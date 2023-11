Conheça o menu degustação da Casa do Porco harmonizado com coquetéis, vinho, cerveja e mais

Olá, amigos do Balcão. Todos bem?

Na edição de hoje vamos falar um pouco de harmonização.

Sim, nesta semana experimentei o menu degustação da Casa do Porco, de Janaína Torres Rueda e Jefferson Rueda. O restaurante foi eleito o 12º melhor do mundo em 2023, na lista The World’s 50 Best Restaurants.

O famoso Porco San Zé Foto: Arquivo Pessoal

O diferencial desta experiência é que a harmonização não é apenas com um tipo de bebida, mas um passeio por coquetelaria, vinhos, cerveja...

PUBLICIDADE

Em oito etapas, o menu começa com uma seleção de embutidos - com destaque para cabeça de porco. Neste caso, o acompanhamento é o Renascer das cinzas (cachaça, limão, xarope de gengibre, vermute tinto e carvão ativado.

Coquetel para acompanhar os embutidos Foto: Arquivo Pessoal

A coquetelaria também está presente no segundo movimento do cardápio. Para harmonizar pequenos sanduíches, a sugestão é o coquetel Bota Mel na Boca (com redução de cerveja, hidromel de maracujá e espumante Brut). Meu preferido de toda a experiência.

Coquetel com hidromel Foto: Arquivo Pessoal

Na sequência, harmonização com sidra e vinho branco Alvarinho. Destaco a parceria entre o corte do dia, glacê defumada e salada de palmito pupunha com uma cerveja Session Ipa.

PUBLICIDADE

O já clássico Porco San Zé é pareado com uma caipirinha de 3 limões. A sobremesa ainda vem com um vermute de jabuticaba produzido pela própria Casa do Porco.

Aí você pode estar pensando: mas não é muito álcool? Não, as medidas são de degustação e achei bem tranquilo chegar ao final da experiência sem perder a sobriedade.

O menu degustação SEM HARMONIZAÇÃO custa R$ 290. COM HARMONIZAÇÃO, soma-se mais R$ 210.

A Casa do Porco fica na R. Araújo, 124 - República.

Alerta de bar novo

PUBLICIDADE

O novo Drunks fica no “segundo andar” do restaurante Osso, no Itaim. O chef de bar é o Marlon Silva, que começou a carreira como garçom no extinto Frank Bar (no também extinto Maksud ).

Marlon é um dos bartenders que aprenderam o ofício com o Spencer Amereno Jr., um dos principais nomes do País em coquetelaria e hospitalidade

Da carta inaugural, destaque para o Eu Juro Que É o Último (com blend de runs com manteiga noizette).

Na Rua Bandeira Paulista, 520.