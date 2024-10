Conheça as variações de Espresso Martini (sem café espresso) da Trilha e do Boca de Ouro

Olá,

amigos do Balcão!

Todos bem?

Hoje vamos visitar dois lugares absolutamente diferentes, mas que estão unidos por uma variação de Espresso Martini, a Cervejaria Trilha de Pinheiros e o Boca de Ouro.

A Trilha, que chegou faz pouco tempo em Pinheiros, tem como novidade uma carta de coquetéis desenvolvida pelo Gabriel Szklo, do Pina.

Já o Boca de Ouro tem 11 anos de história - e pela primeira vez desde sua abertura lança uma nova carta de coquetéis, assinada por Al Prates (a carta já foi revelada pelo Paladar - leia aqui).

Na última semana, visitei os dois e encontrei uma conexão etílica em duas variações de Espresso Martini - sem café espresso.

Na Trilha, o drinque chama Pão de Mel Martini - que leva vodca, licor de café e uma excelente cerveja da casa, uma pastry Stout chamada ‘Pão de Mel’).

Pão de Mel Martini Foto: Rodolfo Regini

Já no boca, a versão foi batizada de Milestones - e vai com bourbon, redução de cerveja porter e licor de café.

Milestones, novo drinque do Boca de Ouro Foto: Danilo Rodrigues/Divulgação

Os dois drinques já estão entre os preferidos dos frequentadores das duas casas - e evidencia o sucesso do espresso martini e suas variações na cidade. Os puristas podem estranhar, mas arrisco em dizer que você não vai sentir assim tanta falta do punch do espresso. Ótimos drinques. Provem...

Na Trilha, experimente também a Michelada feita com cerveja da casa. E no Boca, não perca o Cortiço (com cachaça, orgeat de castanha de caju, limão taiti e angostura).

Michelada Foto: Rodolfo Regini

Trilha Pinheiros: Rua dos Pinheiros, 1146

Boca de Ouro: Rua Cônego Eugênio Leite, 1121.

Cordial

Criado em oposição ao Halloween, ou Dia das Bruxas, festa nascida na cultura celtaque se popularizou nos Estados Unidos e no Brasil, o Dia do Saci é celebrado anualmente em 31 de outubro. Mas para já ir entrando no clima “trevoso”, os sócios Gabriel Santana, Fernando Moyses e César Rivitti reúnem no Cordial Bar, dia 28 de outubro, um time especial de bartenders amigos para brindar o folclore brasileiro com coquetéis exclusivos. Na barra, estarão juntos Spencer Amereno e Cris Negreiros, do Oculto Bar, Gabriel Rosa, do Matiz, Larissa Cardoso do Santana Bar, e Hector Oliveira, do Drunks. Na Rua Rua Epitácio Pessoa, 32. A partir das 19h.

Atlântico 212 e Santana Bar

Gabriel Santana, sócio do Santana Bar e do Cordial, aterrissa no ambiente do Atlântico 212, dia 30 de outubro. Segundo empreendimento comandado pelo chef Stefan Weitbrecht e pelo fotógrafo Victor Collor, em Pinheiros, o bar-restaurante dedicado aos frutos do mar e pescados, abre espaço para os drinques e comidinhas do Santana Bar em uma noite única. Na Barra, Gabriel Santana e Chula Barmaid. Na Rua dos Pinheiros, 70 - Pinheiros.

Regô e The Punch

Nesta terça-feira, dia 29, o Regô, de Luiz Felippe Mascella, recebe Ricardo Miyazaki, do The Punch, para um guest com The Macallan, 12, 15 e 18 anos. Guest a partir das 20h. Na Rua Regô de Freitas, 441.

Dia de Muertos

Vogue Brasil e Don Julio, tequila reconhecida como a mais premium do mundo, se unem para apresentar o primeiro gala Día de Muertos no Brasil, que ocorrerá em 6 de novembro, no Palácio dos Cedros. O evento já acontece há três anos no México, em uma parceria consolidada entre as marcas, e celebra a memória e o amor pelos antepassados com uma estética vibrante, trazendo elementos da cultura mexicana.