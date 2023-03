Com Fiíca, bartender 'Toalha' realiza o sonho da casa própria

Olá,

amigos!

Todos bem?

O balcão de hoje vai apresentar o Fiíca - bar que abre oficialmente no próximo dia 29.

O Fiíca "fica" (ops) em um endereço conhecido dos aficionados em coquetelaria - no lugar em que antes ficava o Espaço 13, na Rua 13 de Maio.

O bar é a "casa própria" do bartender Thiago Toalha, em sociedade com Victoria Tenerelli e Cinthia Nunes.

Tiago Toalha agora também é dono de bar. Crédito: Tiago Queiroz

Toalha consolidou sua reputação no mundo dos bares como chefe bar da rede Lê Jazz, onde lançou a página de crônicas da vida de bartender (@barmandepre). Ele passou pelo speakeasy Flora Bar e também atuou como embaixador da destilaria San Basile.

O nome do bar, Fiíca, é uma homenagem à dona Auda Cassimiro, bisavó da sócia Victoria Tenerelli. Fiíca era o apelido de Auda - e seria um derivado de filhinha. Dona Auda era do tipo que recebia visitas com a mesa sempre farta, uma boa cachaça e com muita conversa. No material de divulgação da casa, uma boa explicação: "Fiíca nos desperta o que é uma hospitalidade ingênua, natural, afetiva e acolhedora".

Para a casa, Toalha preparou uma carta com 13 coquetéis autorais e releituras e 13 coquetéis clássicos.

Entre as novidades do Toalha está o Highball de Galo:

(Receita)

45ml cachaça em amburana

20ml Artichoke 20ml Vermute tinto Bitter de laranja e Ginger Ale Finalizando com casca de laranja e azeitona

Highball de Galo. Foto. Marinho

E também o 10 pras 4

(Receita)

40ml café expresso 30ml licor bizantino 5ml Fernet Finalizado com óleos essenciais de casca de laranja.

O Fiíca está na Rua Treze de Maio, 798 - Bixiga - SP.

10 pras 4. Foto: Marinho

ALERTA DE CARTAS NOVAS

Bar dos Arcos

O Bar dos Arcos , localizado no no subsolo do Theatro Municipal, homenageia histórias de mulheres que fizeram e fazem sua voz ecoar em sua nova carta de drinques, que contam com receitas que carregam, em seus títulos, referências como: 'A mulher do fim do mundo' (Elza Soares), 'O segundo sexo' (Simone de Beauvoir) e 'A Eleita' (Erika Hilton). A carta foi desenvolvida por Michelly Rossi em conjunto com o seu time Telles Almeida, Maiara Rodrigues, Thiago Farias, Fab Canne, João Salustiano, Carlos Roberto Teles, Luigi Minotto, Gabriela Fernandes, Eduardo Trindade e Marcia Romualdo.

Riviera

O Riviera Bar, localizado na esquina da Av Paulista com a Consolação, apresenta sua nova carta de drinques: 'Crônicas de uma bebida anunciada', inspirada na América Latina. A nova carta de coquetéis é uma ode à potência latina, acolhedora e diversa, elaborada por Michelly Rossi, consultora do Fábrica de Bares e o Eduardo Tavares, chefe de bar.

AMARGOT

O Amargot Bar está com uma carta de drinks dedicada às "Margots" que amargaram o mundo, inspirado pelo Dia Internacional da Mulher. Cada Margot ganhou uma receita de drink feito especialmente para a data, que fica até o dia 7 de abril no cardápio - 10% da renda desse menu será revertida a instituições que atendem mulheres no litoral norte de São Paulo.

ALERTA DE GUEST

No dia 29 de março, o Koya88 recebe o bartender Pasczkowski e a gerente Melanie da Conceição, especialista em hospitalidade, do premiado Salmon Guru, direto de Madri, o bar espanhol listado em 2022 como o décimo quinto melhor bar do mundo pelo 50th best.

COMEMORAÇÃO

Seguem as comemorações pelos 4 anos do Mundi Bar. Na proxima quinta-feira, dia 30, é a vez de Suemi Uemura, consultora de bares, levar a cultura asiática para o Mundi. O Mundi Bar fica na rua Itapicuru, 828.

GRAN CIRCUITO DE COQUETÉIS

A APTK Spirits desafiou 40 bares de São Paulo a criar um coquetel autoral usando um de seus rótulos. Agora, de 31 de março a 04 de junho, amantes da coquetelaria terão a oportunidade de conhecer e degustar o resultado, na segunda edição do Gran Circuito de Coquetéis APTK. Neste ano, casas como Guilhotina, Ama.zo Perunao, Iscondido Bar, Preto, Princeless, Torero Valese, Café Hotel, Botanikafe, Bar da Dona Onça, Drosophyla, Gaarden, Me Gusta participam da ação.