Bar Loop abre as portas na Vila Madalena com foco na sustentabilidade

Olá, amigos! Todos bem?

O mundo da coquetelaria em São Paulo está agitado.

Logo, teremos mais uma edição do BCB (Bar Convent) - maior evento de bares e coquetelaria do mundo (que esse ano acontece no Pavilhão da Bienal, dias 5 e 6 de junho).

No próprio BCB, vamos acompanhar a final do World Class Brasil. Aliás, a final mundial também vai acontecer em São Paulo, em setembro.

Por conta do evento, muitos nomes da coquetelaria mundial estão desembarcando no País.

O BCB vai contar com a presença de Simon Ford, uma lenda atrás do bar e no mundo dos destilados, além de um dos criadores da bebida (Fords Gin).

Gustavo Vocke, embaixador da Jack Daniel’s na América Latina e dono do bar Tres Monos, considerado um dos 50 melhores bares do mundo, estará no dia 5 de junho no Guilhotina para um guest com Spencer Amereno Jr., Head bartender da casa.

Dois dias depois, o Tan Tan será palco de um intercâmbio especial de bartenders no dia 7 de junho. Em um evento especial, o chef Thiago Bañares e o headbartender Caio Carvalhaes recebem representantes dos premiados bares HandShake Speakeasy, da Cidade do México, e The Cambridge Public House, de Paris.

No dia 7 também rola a final do Campari Competition, no Labof, na Vila Mariana.

Quase não da pra respirar, né.

O balcão do novo Loop Bar Foto: Gabriel Cabral

Mas vamos com calma... porque além de tudo ainda temos inauguração de bar na cidade, mais especificamente na Rua Purpurina, na Vila Madalena.

Em um casarão no número 272 da Purpurina acaba de abrir (em soft opening) o Loop - bar que pretende se conectar com a tendência mundial de uma coquetelaria mais sustentável.

Carlos Franco, um dos sócios e encarregados do bar, já passou pelo Guilhotina, Utopia e Iscondido

Ele e a mulher, Viviane Veisid — também sócia do empreendimento —, passaram sete meses na Europa (França, Alemanha, Espanha e POrtugal) atrás de cursos e referências em coquetelaria.

Viviane Veisid e Carlos Franco Foto: Gabriel Cabral

De volta ao Brasil em julho de 2022, o casal decidiu abrir um bar tendo como sócio e investidor o irmão de Viviane, o músico e produtor musical Alexandre Stuhlberger.

Na carta, Carlos apresenta cinco drinques clássicos reimaginados e nove autorais. Exemplos são as releituras da caipirinha, feita com blend de cachaça, cordial de cana e granita de limão, e do dirty martini, que leva infusão de azeitonas sicilianas, vermute dry, caviar do azeitonas e limão siciliano.

Entre os coquetéis criados por Carlos está o Mare Nostrum, composto por um blanco (rum não envelhecido), yuzu, água de coco, cordial de Champagne e ar salino.

Todos os coquetéis custam R$ 42.

Loop bar abre na Vila Madalena Foto: Gabriel Cabral

NA MODA

A Love Delivery, antiga Surreal SP, criou uma coleção cápsula inédita para celebrar as conexões unindo uísuqe, moda e música. Intitulada “Better With Friends”, a collab é uma parceria de dois sócios da marca, que também são integrantes da banda Terno Rei, com Jameson Irish Whiskey.

Já disponível para o público no site da Love, a coleção conta com 12 peças desenvolvidas com a alta qualidade e modelagem exclusiva da LD.

APTK Experience

A APTK Experience é uma sessão interativa de 90 minutos para até 8 pessoas comandadas por bartenders Fatinha Afonso e Marcelo Serrano. Nos encontros serão abordadas noções básicas de coquetelaria. Os participantes irão aprender a preparar 3 coqueteis clássicos.

São dois temas: Martini Experience (com a Fatinha Afonso) e o Vodka Experience (com Marcelo Serrano). Cada sessão custa R$ 250. Os encontros acontecem duas vezes por mês, sempre às 19h, nas lojas APTK no Shops Jardins e no Shopping Cidade Jardim.

