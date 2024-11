Kotchi Bar traz a premiada coquetelaria de Inés de Los Santos aos Jardins; conheça

Olá, amigos do Balcão

Todos bem?

Estamos com os pés na porta de saída deste 2024, mas não largamos o copo.

Bares de coquetelaria continuam surgindo em São Paulo. Você acorda, abre o Instagram e, pow, eis um bar de coquetelaria.

Dito isso, acho pouco, quero mais.

PUBLICIDADE

O balcão do Kotchi e seu 'paredão' de discos Foto: @kato78

Uma das ótimas novidades na cidade é o Kotchi - projeto que tem a assinatura de Inés de Los Santos nos coquetéis. Se você não está ligando o nome a pessoa, saiba que Inés é a argentina responsável pelo Conchinchina Bar, de Buenos Aires, que pelo terceiro ano consecutivo integra a seleta lista do ‘50 Best Bars’, ocupando a 22° posição no ranking de 2024.

Além disso, a gastronomia da casa fica por conta do chef Makoto Okuwa (um sucesso internacional).

Inés de Los Santos e Makoto Foto: @kato78

Antes de chegar aos coquetéis, vale um dedinho de prosa sobre o ambiente da casa (localizada nos Jardins). Ao chegar no bar, você vai notar um “paredão” de discos atrás do balcão (pé direito alto, bonito). A decoração tem um quê de “industrial” e traz uma sensação de modernidade sem peso. O evidente cuidado com a iluminação e o som trazem elementos que só melhoram a experiência etílica e gastronômica do lugar.

PUBLICIDADE

Mas vamos ao copo.

É aqui que o Kotchi me ganhou de vez. Comecei com o Martini de Tomate e Caju - que vai com gim, água de caju e tomate e vermute seco). Pra que curte martinis, mas quer começar a noite com algo mais etilicamente amigável.

Martini de Tomate e Caju Foto: @kato78

Na mesma linha, chegou o meu preferido da noite, o Ash. Esse também vai na linha de martinis mais tranquilinhos (mas com uma complexidade de sabores muitooo interessante). Ele leva shochu, gim, blend de vermutes com gergelim e picke de bamboo. Como se vê, os drinques da casa trazem uma “intenção” japonesa.

Outros dois drinques que eu não sairia sem pedir foram: Kumori ( vodca com cumaru e sementes de amburana, saquê e leite de castanha do Pará) e o O-Karê Fashion ( bourbon, açafrão e angostura).

PUBLICIDADE

Kotchi

Endereço: Rua Padre João Manuel, 1231, Jardins.

Coquetéis com inspiração japonesa Foto: @kato78

Rabo di Galo e Terraço Itália

Essa semana dois locais icônicos de São Paulo lançaram suas novas cartas. São eles: O Rabo di Galo (bar do Rosewood hotel) e o icônico Terraço Itália. Escrevi sobre os dois no Direto da Fonte. Clique nos links abaixo para conhecer:

PUBLICIDADE

O icônico Terraço Itália apresenta uma nova carta de coquetéis; conheça

Bar do Rosewood São Paulo lança nova carta de drinques; coquetéis ‘high premium’ custam até R$ 850

Caso Bar

O Caso Bar completa 1 ano de vida e vai ter festão! Neste sábado, dia 30, das 16h às 1h, o bar vai receber um time de bartenders e chefs. Olha só a lista estrelada do bar: Bigu (do Caso), Lula (Picco), Chula (Soledad Consultoria), Suemi (@suemiuemura), Bruninho (Koya), Renata (Fito), Maynara (Alba), Vinicius Demiam (Santana), Robert Coutinho (Locale) e Vivi Puerta (Vitrus). O Caso fica na Rua Marcos Azevedo, 66 - Pinheiros.

Cacau Show

PUBLICIDADE

A Cacau Show lança suas duas primeiras bebidas especiais feitas com notas de chocolate e de cacau: o Licor de Chocolate e o Whisky com Cacau, produzidos em parceria com a APTK. Em breve estarão disponíveis nas lojas próprias da marca e em algumas franquias selecionadas.

Guest

A Paragon, linha de cordiais botânicos não alcoólicos da Monin, promove um guest Bartender com a renomada Kapri Robinson, eleita “Bartender do Ano” pelo Tales of the Cocktail em 2024. Líder do Allegory Bar em Washington DC, Kapri é conhecida por sua criatividade e habilidade em elaborar coquetéis que equilibram tradição e inovação. Ela apresentará cinco drinques feitos com a Mystic Collection, linha da Paragon que busca resgatar as plantas sagradas. O evento será no dia 10 de dezembro, terça-feira, das 19h às 23h, no Exímia Bar. Na Rua Dr. Mário Ferraz, 507 - Itaim.

Ballantine’s

O Uísque Ballantine’s revelou novas garrafas celebrativas à sua coleção True Music Icons, este ano prestando homenagem a dois dos músicos mais influentes de todos os tempos: Elton John e John Lennon. Este segundo lançamento da série True Music Icons segue o volume inaugural do ano passado, que prestou homenagem às lendas do rock and roll AC/DC e Queen.