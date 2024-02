A nova Bráz Trattoria, instalada na esquina da rua dos Pinheiros com a Doutor Virgílio de Carvalho, acaba de abrir as portas no bairro. A casa com projeto do Memola Estúdio é, ao mesmo tempo, requintada e acolhedora. Detalhes como o pé direito elevado, o grande balcão e a estante suspensa com ares de antigamente ganham o coração de quem busca, além de boa comida, um respiro inspirador no corre da cidade.

O menu italiano bem resolvido, com pratos clássicos como a lasanha mil folhas (R$ 79), o saltimbocca alla romana (R$ 96) e orichietti & broccoli (R$ 69) é combinado às famosas pizzas que fizeram a fama da Bráz e algumas entradinhas “roubadas” do mozzarella bar da Casa Bráz. Uma das mais irresistíveis é a ricota de búfala cremosa servida com uma conserva de folhas de uma qualidade de brócolis rara no Brasil (R$ 55); uma família italiana planta e fornece a verdura com exclusividade para a casa.

A lasanha mil folhas é um dos destaques do menu da Bráz Trattoria em Pinheiros Foto: Gui Galembeck

O polvo all´arrabiata (R$ 132) também merece aplausos; macio e muito saboroso. Um dos destaques entre as alternativas sem ingredientes de origem animal é a lasanha de abobrinha com queijo de castanhas (R$ 69).

Entre as sobremesas, vale apostar no levíssimo tiramissú (R$ 38), servido às colheradas, e no gelato fora de série (R$ 42), um sorvete de mascarpone, geleia de figo e azeite. A casa também oferece menu executivo (R$ 64) com entrada, prato ou pizza e sobremesa, que podem ser acompanhados de uma taça de vinho (R$ 24).

Rua dos Pinheiros, 412, Pinheiros . Domingo, das 12h às 23h30; segunda a quinta, das 12h às 15h30 e das 18h às 23h30; sexta e sábado, das 12h a 00h