Conheça a coquetelaria da Clandestina Restaurante, nova casa da chef Bel Coelho

Olá, amigos, todos bem?

Hoje vamos levar o nosso balcão para dois restaurantes de São Paulo.

Nossa primeira parada será no recém-inaugurado Clandestina Restaurante, da chef Bel Coelho.

Com um menu que valoriza os biomas brasileiros, os pratos foram pensados para serem compartilhados. Saiba mais sobre a gastronomia da Clandestina clicando aqui.

Fachada do Clandestina, novo restaurante da chef Bel Coelho, aberto na Vila Madalena Foto: Laís Acsa

Mas vamos falar de coquetelaria...

A casa valoriza o bar - que tem posição de destaque na arquitetura do lugar. A carta foi criada por Step Marinkovic - que reuniu uma competente equipe para o trabalho atrás da barra, com nomes como Felipe M. e Vinícius Martins.

Destaque para as variações de coquetéis clássicos.

Por exemplo, o Azulão é uma versão de Penicilin. Na Clandestina, ele vai com uísque com chá mate, mel de lavanda, gengibre, limão e um toque de uísque defumado. Outra variação que funcionou demais foi o Negroni Clandestina - trata-se de um negroni em que o gim é infusionado com pacová. Mesmo para quem estiver um pouco enjoado de negroni, essa versão deve funcionar.

Também gostei de uma variação de Old Fashioned batizada de Quero Quero. Ele vai com bourbon, cachaça de amburana, limão e angostura.

Quero Quero Foto: Arquivo Pessoal

Claro, em restaurantes não é fácil disputar a atenção dos clientes com os vinhos. Ainda sim, a Clandestina entrega ótima coquetelaria para quem se permitir.

Na Rua Girassol, 833 - na Vila Madalena.

PIÙ Restaurante

O Più Restaurante já é um clássico de São Paulo. Trata-se de um restaurante italiano inaugurado em 2015 no Baixo Pinheiros pelo chef Marcelo Laskani e por Maurício Cavalcante. Para quem quiser saber mais sobre a gastronomia da casa basta clicar aqui.

A carta de coquetéis é assinada por David Barreiro. Ela cumpre a difícil missão de chamar atenção de um público que, na maioria das vezes, sai de casa pensando em combinar comida italiana com uma boa taça de vinho.

Negroni Caprese Foto: Gui Galembeck

Apesar da difícil tarefa, Barreiro se sai bem. Destaque para o Negroni Caprese (com vermute infusionado com queijo parmesão). Gostei bastante também do Clementina Margarita, que leva suco de tangerina, tequila. Cointreau e limão siciliano.

Para acompanhar o fim da refeição, recomendo o Café Martini Espresso - vodca com infusão de óleo de coco, espresso e licor de café.

O Più fica na Rua Ferreira de Araújo, 314.

Lançamento Mystic Collection de Paragon

A Paragon, linha de cordiais botânicos não alcoólicos da Monin para bartenders, apresenta a nova Mystic Collection, uma imersão no mundo dos sabores botânicos ancestrais. A coleção traz três ingredientes raros: Vetiver, Labdanum e Palo Santo.

Para o lançamento, o bar Exímia, embaixada oficial da marca, oferece ao público dois coquetéis feitos com um dos elementos da coleção e assinados pelo renomado bartender Márcio Silva. O Odisséia (R$ 75) leva The Macallan Sherry Oak 12Y, Paragon Palo Santo, cambuci, tangerina, laranja e flor de sabugueiro e o Tarte (R$ 53) - Haku vodka, damasco, cardamomo, tomilho, salvia, Paragon Palo Santo e Limão. Os drinques já estão presentes na carta da casa. O Exímia fica na Rua Dr. Mário Ferraz, 507 - Itaim.

Odisseia Foto: Divulgação

Taiwan no Nordeste

Unir os sabores de Taiwan aos do sertão do Nordeste brasileiro: foi a esse desafio que as equipes dos restaurantes Aiô e Mocotó se lançaram esta semana, em uma parceria que vai do bar às sobremesas. O resultado poderá ser conferido dia 6 de agosto, no Aiô, na Vila Mariana.

No bar, com drinques exclusivos criados em parceria entre os bartenders Maurício Barbosa, à frente da barra na casa asiática, e Rafael Welbert, responsável pela coquetelaria nos restaurantes Mocotó e Balaio IMS.

Já os chefs Caio Yokota e Victor Valadão, responsáveis pela cozinha do AIÔ se unirão ao chef Rodrigo Oliveira, Gabriel Salvini e Bruna Moreira, sub-chefes do Mocotó, para desenvolver um mix perfeito de pratos, ingredientes e sabores-assinatura de cada uma das casas.