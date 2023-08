Conheça o coquetel de pizza marguerita e a ‘torta de climão’ do Picco

Olá, amigos

Todos bem?

O Balcão de hoje vai falar sobre a carta nova do Picco. O bar, que já apresenta um trabalho bastante consistente há tempos, subiu ainda mais o ‘sarrafo’ de qualidade com seus 12 novos coquetéis (na verdade, são 11 - já que o ótimo Old Mate é um sobrevivente do menu anterior).

Desta vez a carta foi criada por oito mãos. Com a coordenação de Lula Mascella, participaram Mauro Melo, Gustavo Ribeiro (Guga) e Jorge Edson. De certo que esse já é um dos melhores times de bar da cidade.

Lula definiu como norte a busca por uma ‘explosão de sabores’ em cada coquetel e também, imagino, tenha partido da desconstrução de alguns clássicos para criar novas conexões etílicas.

De cara, dois coquetéis com cara de hits - e que chamam atenção pelo desafio auto imposto pela equipe. O primeiro desafio foi o de recriar uma torta de limão líquida com sabor de doce familiar.

Em Torta de Climão, você vai encontrar um blend de rum, manteiga noisette, limão siciliano, baunilha e mascarpone. Fácil de beber, pegada de sobremesa e, principalmente, a torta de limão está lá.

Maurão preparando a 'Torta de Climão' Foto: Arquivo Pessoal

Outro desafio foi o de criar um coquetel com espírito de uma pizza ( além dos coquetéis, o Picco é especializado em pizza). Foi assim que nasceu o Marguerita - com tequila, tomate, limão siciliano, agave, água de Muçarela (aqui o pulo do gato para o sucesso do drinque), manjericão e orégano. O curioso é que quando o drinque chega no balcão, transparente como é, você não imagina o quanto da sensação de morder uma marguerita estará presente naquele copo.

Aliás, um adendo, esse ano tive a oportunidade de experimentar o Cold Pizza, coquetel do Double Chicken, Please (um dos maiores sucessos da coquetelaria de NY nas últimas temporadas). Sem patriotada, considero o do Picco mais interessante (eles não são nada parecidos).

Explosão de sabores nos drinques do Picco Foto: Arquivo Pessoal

Entre os drinques que brincam com os clássicos, destaque para o Breakfast Martini (clarificado com gim, chai, sloe gin, cambuci, licor de flor de sabugueiro e urucum) - que remete ao sabor de um Fitzgerald; e o Parla, Mano (uísque, chocolate branco caramelizado, amaro, vinho marsala e bitter) - que está na praia de um Improved Oldfashioned.

Para quem prefere drinques com mais pegada, a carta tem uma trinca imbatível: Kumba’ru (jerez Oloroso, uísque single malt, manteiga, cumaru, sal e bitter), o excelente Guga in Manhattan (com bourbon, óleo de coco, vermute tinto, café, amaro, laranja e clarificação em iogurte) e para terminar com excelência o Apéritif à La Brésilienne (vermute tinto, fernet, amaro, cold brew e pernod).

O Picco fica na Rua Lisboa 294 - Pinheiros.

Novas criações no balcão do Picco Foto: Arquivo Pessoal

