Animação brasileira vai contar história de chef em busca de ingredientes raros

Um chef em busca de ingredientes raros. Essa é a trama principal de Chef Jack: O Cozinheiro Aventureiro, animação brasileira que chega aos cinemas em 19 de janeiro de 2023.

Estreia do diretor mineiro Guilherme Fiúza Zenha, o longa-metragem conta a história do cozinheiro Jack, um rapaz vaidoso que se mete em diversas aventuras para conseguir os ingredientes mais raros do mundo e completar suas receitas únicas.

Cena de Chef Jack

“Chef Jack traz a gastronomia para o mundo genial da infância”, contextualiza o cineasta ao Paladar. “Acredito que isso possa entusiasmar a garotada a se interessar pelo mundo da culinária e dos esportes de aventura”.

Com dublagem do também mineiro Danton Mello, o filme é uma coprodução com a Pixel Produções e a Ciclus e com codistribuição da Sony Pictures e da Cineart.

Confira, abaixo, o trailer da animação brasileira: