A nova carta do Olívio e seu parque de diversões etílico com criaturas, duendes e extraterrestres

Olá, amigos.

Todos bem?

O Balcão de hoje vai passear pela criatividade e pelo verdadeiro “teatro” no copo proporcionado pelo Olívio Bar.

O Olívio apresentou sua carta nova durante um evento na última terça-feira. Batizada de “Reconstrução”, o menu é assinado por Sylas Rocha e Thiago Sánchez.

A “Reconstrução”, talvez, se deva ao fato da casa querer superar aquele “carimbo” de ser um lugar para drinques refrescantes, leves e docinhos (com aqueles copos divertidos).

PUBLICIDADE

Um carrosel de emoções no Olívio Foto: Tales Hidequi

Claro, não existe nada de errado com os drinques “refrescantes, leves e docinhos” (aliás, o sucesso da casa mostra que não existe nada de errado mesmo), mas o Olívio quer apresentar para o seu público fiel um próximo passo, uma porta de entrada para os sabores mais complexos. E isso merece ser louvado!

Os clássicos da casa continuam lá - e os copos espetaculares também. Mas essa nova fornada de drinques dá um passo além.

Em “A Criatura”, o cliente recebe um polvo expelindo fumaça e com uma variação de martinez em um dos seus tentáculos. O drinque leva gim, vermute, vinho do porto, luxardo, bitter de raízes e ruibarbo, shoyo e air marinho de tinta de lula (R$ 46). O coquetel se sustentaria sem o teatro de sua apresentação - mas ela é excelente (nerds de drinque, entrem no espírito da coisa).

Eu Acho que é um polvo. E vocês? Foto: Tales Hidequi

PUBLICIDADE

Outro coquetel que se sustenta para além da apresentação é o “O Touro” (que vem em cima de uma peça que imita uma cabeça de touro). Ele leva white duck defumado, bacon, limão siciliano, açúcar e angostura - acompanha um canapé de tartar de mignon. Um ótimo coquetel (R$40).

Outra super apresentação é a do Universo Paralelo, como o próprio nome já entrega, trata-se de uma apresentação lisérgica que reúne, em um jardim, duendes, cogumelos e extraterrestres. O coquetel leva gim com trufas, saber apricot, limão siciliano, tintura de terpeno afghan haze e Mirrá (R$ 40). Uma viagem.

O touro etílico Foto: Tales Hidequi

A carta ainda traz drinques em pequenas barcas, em um caixão do Dia dos Mortos e até acompanhando um joguinho de Pac Man (que pode ser jogado de verdade).

Vale bem a experiência.

PUBLICIDADE

O Bar Olívio fica na Rua Delfina 196 - Vila Madalena.

Se beber, jogue Foto: Tales Hidequi

Mês do Bourbon

Para comemorar o mês do Bourbon, a Beam Suntory (das marcas Jim Beam e Maker’s Mark) está promovendo o Circuito Mês do Bourbon, com uma carta especial com dose dupla de drinques em uma série de bares e restaurantes de São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro e Brasília.

Entre eles estão o Trago, Carburadores Cascasse Mondo Bar e Churras SA (São Paulo); Casa Bárbaros, Kansas e Sala 575 (Campinas), Malta Beef Clube, Sheesh, Arp Bar, Authoral Cozinha e SS Gastro Bar (Brasília).

PUBLICIDADE

O Circuito funcionará até 30 de setembro e o menu contará com coquetéis, como Jim Beam & Tonic, Jim Beam Apple & Tonic, Jim Beam Kentucky Mule, Maker’s Gold Rush, Maker’s Old Fashioned e Maker’s Manhattan, além de um drinque autoral realizado pelo bartender de cada casa.

Receita

Néli Pereira, consultora de brasilidades, pesquisadora, jornalista e primeira mixologista de Maker’s Mark no Brasil apresenta uma receita refrescante com bourbon:

Figa

60 ml Maker’s Mark

20 ml limão taiti

20 ml xarope de figo e hortelã

Finalizar com club soda

Como montar: Copo médio com gelo de até 180 ml máximo. Ou copo baixo. Pode ser servido com gelo collins, se no copo longo ou gelo tradicional.

Xarope de figo: bater uma lata de figo em calda com 30 folhas de hortelã, depois adicionar 1 litro de xarope de açúcar simples e coar.

Esse dá para fazer em casa, heim Foto: @ALEVIRGILIO

PUBLICIDADE

Aliás, por falar na Néli!

Aniversário

O Espaço Zebra completa 11 anos neste fim de semana e vai celebrar de portas abertas de sexta (01/09) a domingo (03/09). Para marcar a data, os fundadores preparam novidades: uma mostra de artes e uma nova carta de drinques.

O artista plástico Renato Larini e a jornalista e mixologista Néli Pereira são os responsáveis pelo espaço. Para os 11 anos, Larini preparou uma série de obras, nas quais retorna com as serigrafias em papel, tela e madeira que já são marca registrada do espaço e de sua obra.

Para os drinques, Néli Pereira fez um apanhado dos mais de 20 cardápios de coquetéis elaborados por ela nos últimos anos para a casa. São 11 drinques, alguns que já estiveram na carta, como o Laroyê, do menu Terreiros e Terruás, que leva fava de aridan, e outros inéditos, como a Garrafada no. 11, infusão de plantas brasileiras já característica do trabalho de Pereira.

PUBLICIDADE

A celebração vai rolar na sexta e sábado. Reservas pelo WhatsApp: 91653-3120.

Espaço Zebra fica na R. Maj. Diogo, 237 Loja - Bela Vista.

E tem mais Aniversário? Tem

O The Puch Bar comemora 3 anos com festão. No domingo, 3 de setembro, o bar vai ocupar o Galpãozin no Butantã. Além de drinques, vai rolar pizza, burguer, vinhos, comida japa e muito mais. Lá na Avenida Corifeu Azevedo Marques, 1272 - Butantã. Começa ao meio-dia e segue até as comidinhas acabarem. A pizza deve ir até mais tarde...

Embaixadora

A Mathieu Teisseire, marca de xaropes pertencente ao portfólio de bebidas não alcoólicas da multinacional Britvic Brasil, anuncia sua mais nova influenciadora no Brasil: Isabella Scherer. Isa foi campeã do MasterChef Brasil e eleita um dos nomes da Forbes Under 30. Com mais de 2 milhões de seguidores, a influenciadora trará diversos conteúdos sobre a usabilidade e versatilidade da marca.

Isa é a nova embaixadora Foto: Danilo Severo

Lançamento

A cachaça Pindorama resolveu lançar uma nova marca, entitulada COBRA CORAL, que une a qualidade do alambique da Fazenda das Palmas, sede da empresa, com lotes de cachaça curados e adquiridos de outros alambiques do Brasil.