Fique por ‘dentro’ do novo bar de coquetelaria do Largo do Arouche

Janeiro chegou e com ele a abertura de novos bares na cidade.

Nesta semana, visitei o novo Dentro Bar, uma iniciativa das bartenders Thatta Kimura, Priscila Oliveira Kimura e Hannah Jácomme – em parceria com a cachaça Mato Dentro.

Dentro Bar Foto: Vinícius Valpereiro

O bar fica onde antes era o Térreo Bar, ali no Largo do Arouche, quase colado ao Gato que Ri.

O foco da casa são os produtos de São Paulo e, claro, a valorização da cachaça. O espaço também irá promover workshops de coquetelaria para mulheres.

Na inauguração, na verdade um soft opening, experimentei três coquetéis. Eles estarão na carta oficial da casa - e recomendo os três com tranquilidade.

Fiz a sequência sugerida pela Thatta, comecei com um drinque dela, o Ladainha. Ele leva cachaça, vermute de jabuticaba, limão, soda de maxixe e sal de jabuticaba. Ótima pedida para as noites quentes deste janeiro.

Depois, fui de Verde à Moda Antiga, uma releitura de oldfashioned com um toque de cachaça e chá verde.

Verde à Moda Antiga Foto: Vinícius Valpereiro

Por fim, tomei o surpreendente Morro do Cuscuzeiro. Servido em um copo de shot, ele tem uma pegada de dry martini e leva cachaça, gim infusionado na manteiga de garrafa e milho verde, vermutes branco e seco e salmoura de tremoço. Pode confiar!

Sempre bom ver novos bares nascendo - principalmente aqueles que são tocados por bartenders. Vida longa ao Dentro Bar.

Dentro Bar - Largo do Arouche, 77.

Morro do Cuscuzeiro Foto: Vinicius Valpereiro

Guest no Caledonia

Nesta sexta-feira, o Caledonia e o single malt Laphroaig recebem o premiado Lewis McKenzie, bartender dos Países Baixos, e o também premiado Ben Lobos, para um guest em Pinheiros.McKenzie é o nome por trás da Double Scotch, empresa fundada ao lado do Ben Lobos, e conhecida por criar experiências imersivas no mundo do uísque. Lewis Lobos estarão no Caledonia a partir das 19h.

Caledonia fica na Rua Vupabussu, 309.

No Regô

Luiz Felippe Mascella recebe Marco de La Roche no balcão do Regô. No dia 23, o editor do Mixology News vai preparar drinques exclusivos das 19h às 1h.

O Regô fica na Rua Rego Freitas, 441

Guest de aniversário de São Paulo

Um “guest” especial marcará o aniversário de São Paulo no bar Cordial, casa dopremiado bartender Gabriel Santana próximo ao edifício Copan, no Centro da cidade.Entre 16h e 22h do dia 25 de janeiro, nomes respeitados da coquetelaria paulistana como o consultor Marcio Silva, Chula, Luiz Felippe Mascella (Regô e Terê), Levi Nunes (Guarita), Victor Salinas (Parador Renata) e Diogo Sevilio.

O Cordial fica na Rua Epitácio Pessoa, 32

Mais guest de Aniversário de SP

O House Of Coisas também prepara um Guest de aniversário de São Paulo. No dia 25, Thiago Toalha recebe Sylas, Fatinha, Marco de La Roche e Rodolfo Bob para uma festa com Djs e drinques exclusivos da Campari.

A House Of Coisas fica na Rua Campo Alegre, 48 (colada no Largo da Batata).