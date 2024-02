3 Lugares para comer bem durante o carnaval em Belo Horizonte

Ô povo que gosta de um ajuntamento, um gole de cerveja, um pedaço de torresmo e um golin de cachaça. Vai daí que o carnaval leva milhões de mineiros às esquinas de Belo Horizonte. Mão na roda para enfrentar a muvuca é o Guia de Sobrevivência do Carnaval de BH 2024 (R$ 35).

Dentro de um bolso zip lock com capa de chuva, o mapa lista pontos de alimentação, banheiros, hospitais, policiamento, mercados, farmácias e transporte coletivo, além dos blocos que passam até a Quarta-Feira de Cinzas.

Para quem não vai se jogar tão a fundo, temos três dicas certeiras.

1. Forno da Saudade

Fachada do Forno da Saudade, lugar para se comer pizza no meio da praça Foto: Marcelo Vieira

PUBLICIDADE

A primeira vantagem é que aqui você pode comprar o tal guia. A segunda é que é possível comer pizzas de fermentação bem cuidada cobertas por ingredientes locais de altíssima qualidade e assadas na pedra. Detalhe, debaixo de árvore, bobear, ao som de um forrozin.

A com homus de beterraba, berinjela, salada de ervas, creme de castanha e toque de limão (R$ 58) é solar. Mais encorpadas, a bolonhesa com palmito (R$ 58) e a linguiça artesanal com couve crocante e mel de alho (R$ 58) repõe as energias.

Para acompanhar, há cerveja e vinho de garrafão da casa, assim como bons drinks.

R. Patrocínio 1, Carlos Prates, Belo Horizonte. Dom. a ter., das 15h às 21h

2. Pirex

PUBLICIDADE

Petisco que compõe o cardápio do Bar Pirex. Foto: Via Instagram/@barpirex

O lugar tampouco prima por calmaria, mas garante a entrega de petiscos levados a sério, caso do sandubinha de rosbife (R$ 28), do coraçãozin de galinha com farofa de pão de alho (R$ 36) e do bolovo (R$ 18).

Desses bares festivos em que as saideiras que descambam, encerra o bloco Unidos do Barro Preto nesta segunda, com muito samba, suor e cerveja.

Av. Amazonas, 1049, loja 54, Centro, Belo Horizonte. Seg., das 14h às 20h

3. Copa Cozinha

PUBLICIDADE

Tabuleiro de quitandas caseiras do charmoso Copa Cozinha Foto: Fernanda Meneguetti

No quintal mais charmoso da cidade, é possível tomar café especial com quitandas, sem pressa, ao longo do dia todinho. Para isso há combos apelativos, como o Café da Manhã Tardio (R$ 60).

Ele conta com um pão de abóbora bem recheado, pão de mandioca com requeijão ou tortinha de frango orgânico, maus um ovinho quente com gema molinha, mais um pãozinho na chapa, um salpicão ou uma saladinha de folhas fresquinhas e, para adoçar, torta cremosa de goiabada ou pudim.

Ao longo da refeição, café da fazenda ou chazin da casa acompanham.

Av. Francisco Sales, 199, Floresta, Belo Horizonte. Dom. a qua., das 8h30 às 19h. Tel.: (31) 99745-4456