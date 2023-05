A força e o legado de Spaten conquistam brasileiro com pioneirismo e tradição da cerveja alemã

Lançada há menos de dois anos no mercado brasileiro, a Spaten tem usado qualidades decorrentes da sua tradição de mais de seis séculos para conquistar o consumidor. Afinal, a cerveja, com status internacional, chegou da Alemanha carregando sua força de estar diretamente relacionada à criação do estilo Munich Helles e de ser uma das opções historicamente presentes à Oktoberfest de Munique, a principal e mais famosa festa do segmento no mundo.

A Spaten surgiu em 1397, em Munique, sendo uma das primeiras puro malte do mundo. Criada por Gabriel Sedlmayr, que tem as iniciais dos seus nomes expostos no rótulo desde então, a cerveja é considerada a primeira Munich Helles, estilo que pode ser traduzido como “clara de Munique” e que respeita a lei da pureza da cerveja, só levando água, malte de cevada e lúpulo em sua composição. À época, a novidade era um contraponto às cervejas do estilo Dunkel, Lagers maltadas com leve sabor torrado e coloração escura.

Além da criação de um estilo forte e marcante, fatos históricos marcaram a sua trajetória da cervejaria alemã em seus primeiros anos, como a adoção de novas técnicas no processo produtivo, envolvendo a secagem do malte e a extração dos açúcares fermentescíveis durante a brassagem, assim como o uso de máquinas de refrigeração mecânicas.

Continua após a publicidade

O legado da Spaten também está relacionado a um costume surgido junto com a Munich Helles, o consumo da cerveja nas biergartens, os jardins cervejeiros onde a população alemã costumeiramente consome cervejas durante o verão. O estilo é perfeito para esses momentos: entrega intensidade marcante, com um corpo agradável.

Tendo 5,2% de graduação alcoólica e 16 IBUs de amargor, a Spaten possui sabor equilibrado entre o malte e o lúpulo. A cerveja tem nessa versatilidade um dos seus pontos fortes, agrada quem ama uma cerveja com intenso sabor de malte, de personalidade forte e marcante, mas também quem não abre mão de ser uma opção que vai bem com tudo.

Spaten na Oktoberfest de Blumenau de 2022. Joice Carvalho, Diretora de Marketing de Spaten, participa da cerimônia de sangria do barril de cerveja. Ao lado dela, Mario Hildebrandt, Prefeito de Blumenau Foto: Giovanni Silva

Continua após a publicidade

Além disso, a Spaten participa da Oktoberfest de Munique desde a sua primeira edição, sendo uma das seis cervejarias criadoras da festa, que surgiu em 1810. No Brasil, neste e nas próximas seis edições, Spaten segue como a cerveja oficial da Oktoberfest de Blumenau, a maior festa cervejeira das Américas.

Assim, tratada como uma “autoridade” entre as cervejas, pela sua importância e participação em diferentes frentes do mercado mundial, a Spaten oferece uma imersão na cultura cervejeira de Munique por meio do paladar, com a qualidade e o sabor de uma puro malte da escola alemã, que pode ser harmonizada com pratos típicos do seu país de origem, como as wurst, às deliciosas salsichas alemãs.

Reconhecimento

Continua após a publicidade

Com menos de dois anos de trajetória no mercado brasileiro, em contraponto aos seus mais de seis séculos de trajetória, a Spaten, ainda assim, não demorou a cair no gosto não só do público, mas também dos especialistas em cerveja - o que mostra sua força para atravessar o tempo e continuar atual e relevante nos diferentes mercados. Em fevereiro, inclusive, foi eleita a melhor cerveja puro malte do mercado brasileiro. A marca que se destaca por ter um estilo forte, marcante e único, também traz uma suavidade que agrada o paladar.

A disputa, promovida pela equipe do Paladar, do jornal O Estado de S. Paulo, reuniu um júri de especialistas, composto por sommeliers e mestres-cervejeiros, para avaliar 13 marcas vendidas em supermercados a partir de critérios como características como cor, estabilidade da espuma, brilho, aroma e sabor.

“A campeã entre as cervejas avaliadas pelos jurados convidados pelo Paladar apresentou sensação agradável de biscoito. Uma bebida leve, fácil de beber, com boa estabilidade de espuma; amargor baixo, mas aparente. Uma cerveja mais fresca do que o esperado para um produto comercial. Equilibrada, com notas de cereais e levemente frutada. Ótima formatação e retenção”, afirmou a publicação.

Continua após a publicidade













Continua após a publicidade