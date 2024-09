Poderes

Churrasco pós-desfile

Lendo o Estadão de ontem, deparei-me com isto: Churrasco de Lula, Moraes e ministros após desfile tem piadas sobre ato bolsonarista (8/9, A2). Só posso entender essa notícia como uma piada de mau gosto. Ora, é assim que o Supremo Tribunal Federal (STF) quer demonstrar uma imagem de independência e de não conivência? Participando de um convescote com integrantes do Poder Executivo? Como cidadão, aqui, da arquibancada, afirmo que foi um churrasco de acertos, pois o STF está se prestando a isso atualmente. Exemplo: o ministro Flávio Dino determina a paralisação do pagamento de emendas parlamentares cobrando transparência, e o que acontece? O STF e o Congresso se reúnem para se acertar e mantêm as emendas. Mas não havia sido decidido o oposto? O mesmo ministro determinou 15 dias para que o governo tomasse medidas que debelassem os incêndios no Pantanal e na Amazônia – determinação que, além de inócua, não é de competência do STF. O descrédito do Judiciário cresce porque a população percebe que a Constituição é aplicada conforme a conveniência do momento e o poder aquisitivo de quem precisa.

Silvano Antônio Castro

São Paulo

*

Deboche

Não há limites para ministros do Supremo Tribunal Federal e membros do governo. Debocham de tudo e de todos: reúnem-se para um churrasco após o evento do 7 de Setembro em Brasília e riem de brasileiros. Vivem no Olimpo e pensam “temos a caneta, que se dane o cidadão comum”! É todo dia um novo deboche e cada vez mais pão e circo em troca de votos. Oferecem aos brasileiros migalhas e ficam com o resto. Até quando e qual é o limite para tamanho descaso? Triste realidade.

Giancarlo Berry

São Paulo

*

Os críticos de Moraes

Um equívoco, um reducionismo, que vem sendo assumido por parte da imprensa brasileira é dizer que são apenas os “bolsonaristas” que discordam dos excessos do ministro do STF Alexandre de Moraes. O próprio Estadão, em muitos dos seus editoriais, tem criticado, com muita razão, esses absurdos excessos, que têm de ser discutidos no Senado, se desejamos um país verdadeiramente democrático.

Marcos Lefevre

Curitiba

*

Governo Lula

Ministério

No caso do ex-ministro Silvio Almeida, o presidente Lula agiu com correção ao demiti-lo de forma sumária. Gostaria que ele demonstrasse a mesma celeridade no caso de Juscelino Filho, das Comunicações, diante de tantas denúncias de falcatruas que pesam sobre ele. Será rabo preso?

Luiz Antonio Amaro da Silva

Guarulhos

*

Tensão na Venezuela

Cerco à embaixada

O cerco da embaixada da Argentina em Caracas por agentes da polícia do pseudogoverno venezuelano equivale a uma declaração de guerra. Cabe à Organização dos Estados Americanos (OEA) intervir na Venezuela, considerando a aplicação dos artigos 28 e 29 da Carta da OEA.

Milton Córdova Junior

Vicente Pires (DF)

*

Eleição nos EUA

Debate decisivo

Kamala Harris tem uma vantagem financeira significativa sobre Donald Trump em sua campanha. Apesar disso, a semana passada foi a pior que teve desde o início de sua candidatura. As pesquisas não lhe têm sido favoráveis, especialmente nos Estados decisivos, e bookmakers e analistas voltaram a apontar Trump como favorito. A estratégia de Harris tem se concentrado em gerar entusiasmo por meio de sua imagem, em vez de focar no conteúdo de suas propostas, e esse entusiasmo vem diminuindo. Até agora, Harris tem evitado perguntas difíceis, utilizando fones de ouvido para ignorar a imprensa e concedeu só uma entrevista a uma jornalista amiga. Amanhã, porém, ocorre o único debate entre ela e Trump. Além da grande audiência esperada, o debate deve continuar sendo analisado pela mídia ao longo da semana. Um desempenho insatisfatório pode prejudicar as chances da democrata. Historicamente, Harris tem se posicionado bem mais à esquerda do que o público americano prefere, o que pode contrastar com a imagem que está tentando projetar. E o debate permite que o público questione e responsabilize os candidatos por suas declarações passadas. Para alguém que busca deixar o passado para trás e apresentar uma visão otimista do futuro, isso pode não lhe ser nada vantajoso.

Jorge A. Nurkin

São Paulo

*

SUSPENSÃO DO X

Eu só quero entender. Se o Elon Musk vinha devendo há algum tempo ao governo brasileiro em relação ao X, por que só agora estão querendo cobrar? Os motivos seriam os eleitores usarem o X nas eleições?

Tania Tavares

São Paulo

*

MEDALHA DE MÉRITO

A medalha de mérito Oswaldo Cruz é destinada a pessoas e entidades que contribuíram de alguma forma com a saúde dos brasileiros. Apenas a primeira-dama e a empresária Luiza Trajano, que comanda a rede de lojas Magazine Luiza, não tiveram a especificação no decreto sobre a contribuição que tiveram para a saúde ou cargo ocupado relacionado ao tema. Como diria o macaco Sócrates: “eu só queria entender” essa condecoração que o presidente Lula concedeu.

Roberto Solano

Rio de Janeiro

*

ELEIÇÕES MUNICIPAIS

Na pesquisa Datafolha de intenção de votos para São Paulo, chama a atenção a volatilidade do eleitor, verificada pela migração de votos do primeiro para o segundo turno. Ricardo Nunes é o que mais se beneficia com a ausência de Guilherme Boulos e, de forma surpreendente, cerca de 75% dos votos dados ao psolista no primeiro turno vão para o atual prefeito no segundo. Além disso, com apenas dois candidatos, o índice de não saber/não responder é metade daquele com dez candidatos, considerando ser a mesma pessoa que responde o questionário para os dois turnos.

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas

*

DISPUTAS ACIRRADAS

As eleições este ano apresentarão uma impressionante particularidade, que é uma acirrada disputa entre os candidatos, principalmente nas grande cidades do País, fato incomum após a redemocratização. Esperemos que nosso eleitorado consiga acertar na escolha dos melhores candidatos para que comandem com maior nível de assertividade.

José de Anchieta Nobre de Almeida

Rio de Janeiro

*

QUEIMADAS PELOS BRASIL

De onde vem esse fogo que tanta destruição faz? Ele mata a vegetação, ele torra nossos os animais. De onde vem esse fogo? Pode ser de um caco de vidro pelo Sol aquecido? Ou será que ele vem da cabeça de um terrorista enfurecido. Ah! Eu queria saber de onde vem esse fogo que escurece o céu do Brasil com uma fumaça preta. Se eu descobrisse que veio de um criminoso eu o faria entender que a falta de oxigênio pode acabar com a vida em nosso planeta. Por favor, investiguemos de onde vem esse fogo. Ele pode ter surgido de uma garrafa quebrada, mas pode ter começado na cabeça de alguém que não é probo.

Jeovah Batista

Taquari (DF)

*

POUCA AÇÃO

Brasil atacado pelo crime organizado e pelo fogo generalizado. Muito discurso e pouca ação. Enquanto os Três Poderes batem a cabeça, a população perplexa vê o crime correndo solto e o fogo queimando o solo. Nação de todas as desigualdades, não combatemos a riqueza roubada nem a pobreza descarada. Falta competência e vontade de mudar.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

*

DATA E HORA

Não se entende tanto alvoroço com as queimadas que estão destruindo a Amazônia, o Pantanal e os canaviais de São Paulo. Esses eventos tem dia e hora para acabar: janeiro de 2030, dia da posse do novo presidente da República que irá suceder Lula 4. A alma mais honesta do mundo já anunciou que vai deixar o país queimar até 2030, quando então, com um passe de mágica, Lula irá acabar com o desmatamento ilegal. Sem dar qualquer detalhe sobre como pretende realizar tal façanha, Lula segue inabalável repetindo a ladainha do fim do desmatamento ilegal em 2030. Ano que vem, na COP 30 em Belém do Pará, Lula irá explicar aos líderes mundiais que a Amazônia está pegando fogo mas não é motivo para preocupação, afinal, todos já sabem: fim do desmatamento ilegal só em 2030, nem um minuto antes. Os criminosos da floresta vão fazer uma estátua de ouro em homenagem à alma mais honesta do planeta, vão usar o ouro do garimpo ilegal para homenagear Lula da Silva, o presidente responsável pelo fim do Pantanal e da Amazônia. Quem viver verá.

Mário Barilá Filho

São Paulo

*

BOATE KISS

A matéria Associação das vítimas da Kiss fala em ‘alívio e cansaço’ após prisões (Estadão, 4/9, A14) registra o fato de que a Associação das vítimas da boate Kiss mobiliza a Corte Interamericana de Direitos Humanos para que o Estado brasileiro seja responsabilizado pela tragédia. Tudo leva a crer que terão sucesso, pois o Corpo de Bombeiros deu alvará de funcionamento à boate ignorando o fato de não dispor de rotas de fuga. Este é, sem dúvida, o maior culpado pela tragédia que ceifou a vida de 242 jovens em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em 2013.

José Elias Laier

São Carlos

*

NATAL NA VENEZUELA

O ditador Nicolás Maduro deve ter antecipado o Natal para outubro para matar a oposição, como ocorre com o peru na véspera do feriado.

Vital Romaneli Penha

Jacareí

*

CELSO AMORIM

Diante da absurda proclamação de vitória nas urnas do ditador muy amigo de Lula, Nicolás Maduro, na escandalosa e criminosa fraudeleição na Venezuela, o governo brasileiro se mantém em sua reprovável posição de não condenar o caso em termos mais duros, como fizeram os Estados Unidos, a União Europeia, entre outros países que já se manifestaram claramente contra o resultado do pleito sem a devida apresentação das atas de votação. Diante do caso, o chanceler Celso Amorim, assessor de assuntos internacionais de Lula, disse em tom prazenteiro que “eu sou do tempo da bossa nova – a gente nunca sobe o tom”. Neste caso, como em outros, além de não subir o tom como deveria, está totalmente desafinado e fora de ritmo. Merece sonora vaia e ser buzinado pelo Chacrinha. Vergonha.

J. S. Decol

São Paulo

*

HAMAS

O corredor Filadélfia é uma faixa de terra estratégica localizada ao longo da fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egito, com cerca de 14 quilômetros de extensão, criada para funcionar como uma zona de segurança e controle fronteiriço. Sob sua área, o Hamas construiu uma vasta rede de quase duzentos túneis, alguns dos quais são suficientemente amplos para permitir o trânsito de veículos. Esses túneis têm sido utilizados para o contrabando de todos os armamentos, incluindo foguetes e drones, empregados em seus ataques contra Israel. E quem sabe, talvez parte dos sequestrados tenha sido levada por lá. O Hamas mantém operativos em ambos os lados da fronteira, no Egito e em Gaza, e há alegações de que subornos são pagos regularmente a membros do exército egípcio para evitar interferências nas operações de contrabando. A prática de construir túneis para contrabando tem se intensificado globalmente, permitindo o transporte clandestino de mercadorias, pessoas, drogas e armas, escapando com maestria da detecção por autoridades de superfície. A engenharia desses túneis é sofisticada, frequentemente empregando tecnologia avançada, majoritariamente de origem chinesa, para assegurar sua estabilidade e furtividade, com extensões que conectam pontos estratégicos em ambos os lados da fronteira. Na região da Tríplice Fronteira, onde Brasil, Argentina e Paraguai se encontram, há conhecimento sobre a presença de membros ou associados ao Hamas. Investigações sugerem que grupos extremistas possam estar se beneficiando de atividades no local para financiar suas operações. Isso levanta questões sobre a possível presença desse tipo de tecnologia para o contrabando internacional na área. Recentemente, Lula vestiu um lenço palestino com a frase: “Jerusalém é nossa”. Sugiro verificar, pois talvez a frase correta deveria ser: “Os túneis do Hamas é que também são coisa nossa”.

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

*

BENJAMIN NETANYAHU

Durante meses, os EUA, o Qatar e o Egito têm tentado chegar a um acordo entre Israel e o Hamas para garantir uma troca de prisioneiros e um cessar-fogo para permitir a entrada de ajuda humanitária em Gaza. Os esforços de mediação falharam devido à recusa de Benjamin Netanyahu em satisfazer a justa demanda do Hamas para parar a guerra. Agora, foram encontrados mais seis reféns israelitas mortos, o que forçou o insincero e truculento Netanyahu a pedir desculpas. Ele vai também se desculpar pelos 39.677 palestinos mortos, além de 91.645 feridos (dados do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA)?

Omar El Seoud

São Paulo

*

TRÂNSITO EM SP

O trânsito de São Paulo já ultrapassou as fronteiras da insanidade. Todos parecem estar com os nervos à flor da pele. Entra-se numa via principal, mesmo vendo que um outro veículo vem vindo. Faixa para pedestre? Pra quê? E os motociclistas então? Se você tem de mudar de faixa e tem a infelicidade de interromper um motociclista que vem a mais de 80km/h, escuta os maiores impropérios e sinais de mão que envergonhariam satanás. Semáforos? Eles não existem para os motociclistas. Enquanto isso, os radares continuam aplicando multas a vontade. Esse dinheiro não serviria para melhoria de trânsito (inclua-se educação)? Onde está sendo gasta essa fortuna arrecadada? Com a palavra, as autoridades.

Antonio Carlos Palmieri

São Paulo

*

FLAMENGO

É o fim da picada. O Flamengo entrega mercadoria com o prazo de validade vencido, o atleta Pedro, para a seleção brasileira e ainda exige grana de indenização da CBF e da Fifa. O clube deveria, nessa linha, trocar o simpático nome “Ninho do urubu” para “ninho das cobras”.

Vicente Limongi Netto

Brasília

*

BRINCADEIRA SEM GRAÇA

Papa Francisco faz piada sobre pais de pets, gatos e cachorros ao reclamar de baixa natalidade (Estadão, 4/9). Mais uma vez o Papa faz uma brincadeira e, mais uma vez também, como em janeiro de 2022, faço um comentário sobre sua declaração. A diminuição do ritmo de nascimentos é ótimo para um planeta Terra esgotado, que não teria mais recursos a oferecer para uma população crescente. Se uma família tem um filho ou adota um animal, é uma questão de foro íntimo, uma escolha democrática que só cabe ao casal decidir. E para concluir, é preciso salientar que a igreja sempre fez muito pouco para países pobres, com alto índice de crescimento populacional. Portanto, a brincadeirinha do Papa é sem graça e anacrônica.

Maurílio Polizello Junior

Ribeirão Preto