabalho e pedem para ampliar as folgas para dez dias por mês. Com mais folgas, o volume aumentará. Que tal 30 dias de folga?

Gustavo Guimarães da Veiga

São Paulo

Crise na Venezuela

Sem solução à vista

A situação na Venezuela é triste e não há solução à vista. Enquanto o Itamaraty ainda aguarda (ou faz de conta que aguarda) as famosas atas eleitorais, inúmeros países reconheceram a vitória da oposição, embora isso, na prática, não signifique nada. Os líderes Edmundo González Urrutia e María Corina Machado exortam os militares a romper com o chavismo, mas a imensa maioria do exército é aliada de Nicolás Maduro, o que torna uma insurreição pouco provável. Sanções econômicas só conseguem piorar a vida do povo, não derrubam governos. Em 2007, durante a 17.ª Cúpula Ibero-americana de chefes de Estado e de governo, realizada em Santiago, no Chile, o rei Juan Carlos, da Espanha, impaciente com a matraca solta do então presidente venezuelano Hugo Chávez, vociferou-lhe um sonoro e antológico “¿Por qué no te callas?”. Pois só nos resta, agora, dizer a Maduro a cada vez que ele profere mentiras tentando convencer seu povo e o mundo de que ele venceu as eleições honestamente: “¿Maduro, por qué no te callas y te vás?”

Luciano Harary

São Paulo

PERSPECTIVA DOS JUROS

É bastante importante para o País ter um Banco Central independente. Não bastam as insinuações e pressões dos governantes e do mercado para o controle dos juros ou baixa deles. Tudo vai depender de estudos técnicos. Daí a razão do Recado forte e unânime do BC (Estadão, 7/8, A3), onde se pode ver e ler o procedimento retilíneo e técnico do BC, avisando, inclusive, que em vez de baixa dos juros poderá ocorrer novas altas.

José Carlos de Carvalho Carneiro

Rio Claro

‘EXÍMIO MÁGICO’

A última ata do Copom indica que o cenário atual é “marcado por projeções mais elevadas e mais riscos para a alta da inflação” e que isso é “desafiador”. Desafiador mesmo será o comportamento do próximo presidente do Banco Central, que terá a missão hercúlea de compatibilizar o controle da inflação e a taxa básica de juros com os desejos do presidente Lula de reduzir drasticamente os juros para assim deslanchar a economia e melhorar a vida dos brasileiros, mexendo minimamente nos gastos públicos. Ou seja, o mandatário do BC, para não entrar em conflito com Lula, terá de ser, além de economista, um exímio mágico. Esse será o verdadeiro desafio.

Luciano Harary

São Paulo

Governo Lula paga mais de R$ 200 mil em passagens e diárias para comitiva de Janja ir às Olimpíadas (Estadão, 6/8). Afinal,o que esta senhora foi fazer em Paris?

Robert Haller

São Paulo

INCENTIVO

O dois últimos parágrafos do artigo de Eliane Cantanhêde, intitulado Rebecas, Joões e Maria (Estadão, 6/8, A9), resume bem a importância da escola e da educação física para a vida. Ressalte-se que o Brasil deveria implantar a escola em tempo integral, como muitos países adotam.

José Luiz Abraços

São Paulo

ELEIÇÕES VENEZUELANAS

Quanto ao impasse sobre a falta de transparência e honestidade no processo eleitoral venezuelano do dia 28 de julho, que permite recontagem de votos, Lula, no dia 5 de agosto em Santiago, no Chile (sob apupos negativos) declarou: “O compromisso com a paz que nos leva a conclamar as partes ao diálogo e a promover o entendimento entre o governo e a oposição”. É simples e fácil seguir a boa sugestão de Lula. Segundo se comenta, mais de mil opositores estão detidos em Caracas. Para conciliação e com a presença da mídia internacional, basta Nicolás Madura soltar os prisioneiros e com eles promover o entendimento de forma pacífica e clara.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

‘SEM ONDA E DEMOCRACIA’

Gabriel Medina fez uma nação esperar por uma onda que não veio; agora Lula, com seu silêncio em relação à ditadura do companheiro Maduro, faz as pessoas de bem desacreditarem na democracia tão valorizada pelo presidente. Sem onda e sem democracia, seguimos tristes.

Roberto Solano

Rio de Janeiro

‘MESMAS PROMESSAS’

O bilionário Elon Musk vem sendo criticado pelos presidentes do Brasil e Venezuela. Enquanto o empresário democrático usa seu dinheiro para descobertas e inovações para o futuro, Lula e Maduro (talvez bilionários também) seguem em mais um mandato repetindo as mesmas (e não cumpridas) promessas no presente com cara de um passado.

Carlos Gaspar

São Paulo

ELEIÇÕES NORTEAMERICANAS

A escolha do governador de Minnesota, Tim Walz, por Kamala Harris e pelo Partido Democrata como vice na disputa pela presidência dos Estados Unidos sem dúvida fortaleceu a chapa e fez um contraponto interessante com o vice de Donald Trump, J. D. Vance. Entretanto, no primeiro evento de ambos no palanque na Philadelphia, ficou claro uma certa fraqueza por parte de Kamala, que é muito sorridente, mas pouco contundente nos seus discursos. Muito mais comunicativo, mais consistente na sua argumentação e atacando Trump de frente nos seus pontos fracos, Walz se mostrou mais preparado do que Kamala. Vamos ver como o eleitorado norteamericano vai se comportar nesses três meses e pouco que ainda faltam para a eleição.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

PENSAMENTOS DISTINTOS

Os democratas estão com uma chapa de esquerda puro sangue que não foi eleita por meio de primárias no partido. Ou seja, distanciando-se do pensamento da grande maioria dos americanos e eventualmente até de boa parte dos eleitores do partido.

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

VICE DE KAMALA

A prova cabal de que Donald Trump está muito a frente de Kamala para ser eleito é a escolha deste vice na chapa. Quem presta a mínima atenção neste homem enxerga claramente uma imitação até meio histérica de Trump. Ele age idêntico ao ex-presidente e morre de inveja dele, a ponto de falar de forma agressiva, debochada e chamar Trump e o seu vice, Vance, de esquisitos, para ver se atenua o brilho de ambos. Ele entrou com fôlego no embate, mas um ator dificilmente supera o original. Trump tem milhões de vezes mais carisma e charme. Donald Trump é Frank Sinatra e o vice de Kamala é o Chico Sintra. Simples assim: xarope.

Roberto Moreira da Silva

Cotia

ELEIÇÕES FRAUDULENTAS

Indícios de veracidade foram encontrados nas atas da eleição na Venezuela. Há fortes evidências de que sim, Nicolás Maduro foi derrotado. Incompetente até a medula, Maduro não foi sequer capaz de fraudar a eleição. Como uma criança mimada e birrenta, o grandalhão fala que ganhou, joga o resultado fora e vai bater em todos que discordarem dele. Seria tudo muito engraçado se milhares de pessoas não estivessem presas, muitas mortas por conta da palhaçada que Maduro representa. O mundo civilizado espera que a Venezuela consiga se livrar do entulho bolivariano de Nicolás Maduro e se torne a grande nação que ela deveria ser.

Mário Barilá Filho

São Paulo

‘PRESAS FÁCEIS’

Nicolás Maduro, discípulo de Vladimir Putin, é um ditador da nova escola totalitária em que tudo é encenação de falsas eleições, falsos tribunais e falsa justiça em falsa realidade. A neoideologia da mentira, num mundo paralelo, em que a falsidade se apresenta como uma doutrina política totalitária. Um revival do ataque antidemocrático da primeira metade do século 20, que resultou na Segunda Gerra Mundial. As nações são presas fáceis de autocratas populistas e extremistas. O mundo ainda não está preparado culturalmente para viver em democracias sociais, em que as pessoas não tenham medo de viver e pensar em liberdade.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

ELEIÇÕES MUNICIPAIS

Concordo com o editorial do Estadão com o título Quem é democrata não junta a Bolsonaro (Estadão, 6/8, A3). Como, infelizmente, de dúbia posição age o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) ao se aliar ao fascista e anarquista Jair Bolsonaro, e ao mesmo tempo ser defensor do legado do ex-prefeito já falecido Bruno Covas? Não dá liga, assim como também é deprimente ver a farsa de Lula, que dá pinta de democrata e de longa data ficar idolatrando déspotas de ditadores, como Nicolás Maduro, que na maior cara de pau, no recente pleito na Venezuela, diz ter achado normal o golpe aplicado por Maduro ao fraudar o resultado das urnas que foi favorável à oposição. Mas, para a eleição municipal deste ano, engodo maior seria ver eleito como prefeito candidatos hoje bem cotados nas pesquisas, como José Luiz Datena (PSDB), Pablo Marçal (PRTB) e Guilherme Boulos (PSOL), de precária atuação política e sem aptidão administrativa para comandar os clamores de 12 milhões de paulistanos. Pelo menos o atual prefeito Ricardo Nunes vem demonstrando bons acertos para administrar a capital.

Paulo Panossian

São Carlos

OPERAÇÃO NO CENTRO DE SP

Digno de registro e nota a execução da Operação Salus et Dignitas (Segurança e Dignidade) por parte do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), que desvendou um mega ecossistema criminoso no centro de São Paulo sob o controle do famigerado Primeiro Comando da Capital (PCC). Conforme noticiado, o esquema é controlado por uma milícia formada por guardas municipais e policiais militares que impõem os padrões da máfia a cobrança obrigatória de taxa de segurança aos comerciantes da região, sitiados pelos usuários da Cracolândia, incluindo a venda de drogas, armas, comércio de peças roubadas de carros e motos, além da receptação de celulares roubados. O cenário de atuação dos criminosos envolve hotéis, estacionamentos, bares, restaurantes, ferros-velhos e lojas diversas. Os promotores listaram nada menos que 13 tipos diferentes de crimes praticados pelos integrantes da facção e da milícia, que vigiava até mesmo os passos e a comunicação da polícia por meio de antenas instaladas na Favela do Moinho. Conforme apurado, a região central da capital tem oito vezes mais roubo do que a média da cidade; 11 vezes mais furtos; 39 vezes mais casos de tráfico de drogas; e 24 vezes mais registros de capturas de pessoas foragidas. Uma vez desvendado o cenário e o mecanismo de funcionamento do crime, que opera a distribuição de grandes quantias de dinheiro em contas de laranjas, é de vital importância que a polícia do governo sigam alertas e envidem todos os esforços e recursos para coibir a prática criminosa que assusta os moradores da cidade. Cadeia aos membros do PCC e aos seus cúmplices, os maus policiais que não honram a farda e o salário recebidos. Basta.

J. S. Decol

São Paulo

Como leitor e assinante do jornal Estadão há décadas, li com muita alegria na edição de 27/7 a matéria SP precisa de prefeito, não de xerife (Estadão, 27/7, A3), onde se coloca o total desvio de finalidade da gestão municipal para temas que não são de sua responsabilidade. A questão do trânsito em São Paulo está a requerer ações urgentes e a principal delas é a fiscalização rigorosa da conduta dos motociclistas que tomaram de assalto a nossa cidade. Assistimos passivamente a uma total falta de obediência aos sinais de trânsito, falta de cidadania, civilidade e tudo o que possa caracterizar um mínimo de educação no trânsito. São Paulo é pródiga em produzir mazelas que se eternizam: os camelôs, as peruas de lotação, a favelização dos baixos dos viadutos e agora esta horda de motociclistas que usam e abusam com o maior descaramento: o pior, 99% dos crimes praticados nas ruas (roubos, furtos, latrocínios, etc.) têm participação direta de motociclistas, ora agindo isoladamente, ora em duplas ou grupos. Sem falar dos constantes acidentes provocados pela imprudência e irresponsabilidade dos mesmos. Assistimos há pouco tempo uma discussão estéril a respeito da legalização da atividade de entrega por aplicativo: tinha, a meu ver, apenas a finalidade de tributar e não atingia o âmago da questão que é a disciplina no trânsito. A meu ver, para enquadrar a conduta dessa gente, e evitar que o contribuinte ainda tenha que arcar com os elevados custos causados pelos acidentes que eles próprios provocam, teríamos que criar um seguro que lhes desse assistência nos casos de acidente ou mesmo morte, desde que observadas algumas regras básicas: disciplinar o uso indiscriminado da buzina que hoje é um dos fatores mais estressantes para o condutor dos outros veículos; disciplinar o uso do espaço entre faixas de trânsito; instalar tacógrafo nas motos para limitar a velocidade na área urbana, e outras que tenderiam a assegurar uma conduta mais próxima do desejável. Ou seja, havendo acidente, terão que apelar para o seguro (que obviamente também fiscalizaria o estado geral das motos); se foi responsável pelo acidente, não haveria cobertura do seguro e teriam que arcar por si próprios com as consequências sem o paternalismo do Estado que cobra do contribuinte. Espero que o próximo prefeito tenha coragem suficiente para tocar nesta ferida, e, assim, dar um pouco de tranquilidade à população antes que mais uma mazela se eternize em nossa cidade.

Benedito Antônio dos Reis Jr.

São Paulo