10º Paladar Cozinha do Brasil irá celebrar a riqueza especial do nosso bioma

Anote já na sua agenda: nos dias 6 e 7 de maio, a diversidade da cozinha brasileira será celebrada com a chegada da 10ª edição do Paladar Cozinha do Brasil, consagrado evento organizado pelo caderno de gastronomia do jornal Estado de São Paulo. Com ajuda de um time de chefs e especialistas em comida e bebida, Paladar apresenta ao público os biomas do Brasil, suas riquezas, ingredientes e receitas.

O encontro deste ano tem algumas novidades. A primeira é a localização: o complexo gastronômico Priceless, instalado no topo do Shopping Light, no Centro de São Paulo, será o palco dessa grande festa ao redor da mesa brasileira. A vista de um dos cartões postais mais importantes da cidade irá acompanhar os visitantes que buscam uma experiência gastronômica completa. Tal evento especial só é possível graças à parceria firmada entre esses dois bastiões gastronômicos da cidade, Paladar e Priceless.

Atrações

A proposta é passar a tarde degustando e aprendendo novos sabores no rooftop do complexo, ao som de um DJ convidado. Um dos destaques da programação são as aulas show, apresentadas por chefs de diferentes áreas, responsáveis por mostrar um pouco da riqueza de Norte à Sul do Brasil por meio de suas receitas. A chef Heloisa Bacellar, por exemplo, fará um passeio pela nossa amada farofa e suas diferentes farinhas, enquanto Carla Pernambuco irá explorar todas as vertentes e possibilidades do nosso cacau - da entrada à sobremesa.

O chef-confeiteiro Lucas Corazza, mergulha de cabeça no pupunha, mas não só no conhecido palmito. Ele irá apresentar um olhar inusitado sobre o ingrediente. Já a dupla Fernando e Leonardo, da Cia dos Fermentados, fará um passeio pelas técnicas de fermentação da mandioca. Uma verdadeira aula de Brasil. Ao final das experiências, cada participante poderá degustar as delícias preparadas pelos chefs.

À mesa

Chef Onildo Rocha, paraibano, à frente dos restaurantes do espaço Priceless. Foto: Alex Silva/Estadão

Já o restaurante principal do complexo, o Notiê, será o palco de dois momentos especiais conduzidos pelo chef da casa, o paraibano Onildo Rocha. Tanto no jantar de sábado, quanto no almoço de domingo, Rocha, que irá apresentar seu menu-degustação de cinco pratos que criou após uma expedição de 12 dias pela Amazônia.

A jornalista especializada em gastronomia Patrícia Ferraz, com mais de 20 anos na área, será a mestre de cerimônia, ao lado de Onildo, desta festa ao redor da mesa. Os participantes irão ouvir curiosidades sobre os ingredientes garimpados na viagem, seus produtores e o processo de criação de cada um dos pratos apresentados.

Para além da cozinha, o passeio pelo Brasil também passa pelas coqueteleiras. No final da tarde de sábado, também conhecida como happy hour, ou hora feliz, o mixologista da casa Alê D’Agostino, recebe os participantes para um workshop de drinques com um dos ingredientes mais especiais da gastronomia brasileira, o jambu. A experiência promete fazer todos tremerem!

Procura algo mais cafeinado? O premiado barista Boram Um, do Um Coffee Co., irá conduzir um cupping no início da tarde de domingo. Apaixonados por café, vão degustar cafés brasileiros especiais, nossa grande riqueza nacional, e entender sobre aroma, corpo, doçura, amargor, acidez, sabor e moagem.

As crianças também são bem-vindas nesta edição do evento. A confeiteira Lu Bonometti recebe os pequenos (a partir de 4 anos) para uma oficina de biscoitos criativos, onde ela irá ensinar as crianças como fazer massa de cookies deliciosos e os pequenos poderão customizar seus biscoitos com os ingredientes a sua escolha.

A atividade ocorre tanto no sábado quanto no domingo, e será aberta ao público, mediante a reserva prévia. Clientes de cartões Mastercard Platinum e Black podem reservar as experiências da programação através do link abaixo.





10º Paladar Cozinha do Brasil. Confira a programação e faça sua reserva

Dias 06 e 07 de maio

Atividades de acesso livre:

Dj brasilidades

Sábado, 06 de maio

14 e 15h00 - Oficina biscoitos criativos para o público infantil com Lu Bonometti

14h00 - Painel: Pupunha não é só palmito com Lucas Corazza

16h00 - Painel: Descascando a mandioca - um passeio pelas técnicas indígenas de fermentação com Fernando Goldenstein e Leonardo Andrade da Cia. dos Fermentados

18h30 - Happy Hour de Drinks de Jambu com Ale D’Agostino

19h30 - Jantar Amazônia com Onildo Rocha e Patricia Ferraz

Domingo, 07 de maio

14h e 15h00 - Oficina biscoitos criativos para o público infantil com Lu Bonometti

12h00 - Painel: Cupping com Boram Um

12h30 - Almoço Amazônia 5 tempos com Onildo Rocha e Patricia Ferraz

14h00 - Painel: Experiências sinestésicas com cacau selvagem com Carla Pernambuco

16h00 - Painel: Farofas pelo Brasil com Helô Bacellar

