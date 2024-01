Bar da Bege e Caso Bar são as promessas etílicas deste início de 2024

Olá, amigos! Todos bem?

Nesta semana, comecei a visitar os bares novos que estavam na minha listinha de desejos.

Primeiro, fui ao Bar da Bege, na Vila Buarque.

O bar fica no andar de cima de uma loja inusitada, um lugar especializado em ‘tudismo’ . Tem bolinha de gude, copo, roupa, prato...

O lugar tem tudo pra virar um point disputado, tem charme e cara de “exclusividade” (sem ser metido a besta). E, principalmente, vem ajudar a construir uma Vila Buarque/Santa Cecília rica em opções de bar.

PUBLICIDADE

O balcão do Bar da Bege Foto: Arquivo Pessoal

Não duvido que em breve a Bege ganhe também um espaço no andar de baixo (na loja) - até porque subir aquelas escadas pode ser um impeditivo para muita gente.

Quem está atrás do balcão é o bartender Rodrigo Rosso - que muitos lembram pelo trabalho no Boca de Ouro.

Rosso é um bartender criativo e inquieto - e muito bom na hora de equilibrar coquetéis. A carta da Bege ainda está em construção, mas saem bons clássicos do balcão - como o dry martini, oldfashioned e pisco sour.

O bartender Rodrigo Rosso Foto: Arquivo Pessoal

PUBLICIDADE

Rosso também já está testando alguns autorais. Os dois que experimentei guardam uma certa salinidade (que eu gosto bastante). O “Rebecca” vai com cachaça de jambu, vermute tinto. fernet e limão. Já o “Patrício” leva bourbon, Cynar, limão, xarope simples, salmoura de alcaparrone e duas alcaparras maceradas.

O Bar da Bege fica na Rua Doutor Cesário Mota Jr., 375 - Vila Buarque.

Drinque Patrício Foto: Arquivo Pessoal

CASO BAR

Na mesma semana, visitei o Caso Bar.

PUBLICIDADE

Localizado na mesma região em que estão bares como o Trinca, o Guilhotina e o Caledônia, o Caso vem contribuir para o bom ambiente etílico do Baixo Pinheiros.

A carta de coquetéis é uma criação do bartender Giovanni Schiesaro.

O balcão do Caso Bar Foto: Arquivo Pessoal

Entre os destaques estão versões espertas e bem equilibradas de coquetéis clássicos. No Nutty Manhattan, por exemplo, a inspiração já está entregue no nome. Trata-se de um Perfect Manhattan com um toque de Amaretto e bitter de cacau.

O mesmo serve para o Caso Royale - que bebe na fonte de um martini clássico. Mas, aqui, ele vai com gim, vermute seco, Cointreau Noir e bitter de laranja. Outro que tem saído bastante neste início do bar é o Nada Por Acaso - com uísque irlandês, Cointreau Noir , suco de limão siciliano e xarope de mel.

PUBLICIDADE

O Caso Bar fica na Rua Marcos Azevedo, 66.

Nutty Manhattan Foto: Arquivo Pessoal

VARAL 87

No último dia 25 de janeiro (Aniversário de SP), o Varal 87 serviu o drinque vencedor do 6º Concurso Nacional Rabo de Galo (realizado no dia 11 de dezembro de 2023). O coquetel, batizado de Umbabarauma, é uma criação da bartender Surya Rodrigues. Aliás, quem fez o convite para Surya e é responsável pela carta da casa é o bartender e consultor Marcelo Serrano.

O drinque leva cachaça envelhecida (Ypióca 150), Jurubeba Leão do Norte, cumaru, laranja e extrato de ervas amazônicas).

PUBLICIDADE

O coquetel ficará disponível no lounge do restaurante Varal 87 até o carnaval.

Na Rua Graúna, 87, Moema – SP.