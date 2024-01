3 lugares para comer boas empanadas no Chile

Quando falamos de empanadas, geralmente lembramos das argentinas. São as mais conhecidas -- e com várias opções para comer em algumas cidades do Brasil, como São Paulo. No entanto, um país vizinho da Argentina tem uma versão tão boa quanto: o Chile.

O país andino conta com uma empanada maior, em formato quadrado, enquanto a argentina vem no formato de meia-lua. A massa argentina também é um pouco mais tostada do que a que vem do Chile, que geralmente é mais branquinha. Mas o fato é que o que faz diferença mesmo é recheio. E aí pode ser de qual país for: o que manda é a receita.

A empanada chilena é retangular, diferente da meia-lua argentina Foto: CarlosAugusto - stock.adobe.com

A seguir, uma seleção de três empanadas que você precisa experimentar em sua visita ao Chile. Seja do tradicional pino, frango, palmito ou até mesmo as deliciosas de frutos do mar.

Los Gansos

Se está em Santiago, dê uma passadinha na Los Gansos, na Avenida Ecuador. O local funciona por ali desde o final dos anos 1970 em esquema familiar -- dá para perceber isso pelo local, sem muita frescura. O principal produto no cardápio é a tradicional empanada de pino, que nada mais é do que carne, cebola e alguns temperos. Também tem recheio com frutos do mar (sempre bem frescos), frango, presunto e queijo e palmito. Sai a 2,5 mil pesos chilenos, o que dá, na conversão atual, cerca de R$ 13. Bom valor para uma empanada.

Onde: Av. Ecuador, 4660, Santiago, Chile. 9h/14h e 15h/18h (sex., 9h/18h; sáb., 9h/14h; dom., 10h/14h).

La Temucana

Outra casa tradicional de empanadas no Chile é a La Temucana, em funcionamento desde o começo dos anos 1980. A empanada de pino foi escolhida como a melhor do Chile pelo Círculo de Cronistas Gastronómicos -- uma entidade de jornalistas que avalia as melhores comidas do país. O segredo ali é comer ela bem quentinha, saindo do forno: apesar de ser mais difícil, o sabor fica mais acentuado e a massa não perde sua crocância. Sai a R$ 14.

Onde: Quebrada de Macul, 7191, Peñalolén, Chile. 10h30/19h30 (sáb., 10h30/18h30; dom., 10h30/15h30; fecha seg.).

Recheio de pino é feito de carne, cebola e alguns temperos Foto: padnob - stock.adobe.com

Ambasador

Clássico estabelecimento de Providência, bairro boêmio de Santiago, serve deliciosos bolinhos de milho e até frango assado. No entanto, o mais gostoso aqui é a empanada de pino (2490 pesos chilenos, cerca de R$ 13). O recheio é bom demais: é bem úmido e com bastante cebola. E não tem massa igual: é bem fina, casando bem com o recheio de carne.

Onde: Tobalaba 975, Providencia, Santiago, Chile. 9h/20h30 (dom., 9h/14h30).