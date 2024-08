Coquetelaria com sotaque mineiro no Belô Restaurante

Olá,

amigos!

Todos bem?

O Balcão de hoje vem com toda a mineirice do recém-inaugurado Belô Restaurante, da chef Andreza Luisa (que no ano passado sagrou-se campeã do reality show culinário The Taste) e da sócia Juliana Castro.

A casa tem como proposta funcionar todos os dias e durante todos os períodos (brunch, almoço e jantar).

Como vocês sabem, aqui nosso foco é a coquetelaria, mas não deixe de experimentar o “Arroz de Galinha lá da Roa” - com arroz melado de galinha com taioba, picles de pimenta de cheiro e aioli.

O responsável pela carta de coquetéis é o Marcelo Serrano, um dos nomes mais importantes do setor no País. Se alguém ainda não sabe, ele é o responsável pelo Moscow Mule brasileiro, o pai da chamada ‘espuminha’ (que aqui vai no diminutivo de um jeito carinhoso e não pejorativo).

Bololo fashioned Foto: Neuton Araújo

Para esse trabalho, Serrano trouxe elementos que se relacionam com a cultura mineira para dentro do copo.

Um dos destaques é o Bololo Fashioned - que leva um blend de uísque banhado no doce de leite, bitters e espuma de jenipapo. Visualmente, o Bololo Fashioned lembra um chopinho - e também traz a clássica e imbatível espuma do Serrano.

Vale também experimentar o Trem de Pipoca (com brandy, triple sec, limão siciliano e perfume de pipoca) e o Pumpkin Daiquiri (com rum, abóbora com especiarias, bitter de laranja e licor de coco).

O Belô fica na Rua Padre João Manoel, 881 - Jardins.

Jatai Bee's Knees Foto: Neuton Araújo

12 anos de Espaço Zebra

O Espaço Zebra completa 12 anos com o lançamento de uma carta de drinques de “baixa intervenção”.

A carta, da mixologista Néli Pereira, começa a ‘rodar’ a partir desta sexta-feira - e segue com o trabalho de pesquisa sobre cultura brasileira. Mas, desta vez, o conceito da carta está ligado à “coquetelaria de baixa intervenção” (como a própria Néli batizou).

Esse ‘Balcão’ ainda não experimentou os drinques, mas já está interessado com alguns - como o Drácula, que leva alho negro, licor de cacau e awamori, um destilado japonês levemente defumado.

Vou experimentar e conto nas próximas semanas.

Novidade no Espaço Zebra Foto: Maycon Amoroso

Aliás, o Espaço Zebra, da Néli e do artista plástico Renato Larini, completa 12 anos neste domingo, dia 1.

E vai ter comemoração!

As celebrações começam neste fim de semana, quando além de sexta e sábado entre 19h e meia-noite, o espaço também abrirá domingo a tarde, entre 14h e20h.

Rua Major Diogo, 237.

Novidade no Zebra Foto: Maycon Amoroso

Love Cabaret

O Love Cabaret, localizado na República, conhecido como “Parque de diversões para adultos”, lançou sua nova temporada: o “Ato II – Uma Noite de Estreias” em gastronomia, coquetelaria e novas performances.

A casa apresenta uma nova carta de drinques assinada pela head bartender Michelly Rossi e um cardápio renovado assinado por Gabriela Monteiro.

Entre os novos drinques, uma homenagem para Dercy Gonçalves, o Dercy. O coquetel é clarificado com vodca e cordial de cambuci.

Love CabaretEndereço: Rua Araújo, 232 - República.

Dercy Foto: ANDREYAMAMOTO/ST.CRONICO BR

DIA NACIONAL DA CACHAÇA

Para comemorar o Dia Nacional da Cachaça, dia 13 de setembro, o bartender Rafael Stevan Welbert decidiu passar todas as quartas-feiras do mês de setembro levando drinques de cachaças para bares da cidade. Cada semana, Welbert está usando cachaças de diferentes estados e diferentes estilos em suas criações.

Anotem o roteiro:

- 4 de setembro no Paradeiro 52

- 11 de setembro no Regô

- 18 de setembro no Caledonia

- 25 de setembro no Guarita.

Rafael Stevan Welbert Foto: Leo Feltran

COCKTAIL FESTIVAL

O Cocktail Festival, promovido pela Diageo, segue até o dia 13 de outubro em mais de 3800 bares e restaurantes espalhados pelo País – sendo essa a maior edição jádo festival. realizada

Ao longo desses 45 dias, os estabelecimentos terão um cardápio exclusivo, assinado por mixologistas profissionais e composto por drinques autorais e clássicos.