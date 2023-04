No Gran Bar, experimente o 'Curto', uma versão de Bloody Mary com com água de tomate temperado e molho de ostra

Olá amigos,

todos bem?

Essa semana visitei o Gran Bar Bernacca, no Itaim. O lugar acabou de lançar uma carta com 12 drinques autorais da bartender Ana Gumieri - que considero uma das mais talentosas desta nova geração de profissionais do bar.

Ana Gumieri no Gran Bar. Foto: Tati Frison

A casa é super charmosa e, recentemente, ampliou o espaço do balcão - o que deixa o Gran Bar muito mais atraente para os aficionados em coquetelaria.

Nas noites do Gran Bar, quem está executando os coquetéis criados pela Ana é o Yuri Kenji (preciso nas execuções).

Yuri Kenji com o coquetell ' Equilíbrio'. Foto Arquivo Pessoal

A carta tem muita coisa interessante. Mas eu quero destacar dois coquetéis: o Curto e o Koji Dirty.

O primeiro é uma variação de Bloody Mary - com água de tomate temperado com molho de ostra, limão siciliano, jerez fino e sorbet de salsão. Outro que merece ser conhecido é o Koji Dirty. O drinque leva Awamori. Trata-se de uma bebida destilada japonesa produzida exclusivamente na ilha de Okinawa, no extremo-sul do arquipélago nipônico. Além do Awamori, o Koji Dirty vai com Cherry Heering, bitter artesanal de katsuobushi e algodão salgado

Para a turma que prefere algo com menos puch alcoólico, eu indico, além do Curto, o Catalão, com blend de vermutes, jerez oloroso, licor maraschino e vodca.

Drinque autoral da carta do Gran Bar. Foto Tati Frison

Já para quem prefere algo mais potente, eu iria de Equilíbrio, coquetel que leva bourbon, licor benedictine, chá branco, defumação de cranberry e chocolate branco (é como se fosse um highball sem carbonatação).

O Gran Bar Bernacca fica na Rua Amauri, 244, no Itaim Bibi.

O Gran Bar fica no Itaim. Foto. Arquivo Pessoal

NOTÍCIAS

JAZZ E UÍSQUE

O Picco, bar localizado na rua Lisboa no bairro de Pinheiros, é a primeira embaixada do single malt The Glenlivet no Brasil. Marca passa a assinar as sessões de jazz realizadas na casa, além de apoiar o lançamento do Selo Vitrine com foco em novos expoentes da música instrumental.

CAMPARI BARTENDER COMPETITION