A partir de primeiro de setembro, o bar Guilhotina terá Alê D’Agostino como mixologista e o chef Thiago Cerqueira, no comando da cozinha.

“Guilhotina é um dos nomes mais fortes quando se fala em coquetelaria em São Paulo. Evidentemente que para mim é uma honra fazer parte da sua história e claro, trazer um novo olhar, um novo momento para a casa. E sim, teremos carta nova, em breve”, diz Alê D’Agostino.

Alê D’Agostino assume o balcão do Guilhotina Foto: John Ramatis

Alê é sócio da APTK Spirits, atua como consultor de cartas para vários bares em SP. Ele já trabalhou como headbartender do Spot e teve o saudoso Apothek, em 2016.

O Guilhotina figurou por três anos consecutivos a lista do World’s 50 Best Bars. Em 2019, o bar chegou a 15 posição - com Márcio Silva como mixologista chef. Nos últimos anos a carta da casa foi uma criação do renomado Spencer Amereno Jr.

Na Rua Costa Carvalho, 84 – Pinheiros.