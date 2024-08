Olimpíada 2024

Isenção de imposto

Após polêmica, governo publica MP que isenta premiações olímpicas de imposto (Estadão, 8/8). Nada contra a isenção de imposto para o prêmio dos atletas brasileiros. Afinal, são heróis, que lutam contra a falta de estrutura e de apoio no País. Mas e os outros heróis brasileiros, que pegam trem ou ônibus lotado todo dia, batalham para colocar comida na mesa, trabalham como enfermeiros, bombeiros, que salvam vidas, policiais que nos defendem, pessoas que cozinham, limpam, organizam, vendem, servidores públicos ou privados que garantem o bem-estar de nossa sociedade à custa de muito suor e obstáculos quase intransponíveis? O Brasil se tornou o país do puxadinho: para compensar a ineficiência do Estado, vão-se criando benesses pontuais, beneficiando uns e deixando milhões de fora. Não seria melhor um sistema tributário mais justo e um Estado mais competente e presente, de modo que os puxadinhos não fossem nem necessários nem objeto de políticas populistas? A reforma tributária que aí desponta já começa com puxadinhos para beneficiar categorias em detrimento de outras, aumentando a injustiça tributária no País. Quanto aos heróis, os governantes só se lembram deles na vitória, não em suas derrotas ou no dia a dia. Infelizmente, atletas com pódio, igrejas, clubes de futebol e agronegócio, por exemplo, se tornam um símbolo de uma sociedade distorcida.

Gustavo Chelles

São Paulo

*

Reforma tributária

Saneamento básico

Importantíssimas as considerações de José Serra sobre o atual estágio da reforma tributária (Técnica e política na reforma tributária, Estadão, 8/8, A4). A realidade do saneamento precisa ser observada com urgência por nossos parlamentares na regulamentação da matéria. Um setor tão essencial à saúde pública e tão carente de investimentos para alcançar a universalização dos serviços não pode ser penalizado com um brutal aumento de impostos. É difícil entender como a elevação de 9,25% para 26,5% na tributação do saneamento permaneça assim no atual texto da reforma. É um contrassenso diante de todos os benefícios que a reforma tributária trará ao País, à sua economia e à sua população.

Christianne D. Ferreira

São Paulo

*

Eleição em São Paulo

Datena

Candidato a prefeito de São Paulo, Datena diz que seu objetivo principal é ser senador (Estadão, 6/8). De que adianta José Luiz Datena dar sua palavra de que não vai desistir da candidatura à Prefeitura de São Paulo? Ele já deu a senha: sonha ser senador e, em 2026, caso ele esteja exercendo o cargo de prefeito, estará na metade de seu mandato e deixará a Prefeitura para se candidatar a senador. Caso se eleja senador, deixará a metade do seu mandato para o vice. É isso o que o eleitor quer?

Izabel Avallone

São Paulo

*

PSDB

De Fernando Henrique Cardoso a Datena: o fim do PSDB.

Maria Lucia Ruhnke Jorge

Piracicaba

*

Nicarágua

Embaixador expulso

A ditadura de Daniel Ortega resolveu expulsar o embaixador brasileiro da Nicarágua (Estadão, 8/8, A13). Luiz Inácio não deve estar nada contente: primeiro, o venezuelano Nicolás Maduro está pagando para ver o circo pegar fogo. Agora, o ditador guerrilheiro nicaraguense deu um pé no traseiro do Brasil. Quem sabe agora Lula acorda e percebe quão ruim é a esquerda latino-americana. Que fase hein, companheiro?

Sérgio Eckermann Passos

Porto Feliz

*

Afastamento

A nação brasileira, o povo democrata, é contra governos totalitários, seja de direita, de esquerda ou de qualquer outra ideologia extremista. O governo do Brasil deve estar afinado com o que pensa a maioria do povo brasileiro. Esta é a hora de se livrar de falsos amigos como Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Vladimir Putin, Donald Trump e outros autocratas e golpistas anacrônicos.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

*

Jogos de azar

No bolso das famílias

Editorial do Estadão de 7/8 (O azar do varejo e das famílias) reflete um futuro sombrio para as famílias que sofrem com o infortúnio dos jogos de azar, e pior, com aval dos ilustres parlamentares. É um jogo de perde-perde. Mas demagogia é o forte do Brasil: rigoroso e faminto para arrecadar, mas negligente com o povo.

Luiz Antonio Amaro da Silva

Guarulhos

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

DECISÃO DO TCU

Lula se irrita com decisão do TCU e diz que ala bolsonarista da Corte tenta salvar ex-presidente (Estadão, 7/8). “Para Lula, a posição de ministros da Corte ligados a Bolsonaro se alinhou à tese da defesa do ex-presidente com o claro objetivo de criar condições para absolvê-lo”. Para mim e muitos outros, os ministros da Corte alinhados a Lula da Silva passaram o pano, vergonhosamente, para suas três condenações e 12 anos de prisão com o claro objetivo de colocá-lo na presidência. Mais uma vez, como de costume, Luiz Inácio senta sobre o rabo, aponta seu dedo podre para Bolsonaro, e esquece sua imunda ficha corrida. O Brasil não merece ter um bufão na presidência.

Maurilio Polizello Junior

Ribeirão Preto

*

‘BRASIL DE SEMPRE’

Depois da indignação e o escândalo das joias que Bolsonaro recebeu para o Brasil e tentou usurpar para si próprio – assim como um relógio luxuoso para Lula – aparece o TCU e tenta considerar como legal. Por isso os poderosos sabem que com o tempo qualquer ilegalidade passa a perder efeito. Esse é o Brasil de sempre.

Luiz Frid

São Paulo

*

EMENDAS PARLAMENTARES

O Brasil está na lista de países mais corruptos do mundo, as emendas parlamentares são o ponto mais alto dos esquemas de corrupção generalizada no governo. A bancada da corrupção, dona do Congresso, não vai permitir que mexam na roubalheira generalizada das emendas parlamentares. O ex-presidiário que preside a República sabe muito bem da importância de manter os esquemas de roubo de dinheiro público no governo. Logo mais, o Procurador Geral da República deve rever a decisão de mexer na roubalheira generalizada das emendas parlamentares e a paz voltará a reinar no governo de Lula da Silva.

Mário Barilá Filho

São Paulo

*

‘ABERRAÇÃO’

A Associação Paulista do Ministério Público do Estado de São Paulo, pelo cansaço mental e espelhado no Tribunal de Justiça, está tentando aumentar para dez dias as folgas mensais da categoria – sem contar sábados, domingos e feriados. Se mais esta benesse for concedida, além dos famigerados penduricalhos, os promotores acabarão tendo 30 dias de folga por mês. Ora, se estão cansados mentalmente é só entregar seus cargos aos milhares de candidatos aptos para executar o mesmo serviço. Na verdade, é sabido que o Poder Judiciário brasileiro é um dos mais caros do mundo. Levantamento feito pelo Tesouro Nacional concluiu que, em 2023, foram gastos com este órgão mais de R$ 132 bilhões. Mais uma aberração incontrolável no País.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

*

APAGOU O POST

Realmente, o ministério das Comunicações ganhou medalha de ouro pelo mal gosto. Primeiramente por substituir Rebeca Andrade por um desenho de notebook na icônica foto do pódio das Olimpíadas. Depois, não contente com isso, voltou com a Rebeca na foto e a poluiu com vários desenhos de mãos, as duas intervenções de puro mal gosto.

Vital Romaneli Penha

Jacareí

*

PCC

Contra o crime organizado do Primeiro Comando da Cracolândia, o Estado organizado do governo e da polícia. Basta.

J. S. Decol

São Paulo

*

VENEZUELA

A pergunta que faço é simples. Se depois desta bagunça com a eleição na Venezuela for confirmada a eleição do opositor – e que houve um belo trambique do sr. Nicolás Maduro e a grita de diversos países – o ogro venezuelano simplesmente vai deixar o cargo pedindo desculpas? Só o governo brasileiro, fechando os olhos, acredita nisso como também em cegonha.

Luiz Francisco A. Salgado

São Paulo

*

‘FRUTO PODRE’

Lula sempre avalizou a ditadura do Maduro dando a alcunha de uma democracia. Agora, o que fazer com Maduro? E pior, o que fazer com os milhares de apoiadores do regime que vivem às custas do ditador (Exército, Poder Judiciário, etc.). O fruto deixou de ser maduro e está podre, quem vai levar?

Roberto Solano

Rio de Janeiro

*

‘PREMIAÇÃO’

O Prêmio Nobel foi criado para reconhecer pessoas que realizaram pesquisas, descobertas ou contribuições notáveis para a humanidade no curso de suas atividades. Assim, Nicolás Maduro, por sua ações na eleição da Venezuela em 2024, poderá ganhar as seis categorias existentes: Química (integrou todas as Forças Armadas), Física (fez todos adversários ocuparem o mesmo lugar), Medicina (fez desaparecer corpos estranhos), Literatura (divulgou resultados não lidos), Economia (manteve o povo sem dinheiro) e Paz (mantém tranquilidade com países com ditaduras). Com certeza, receberá o Prêmio Ignóbil por seus resultados todos os anos passados.

Carlos Gaspar

São Paulo

*

VICE DE KAMALA

Tim Walz, candidato a vice-presidente na chapa de Kamala Harris, na eleição presidencial dos Estados Unidos, é um fazedor de frases de efeito e do uso de palavras simples, diretas e populares para definir pessoas e situações. Sempre gostei deste tipo de linguagem na imprensa e na política. Tim chamou Donald Trump e seu vice, J. D. Vance, de “estranhos e esquisitos”, o que, imediatamente, viralizou na internet. Um rótulo bem dado a uma candidatura política pode ser decisiva para derrotá-la numa eleição. Acho que o vice de Kamala deverá ser o marketeiro de sua campanha. Os dois esquisitos do Partido Republicano vão sofrer com os apelidos do ex-governador de Minnesota, que é bom de conversa e apelidos que grudam nas vítimas.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

*

LÍDER DO HAMAS

A nomeação de Yahya Sinwar para liderar o Hamas representa a garantia de que Israel não irá sair de Gaza deixando a organização no poder.

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

*

ISRAEL

Foi assim que o palestino Fouad Hassan, pai de cinco filhos, descreveu sua chegada à prisão de Megiddo, em Israel: “Quando descemos do ônibus, um soldado nos disse: “bem-vindos ao inferno”. Este depoimento faz parte de um relatório publicado recentemente pela organização de direitos humanos israelense B´Tselem, onde foi detalhada a política de “abuso e tortura de todos os prisioneiros palestinos detidos”. Ao usar tais tácticas, Israel, que é supostamente um país democrático, esquece o passado dos judeus. O mundo tem a responsabilidade de salvar os palestinos em Gaza. Se não, vão morrer bombardeados ou de fome, como sugeriu o humanitário ministro das finanças israelense, Bezalel Smotrich.

Omar El Seoud

São Paulo

*

PÓDIO HISTÓRICO

A foto no pódio olímpico das vencedoras da ginástica artística de solo, tendo a brasileira Rebeca (ouro) homenageada pelas norteamericanas Simone (prata) e Jordan (bronze) foi divulgada mundialmente. A ex-primeira dama dos Estados Unidos Michelle Obama, elogiou a irmandade pelo primeiro pódio olímpico inteiramente negro naquela modalidade. Foi um gesto evidenciando o espírito olímpico de confraternização, paz e fair play do reconhecimento a Rebeca pelas brilhantes adversárias Simone e Jordan. Será que um dia, em todos os esportes, os concorrentes serão adversários em vez de inimigos?

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

*

ACIDENTES RECENTES

Quem dirige carros esportivos a mais de 100 km por hora está pronto para matar quem estiver na sua frente. A punição tem que ser exemplar, pois a rua é um lugar público e não para exposições automobilísticas.

Tania Tavares

São Paulo

*

DIAS DOS PAIS

Pai é calor humano. Vigilante. Carinhoso. Amoroso. Zeloso. Elogia e puxa as orelhas. Deixa de comer para alimentar os filhos. Vai no posto encher os pneus da bicicleta. Bota carga no celular. Acompanha o filho nas compras. Incentiva a prática de esportes. Orienta e recomenda boas leituras. Acorda no meio da noite para embalar filho pequeno chorando. Ensina lições de virtudes, respeito ao próximo, decência nas atitudes. Abre conta no banco. Torcem juntos nos estádios. Uniformizados e boné. Pai sugere, alerta, lamenta, aplaude. Viajam juntos. Pegam cineminha, museus e teatros. Feliz do filho que ainda tem ombro carinhoso e amigo do pai para abraçar, beijar e agradecer.

Vicente Limongi Netto

Brasília