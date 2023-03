10 colombas artesanais para a Páscoa: veja como garantir uma em São Paulo

Na Itália, costuma-se dizer que a colomba pascal tem sabor de primavera. Com formato de pomba, a massa é muito próxima à do panetone, com a diferença que historicamente recebe uma casquinha aromatizada com licor de amêndoas e sofre a concorrência, para alguns desleal, com ovos e coelhos de chocolate.

Apesar disso, o pão docinho e amanteigado tem fãs cativos e versões para gostos distintos. Com fermentações sem pressa, cítricos cristalizados artesanalmente, chocolate e outros aromatizadores naturais, listamos 10 receitas bem executadas. Confira quais são e onde achá-las:

Iza Padaria Artesanal

A massa fofíssima, perfumada à baunilha e laranja, vem entremeada com dulce de leche argentino Foto: Izabel Tavares | Iza Padaria Artesanal

Na Iza Padaria Artesanal a disputa por panetones já levou clientes a saírem no braço. Não que seja culpa da padeira, contudo, seu novo “pão tipo colomba”, com a mesma leveza e untuosidade, tem tudo para causar. A massa fofíssima, perfumada à baunilha e laranja, vem entremeada com dulce de leche argentino (500g, R$ 108). Para evitar quiproquós, as unidades devem ser encomendadas pelo site de segunda a quinta e retiradas às sextas e sábados.

Onde: Rua Wisard, 602, Vila Madalena. Sex. das 11h30 às 19h. Sáb. das 11h30 às 18h. Encomendas: izapadariaartesanal.com.br

Tre Bimbi

Tre Bimbi usa dois processos de longa fermentação para criar suas colombas Foto: Bruno Geraldi | Tre Bimbi

Toda italianizada, a gelateria e confetteria Tre Bimbi usa dois processos de longa fermentação para criar suas colombas. A chamada tradicional alia tâmara, damasco, uva-passa e laranja cristalizada e é coberta com macaron e amêndoas inteiras (650g, R$ 110).

Onde: Rua Tumiaru, 66, Vila Mariana. Ter. a sex., das 11h às 19h; sáb. e dom., das 10h às 19h. Encomendas: (11) 3051-2221 ou pelo iFood.

Le Blé

Fabio Pasquale adiciona pasta caseira de amendoim e chocolate branco, assim como pepitas de chocolate amargo e praline de amendoim Foto: Bruno Geraldi | Le Blé

Na Le Blé Casa de Pães, a pomba é uma bomba. No melhor sentido! Obcecado pela sua nova pasta caseira de amendoim e chocolate branco, Fabio Pasquale adiciona essa arma secreta, assim como pepitas de chocolate amargo e praline de amendoim à massa e finaliza com um craquelin, só para dar um contraste de texturas (500g, R$ 89).

Onde: Rua Pará, 252, Higienópolis. Todos os dias, das 7h às 23h. Encomendas: (11) 3663-4626), delivery próprio e iFood.

Filone

Enquanto o cacau modifica sua cor e aroma, a nata a torna mais aveludada Foto: Ramon Henud | Filone

O maior hit da padaria virtual Filone é o panetone. Dito isso, a massa da colomba é parecida, bem parecida, mas não é igual. Enquanto o cacau modifica sua cor e aroma, a nata a torna mais aveludada. As gotinhas de chocolate meio amargo, também na cobertura, intensificam o paladar (600g, R$ 95).

Onde: Seg. a sex., das 10h às 18h; sáb., das 10h às 12h. Encomendas: via aplicativo, que pode ser baixado no www.filone.com.br , no Google Play ou na Apple Store.

Marie Marie Bakery

À base de farinha italiana, com manteiga e um blend caseiro de casca de mexerica, especiarias, licor de amêndoas e frutas cristalizadas Foto: Douglas Daniel | Marie Marie Bakery

À base de farinha italiana, quantidades gentis de manteiga e um blend caseiro de casca de mexerica, especiarias, licor de amêndoas e frutas cristalizadas, a versão das irmãs Gabriela e Daniela Meneghini, da Marie Marie Bakery, leva 48 horas para ficar pronta e é coroada com um glacê de amêndoas (500g, R$ 85).

Onde: R. Azevedo Soares, 2532, Tatuapé. De segunda a sábado, das 8h30 às 18h30. Encomendas: (11) 2293-7260 ou deliverydireto.com.br

Zestzing Padaria Artesanal

A Zestzing Padaria Artesanal terá uma única fornada na quinta, dia 06 de abril Foto: Michele Minerbo | Zestzing Padaria Artesanal

Atenção: a Zestzing Padaria Artesanal terá uma única fornada na quinta, dia 06 de abril. A massa sem formato de ave, fermentada calmamente por três dias, é um pouquinho mais firme que a do panetone e, diferente do parente, recebe notas de limão e baunilha por dentro e de amêndoas por fora (570g, R$ 115).

Onde: Alameda Tietê, 496, Jardim Paulista. Ter. a sex. 11h/18h; sáb. 10h/15h. Encomendas: (11) 94340-9515.

Pati Piva

O pão fermentado por 54 horas é lambuzado sem dó com brigadeiro de chocolate ao leite da Callebaut Foto: Amanda Francelino | Pati Piva

Referência em docinhos de festa, a Pati Piva traz uma opção gigante e açucarada. O pão fermentado por 54 horas é lambuzado sem dó com brigadeiro de chocolate ao leite da Callebaut (1.150g, R$ 199).

Onde: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041, 1º piso, Vila Olímpia, São Paulo. De seg. a sáb, das 10h às 22h; dom., das 14h às 20h. - SP, 04543-011. Encomendas: (11) 3152-6697, (11) 3758-1174 e WhatsApp: (11) 98193-8726

Casa Santa Luzia

Mescla raspas, suco, licor e cristais de limão-siciliano Foto: Alex Anastacio | Casa Santa Luzia

Nascido dentro de uma padaria na Costa Amalfitana, Raffaele Mostaccioli é uma sumidade em panificação artesanal. Na Casa Santa Luzia, ele garante cinco pombas feitas como manda a tradição. Dentre elas, a al limone (680g, R$ 154) mescla raspas, suco, licor e cristais de limão-siciliano em uma homenagem ao berço desse tipo de pão, a comuna de Pavia, na Lombardia.

Onde: Alameda Lorena, 1471, Jardim Paulista. De Seg. a sáb. das 7h30 às 20h30. Encomendas: (11) 3897-5023, (11) 3897-5012, (11) 3897-5013 ou encomendas@santaluzia.com.br

Casarìa

É o equilíbrio entre laranja e chocolate e combina raspas, fruta cristalizada e gotas com 50% de cacau Foto: Neuton Araujo | Casarìa

A aposta do Casarìa é o equilíbrio do casamento feliz entre laranja e chocolate. Para isso, combina raspas e a fruta cristalizada a gotas com 50% de cacau (400g, R$ 120).

Onde: Alameda Franca, 1243, Cerqueira César. Todos os dias, das 7h às 00h. Encomendas: (11) 3068-0778

Lu Bonometti

Aromatizado com cumaru, leva passas brancas hidratadas e tem casquinha crocante de castanha-do-brasil e mel de jataí Foto: DaTa Studio | Lu Bonometti

Lu Bonometti lembra que, nas noites de Sábado de Aleluia, depois da missa, a família comia colomba. O hábito não mudou, porém, desde 2016, quando fez um curso na Itália, ela mesma passou a assar um pão que une lembranças, aprendizados e ingredientes brasileiros. Aromatizado com cumaru, ele leva passas brancas hidratadas, que o deixam mais molhadinho. Por cima, a casquinha crocante tem toque de castanha-do-brasil e mel de jataí (100g, R$ 26; 500g, R$ 92).

Onde: Al. Joaquim Eugênio de Lima, 1728, Jardins. De seg. a sáb., das 10h às 18h. Encomendas: (11) 3384-5818, casabonometti.com.br, ifood.com.br e rappi.com.br