Como fazer o Moscow Mule perfeito?

Para preparar um Moscow Mule, comece enchendo um copo Moscow Mule (preferencialmente de cobre) com bastante gelo. Em seguida, despeje 60 ml de vodka sobre o gelo, seguido por 15 ml de suco de limão fresco. Complete a mistura com 120 ml de ginger beer para um toque refrescante e levemente picante. Mexa suavemente os ingredientes no copo para garantir uma combinação uniforme.

Para a apresentação, decore o drink com uma fatia de limão na borda do copo e adicione um ramo de hortelã para um toque aromático. Antes de saborear, você pode mexer novamente para assegurar uma experiência de sabor equilibrada. Agora, é só apreciar seu Moscow Mule gelado e delicioso. Cheers!