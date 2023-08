Todo convite de confraternização que pede que os convidados levem um prato deixa a mesma pergunta no ar: o que escolher que seja simples e agrade a todos? Chocolate é, com certeza, uma excelente pedida, e bom seria que a gente dominasse técnicas infalíveis de preparar sobremesas com o ingrediente, não é mesmo?

Talvez uma solução para esse tipo de dilema seja participar da oficina sobre chocolate que a chef Nana Fernandes oferecerá no final de agosto.

Durante a aula de três horas, Nana Fernandes, que entende muito do mundo do chocolate, contará todos seus segredos Foto: Carol Montemór | Açucareiro da Nana

Durante a aula de três horas, Nana Fernandes, que entende muito do mundo do chocolate, contará todos seus segredos, com direito a demonstração de técnicas, receitas e ainda degustação de todos os doces harmonizados com vinhos.

A ideia do evento, que acontece no próximo dia 25, das 19h30 às 22h30, no Estúdio CP da chef Carla Pernambuco, é ensinar teoria e prática, ensinando também o passo a passo das receitas de torta caprese de chocolate com amêndoas e toque de laranja (sem glúten), puxa-puxa de macadâmia banhado no chocolate e bombom de café. Além disso, Nana Fernandes fará demonstrações de técnicas de recheios, temperagem de chocolate e harmonizações.

O valor da aula é de R$ 450 por pessoa e inclui uma apostila. Para se inscrever, mande uma mensagem pelo WhatsApp para 11 98225-6030 ou pelo e-mail para studio.carlapernambuco@gmail.com

Serviço

Estúdio CP: R.Sergipe, 768, Higienópolis. (11) 98225-6030. 25/08 (19h30 às 22h30). Inscrições pelo WhatsApp ou por email (estudio.carlapernambuco@gmail.com)