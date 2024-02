Edith, bar de inspiração francesa, nasce no centro de São Paulo

Olá, amigos do Balcão todos bem?

O pré-carnaval já chegou agitando o mundo da coquetelaria.

Tem muita coisa acontecendo. Tá osso organizar a agenda, mas a gente vai ‘molhando’ a palavra e tocando o barquinho até o próximo bar.

Na última quarta-feira, fui à inauguração do Edith - bar de inspiração francesa que acaba de chegar na Rego de Freitas, na Vila Buarque (pertinho do Regô). A casa tem como sócios o mixologista Rafael Mariachi e a chef Dani Borges (Bia Hoi).

O clima na inauguração do Edith Foto: Arquivo Pessoal

Além da volta de Mariachi para a barra (ele trabalhou por um longo período na indústria e toda uma geração de bebedores, acredito, nunca experimentou um coquetel das mãos dele), o Edith (que vem da cantora e compositora Edith Piaf) também conta com a bartender Estella Moraes.

Ainda vou voltar para uma visita mais “concentrada” para escrever com mais detalhes sobre os coquetéis, mas já posso adiantar que gostei do que vi e bebi. A ideia de uma Paris idílica e etílica parece capturada com sucesso pela história que o bar pretende contar.

Coque Noire Foto: Arquivo Pessoal

Experimentei três coquetéis, uma versão de oldfashioned batizada de Coque Noire, o Edith Martini (com vodca, hidromel de frutas vermelhas, licor de cereja e água de rosas) e o Absurdo Transparente de Camus (com gim, amaro bianco, aperitivo de vinho francês e licor de café cristal).

A carta também tem alguns drinques esquecidos ou pouco replicados, como Olivette Cocktail e Mamie Taylor.

Já quero voltar.

Rua Rego Freitas, 516 - Vila Buarque.

Edith Martini Foto: Arquivo Pessoal

Arcos Expedition

No mesmo dia, visitei o Bar dos Arcos. Na ocasião, a casa, localizada no subsolo do Teatro Municipal, promoveu a 1ª edição Arcos Expedition, ação que visa promover trocas de experiências culturais e técnicas entre bartenders de todo o mundo.

Para a estreia, os convidados foram Lula Mascella (responsável pelo Picco, Nu I Cru e que acaba de voltar de uma temporada em Portugal) e Mauro Melo (também do Picco e 2º lugar no World Class Brasil 2023). A ação teve uma masterclass com o Lula e, claro, drinques da dupla servidos no bar dos arcos.

Os próximos convidados devem ser divulgados em breve.

Na Praça Ramos de Azevedo, s/n - República.

Lula, Michelly Rossi e Mauro Foto: Arquivo Pessoal

Bar dos Cravos

Demorou 9 meses, mas eu fui. Com essa agenda atrapalhada, ainda não tinha visitado o Bar dos Cravos, no Paraíso.

Do bonito balcão do bar, saem os drinques da carta criada por Steph Marinkovic. A bartender tem uma assinatura forte e reconhecível em seus drinques - que seguem uma linha que Steph iniciou lá no 13 Bar (que ficava onde hoje é o Fiíca).

Eu recomendo o Celeste (Gin, jerez, jasmin e azeitona) e o Revolução dos Cravos (com uísque irlandês em aspargos e azeite, ervas, licor de laranja, vermute seco, chocolate e sal).

Na Rua Osório Duque Estrada, 41 - Paraíso.

Coquetel Celeste no Bar dos Cravos Foto: Reprodução

No Baile da Vogue

Tônica Antarctica lança carta de drinques exclusiva para o Baile da Vogue assinada por Alex Mesquita, mixologista do Elena Horto. Mesquita mergulhou na história da marca e no tema do Baile do ano – Galáctika – para criar os drinques O baile acontece nesta sábado.

Alex Mesquita. Tiago Queiroz

Blue Label Umami

Na noite desta quinta-feira a Casa Tomie Ohtake, no Campo Belo, foi palco de uma experiência sensorial para o lançamento de Johnnie Walker Blue Label Elusive Umami, edição limitada do uísque de luxo desenvolvido em parceria com o chef Japonês Kei Kobayashi com o objetivo de explorar o umami, o quinto paladar.

A degustação foi acompanhada de um jantar exclusivamente elaborado em conjunto pelos chefs Onildo Rocha e Tsuyoshi Murakami. Já Ricardo Miyazaki, do The Punch, também esteve presente para explicar as características do líquido.

O Johnnie Walker Blue Label Elusive Umami apresenta sabores doces e salgados, com notas de laranja e frutas vermelhas, especiarias amadeiradas, um toque defumado com sal e pimenta e um final longo e docemente frutado.

A bebida entra para o mercado em edição limitada, com apenas seis mil garrafas disponíveis, e neste primeiro momento pode ser encontrada no site oficial da marca, o TheBar no valor de R$ 2.419,90 .