Bar do Rosewood São Paulo lança nova carta de drinques; coquetéis ‘high premium’ custam até R$ 850

O bar Rabo di Galo, dentro do hotel Rosewood São Paulo, acaba de lançar uma nova carta de coquetéis. A partir deste mês, a casa ganhou também um novo head bartender, o mixologista Gabriel Bressane.

PUBLICIDADE Além de drinques autorais, a nova carta apresenta clássicos da coquetelaria feitos com destilados high premium. Um Rob Roy, uma variação de Manhattan feito com The Macallan Double Cask 18 anos, sai por R$ 850. Para a nova carta de coquetéis “Os Brasis na Pauliceia”, Bressane utilizou-se de ingredientes típicos — frutas, ervas, raízes e especiarias— combinados a partir de técnicas de várias regiões do País.

O bar Rabo di Galo dentro do hotel Rosewood São Paulo Foto: Rubens Kato

Entre os destaques está o coquetel Yanomani - ele que leva tiquira (destilado de mandioca) infusionado com cogumelos e jerez manzanilla. O lucro obtido com a vende deste coquetel será revertido para para a Associação Hutukara Yanomami. O coquetel custa R$ 75.

Yanomami Foto: @kato78

Outro drinque que deve agradar na carta do Rabo di Galo é o À Moda Paulista - ele leva rum Havana 7 años com café, Bulleit Bourbon, especiarias e bitter de laranja. O coquetel sai por R$ 70.

Publicidade

À Moda Paulista Foto: @kato78

A nova carta tem uma seção batizada de “Clássicos Especiais”, com coquetéis clássicos feitos com destilados considerados high premium. Por exemplo, o Rob Roy com The Macallan Double Cask 18 anos sai por R$ 850. Já um Rabo de Galo feito com Anísio Santiago sai por R$ 200.

O bar abre de segunda a domingo, a partir das 18h, com uma programação musical ao vivo todos os dias. O espaço não aceita reservas, e a entrada é por ordem de chegada.