Seja você vegetariano ou não, esta dica pode ser valiosa, caso esteja procurando o que comer em São Paulo no próximo dia 27. Nesta data, o 31 Restaurante estará servindo um cardápio vegetariano criado pelo chef da casa, Raphael Vieira, junto com a chef do restaurante Quincho, Mari Sciotti, e o chef Rafael Aoki.

O jantar acontecerá a partir das 19h30 e será dividido em seis etapas, explorando os ingredientes da estação de forma criativa. A refeição começa com berinjela assada e marinada com vinagrete de toffee, e o alho-poró braseado com molho de damasco, criados, respectivamente, por Raphael Vieira e Mari Sciotti.

A chef do Quincho dá a continuidade com pratos principais - sandubinha com mini brioche, shitake defumado, nirá, picles de couve-flor e maionese de gotchujang -, assim como o chef do 31, que idealizou um cozido de soja com alho negro. Para fechar a noite com chave de ouro serão servidas as sobremesas de Aoki: creme de gengibre e capim-santo, e sorbet de canela com mousse de especiarias, farofa de cacau alcalino e pinhão são as opções.

Se bateu a vontade, para participar, você precisa enviar uma mensagem pela conta do Instagram do 31 Restaurante (@31restaurante) ou mandar mensagem no telefone, além de pagar R$ 250 via PIX.

Serviço

R. Rego Freitas, 301, Centro. (11)910839721. 27/06 (às 19h30). Reservas através de mensagens para a conta do Instagram (@31restaurante) ou pelo WhatsApp (11) 91083-9721