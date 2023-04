No bar Cecì, pode apostar, a vida até parece uma festa

Olá,

amigos.

Todos bem?

Voltei de férias, mas ainda estou no ritmo de festa.

E pensando em festa fiz uma visita ao novo Cecì, casa de coquetéis recém-inaugurada no bairro de Santa Cecília.

Balcão do Cecì. Arquivo Pessoal

O espaço é feito sob medida para acomodar festas (com DJ e até bandas). Aliás, as festas já estão rolando e uma programação de shows deve ser divulgada nos próximos meses.

O Cecì nao deve demorar para ser descoberto por aqueles que ainda vivem a noite de SP com intensidade.

O Cecì ocupada o lugar que já abrigou o São Paulo Café Antigo - que funcionou até 2008.

A casa nasceu de uma parceria entre a empreendedora Adriella Stormovsk e o experiente bartender Noel Medeiros.

Coquetel do Cecì. Foto Tales Hidequi

Minha visita aconteceu durante um guest bartender - em que Noel recebeu Maurício Porto, sócio do bar Caledônia (especializado em uísques).

Do Porto, experimente o ótimo Ikura Desu Ka - com gim (Roku), Cocchi Americano, Laphroaig e bitter umami de misso e katsuobushi. Acredito (uma aposta) que esse coquetel deve entrar em breve na carta do Caledonia (ou pelo menos uma versão parecida dele).

Do Noel, fui de Chão de Fábrica - com Laphroaig, cachaça branca, vermute doce e secco e mel de abelhas nativas.

A casa já tem uma ótima carta de clássicos (muitos deles com algum toque especial). Experimentei, por exemplo, um Tuxedo. A carta também tem espaço para os outros bartenders da casa. No menu colaborativo desta semana, encontrei um drinque dos bartenders Lucas Staffa e da Manuela Parise.

Coquel do Cecì. Foto Tales Hidequi

Ainda em processo de abertura e ajustes, a casa deve ter em breve uma carta mais extensa de autorais. Agora, Cecì já é um lugar que tem, inegavelmente, um espírito para festas. Na próxima vez, quero ir para dançar - e, óbvio, experimentar outros drinques.

O Cecì fica na Rua Ana Cintra, 312 - Santa Cecília.