Coquetelaria emotiva, afetiva e gastronômica nas novas cartas do Trinca Bar e Guarita

Olá,

amigos!

Todos bem?

Que semana recheada para a coquetelaria de São Paulo.

Dois bares importantes da cidade acabam de renovar suas cartas: o Trinca Bar e o Guarita.

PUBLICIDADE

Além disso, o Drô recebe Ryu Komorita, o finalista brasileiro do World Class, para uma temporada em seu bar secreto. Fora isso, tem o anúncio da próxima edição do Arcos Expedition e as festas de sábado no Regô e no Jabali.

Buenas, experimentei as novidades no Trinca e no Guarita e venho aqui trazer a palavrinha etilicamente molhada que me cabe. Sigam-me...hoje a jornada é longa!

TRINCA BAR

O Trinca, do Ale Bussab e Tábata Magarão, inaugurou uma carta cheia de abraços e chamados carinhosos para a nossa memória emotiva.

Logo de cara, experimentei o Super Hickory. Com baixo teor alcoólico, essa versão de um clássico pouco conhecido leva porto tawny, vermute seco, vermute branco do Trinca, vermute tinto, amaro, Peychaud’s, Angostura e fat wash na pamonha. Acreditem, o coquetel vai te levar para uma tarde qualquer de televisão e bolo de fubá (pensa naquela lembrança delícia do bolinho esfarelando pela mão).

PUBLICIDADE

Super Hickory Foto: Tales Hidequi

Se tem um drinque que está em ascensão em SP é o Penicilin. No Trinca, ele se transformou em Peanutcillin (e promete ser o hit da casa). Tem tudo o que um Penicillin tradicional entrega, mas com uma adição confort no sabor de biscoito de amendoim, paçoca e similares.

Outro coquetel que promete ser um sucesso na nova temporada do Trinca é o Fluffy Mary - um bloody mary cremoso (fluffy mesmo). Com suco de tomate da casa e redução de vermute e brisket, ele é coberto por uma aconchegante espuma salgadinha de aipo.

Banana Bijou e Sidra Highball são outros coquetéis que merecem sua atenção.

Peanutcillin Foto: Tales Hidequi

PUBLICIDADE

Destaque para a bela arte do menu, que vai buscar no espírito do Trinca e em Andy Warhol e Basquiat sua inspiração.

O Trinca fica na rua Costa Carvalho, 96

Guarita Bar

Sem medo do exagero, o Guarita é um dos bares mais importantes de SP. Com 8 anos de atividade, Jean Ponce, Alice Guedes e outros talentosos companheiros de viagem embarcaram em um projeto que reúne coquetelaria e chefs de cozinha.

Para esse primeiro momento, Ponce convidou 7 chefs para co-criarem drinques que tivessem uma identidade semelhante ao trabalho desses mesmos chefs na cozinha.

PUBLICIDADE

Estão representados nessa primeira fase da carta: Elisa Fernandes, Sérgio Kubo, Henrique Fogaça, Rogério de Betti, Oscar Bosch, Eudes de Assis e Daniel Parolin Hirata.

Meu destaque é o Safranito, inspirado no trabalho do chef Oscar Bosch. Talvez o mais gastronômico entre os 7 coquetéis. Ele leva gim com azeitonas maceradas, jerez fino, gotas de limão siciliano, espuma de açafrão da terra, páprica espanhola e crocante de jamón (um dos ótimos coquetéis deste ano).

Safranito Foto: Sergio Coimbra

Para quem procura algo mais robusto, a dica é o Um Céu, Um Sol e Um Mar, inspirado no chef Eudes de Assis. Trata-se de um oldfashion com bourbon, conhaque, mel com caju e bitter de Campari com taioba.

Para completar o casamento com a gastronomia, todo o material visual e de divulgação foi clicado pelo renomado Sérgio Coimbra. Aqui, ele captura os drinques de cima, como se fossem pratos e dando outra dimensão para a imagem dos coquetéis.

PUBLICIDADE

O planejamento do Guarita é lanças outros 7 coquetéis daqui 10 meses (com outros 7 chefs). A carta completa (com 14 drinques) fica até o aniversário de 10 anos do Guarita. Na ocasião, será lançado um livro sobre o bar e seus coquetéis.

O Guarita fica na Rua Simão Álvares, 952.

Um Céu, Um Sol, Um Mar Foto: Sergio Coimbra

Drosophyla

O bar escondido do Drosophyla está com convidado especial durante o mês de agosto, o campeão do Word Class 2024 - Ryu Komorita.

PUBLICIDADE

O bartender comandará o balcão do speakeasy até o dia 28, com reservas antecipadas, de terça a sábado, das 18h à 1h.

Na carta, coquetéis autorais que Komorita elaborou na preparação do World Class Brasil e alguns que estão sendo testados para a final global.

O ambiente tem apenas 12 lugares. Os interessados devem fazer reserva com antecedência, via: 11 98588-1031.

O Drô fica na Rua Nestor Pestana 163.

Ryu Komorita Foto: Dro

Bar dos Arcos

No próximo dia 28 de agosto acontece mais uma edição da Arcos Expedition, no Bar dos Arcos. Desta vez, a convidada é a italiana Benedetta Paris, Head Bartender do Happiness Forgets, considerado um dos bares mais icônicos de Londres.Em sua passagem pelo Brasil, ela será recebida por Mia Rossi, Head Bartender do Bar dos Arcos, localizado no subsolo do Teatro Municipal de São Paulo. Durante o ‘Arcos Expedition’ Benedetta irá passar por uma série de programações especiais. A primeira delas é uma Masterclass para 30 convidados, intitulada ‘Arcos Academy - da teoria à prática’. Já no período da noite, a bartender assume os balcões do Bar dos Arcos e apresenta ao público presente dois coquetéis autorais exclusivos, que ficarão disponíveis apenas para a ocasião.

Bar dos Arcos - no Teatro Municipal

Benedetta Paris Foto: Divulgação

Festas

O Regô comemora 5 anos com um evento de 4 baterias, 8 bartenders e 16 coquetéis. Ele acontece neste sábado, dia 10, a partir das 18h. O Regô fica na Rego de Freitas, 441, na República.

No mesmo dia 10, o Jabali promove a festa Cúmbia, Película & Mezcal. Além dos drinques da casa, o evento também contará com coquetéis exclusivos para a ocasião, dj e projeção de filmes antigos. A partir das 16h. Na Rua Martim Francisco, 655.