10 maneiras de comemorar o Dia dos Namorados a partir de R$ 83

O amor está no ar. Um tiquinho de cafonice? Provavelmente também. Veja aqui onde comemorar a data, do café da manhã ao drink da madrugada, passando por dia de spa com degustação de chocolate, jantar de chef, fondue e até estadia bafônica em hotel cinco estrelas.

Avo

A vibe de casa de praia reflete-se no menu de cafés e brunches saudáveis. Para os enamorados veganos, há o combo plant based com dois cafés (com ou sem leite de aveia), pãezinhos de tofu, pão na chapa e açaí (R$ 83).

Rua Aspicuelta, 30, Vila Madalena. Dom. a terça, das 8h às 18h; qua. a sáb., das 8h às 22h. Reservas: (11) 3031-4357

Panquecas com frutas vermelhas e hash brown são opção no Botanikafé Foto: divulg

Botanikafé

Para um café tardio ou almoço com cara de fim de semana, há 4 sugestões especiais para a data: pancakes com frutas vermelhas, creme e mel (R$ 28), hashbrowns (pedaços de batata prensados e fritos) com ovo frito e molhos sour e picante (R$ 30), o coquetel julieta, que alia espumante, Campari, framboesa, rosas e manjericão (R$ 25) e o defumado romeu, com bourbon, licor Benedictine e outras notas cítricas (R$ 25).

Avenida Nicolas Boer, 120, Barra Funda. Seg., 12/06, das 8h às 22h. Reservas: (11) 96494-2423

Cór

A partir do meio-dia, o casarão especializado em dry-aged serve um menu especial. Para abrir as comemorações, mil folhas de batata com steak tartare maturado ou polvo ao vinagrete. Para compartilhar, recomenda-se os 600 gramas de new york strip carinhosamente amadurecidos, seguidos do macaron com ganache de chocolate e crème pâtissière (R$ 420 por pessoa).

Praça São Marcos, 825, Alto de Pinheiros. Seg., 12/06, das 12h às 00h. Reservas: (11) 3726-2908.

Grand Hyatt

O spa achocolatado day, uma collab entre o hotel cinco estrelas e a grife suíça Lindt, inclui escalda pés, meia hora de reflexologia, esfoliação corporal, candle massage e uma máscara de chocolate, com propriedades antioxidantes. Há ainda degustação de trufas com espumante, acesso livre à sauna seca, ao fitness center e à piscina interna e direito a 3 horas de estacionamento com manobrista (R$ 2.100 para o casal).

Av. Das Nações Unidas, 13.301, Brooklin. Seg., 12/06, das 07h às 22h. Reservas: (11) 2838-1234

Bottega 21

Happy hour com charme e amor é o que propõe o bar de Alexandre Vorpagel. Trocando em miúdos, o chef servirá burrata com carpaccio de tomate momotaro, prosciutto di Parma e pão de fermentação natural, assim como mexilhões em molho de bacon, manteiga, alecrim, tomilho e alho, que serão harmonizados com dois drinks escolhidos livremente pelos apaixonados (R$ 200 o casal).

Rua dos Pinheiros, 1308, Pinheiros. Seg., 12/06, das 19h às 1h. Reservas: (11) 99342-2332

Fondue de queijo é opção para dois do Emporio Fasano Foto: Leo Feltran

Emporio Fasano

Sofisticado ou piegas, seu coração a decidir. No entanto, dificilmente um fonduezinho na noite dos amantes será tão charmoso quanto esse. Respeitando a tradição savoyarde, a receita serve combina seus pães artesanais, batata bolinha e brócolis ao blend de queijos (R$ 260 para dois ou R$ 335 se acompanhada de cubos de filé-mignon). Música ao vivo embala a noite e fondue de chocolate e frutas (R$ 170) pode encerrá-la.

Rua Bela Cintra, 2.245, Jardins. Seg., 12/06, a partir das 18h. Reservas: (11) 3896-4300

Aizomê

Embaixadora oficial da culinária nipônica no país, Telma Tiraishi abrirá especialmente a unidade na Japan House – infelizmente as exposições estarão fechadas. O omakasê exclusivo terá cavalinha defumada, blini de soba e sour cream de yuzu; gratinado de siri e camarão crocante; um combinado de sushi e sashimi com pescados do dia; peixe, polvo e lula com dashi de açafrão e arroz negro; bochecha de wagyu com cogumelos e uma versão autoral de fondue de chocolate (R$ 395 por pessoa. Mais R$ 200 se harmonizado).

Av. Paulista, 52, 2ª andar, Bela Vista. Seg., 12/06, às 19h e às 21h. Reservas: (11) 2222-1176

Animus

A chef Giovanna Grossi caprichou no jantar, que começa com uma taça de vinho laranja da Era dos Ventos, passa pelos “gougèrzinhos” com creme de tomates defumados e azeitona preta e pela tortinha com beterraba defumada, queijo de cabra e baunilha do cerrado; chega à massa fresca com redução de espumante, ostra na brasa e caviar Siberian e no cordeiro braseado com polenta de semolina até desembocar na tarte de maçã com sorvete de chocolate branco, nos petit fours e no cálice de limoncello caseiro (R$ 290 por pessoa). Rua Vupabussu, 347, Baixo Pinheiros. Seg. às 19h30. Reservas: (11) 2371-7981 e (11) 98705-9388

Folhas de ouro enfeitam o risoto trufado do Gosteria neste dia 12 Foto: RICARDO DANGELO

Gosteria

Aberto 24 horas, o espaço permite aos casais diferentes tipos de date. Uma possibilidade é madrugada adentro, seja com o prato especial do dia (um risoto trufado, R$129), seja com as tartines, como a de frango ao curry, em pão alemão (R$ 34). Quem pedir, ganha um drink cortesia!

Alameda Tietê, 43, Jardins. Seg., 12/06, 24h. Reservas: (11) 94294-2805

Emiliano

Velas, flores, champagne, massagem, chocolate com frutas, a noite em um dos mais premiados hotéis do país e até café na cama. O luxo pede o investimento de pelo menos R$ 4700 e, de preferência, uma recordação para a eternidade!

R. Oscar Freire, 384, Jardim Paulista. Sáb. 10/06, dom. 11/06 ou seg., 12/06, check-in às 15h e late check-out no dia seguinte às 14h. Reservas: (11) 3728-2000