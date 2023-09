O canadense Jacob Martin é o campeão da Copa do Mundo da Coquetelaria

Olá, amigos do Balcão!

Todos bem?

Que semana!

Eis que depois de muitos desafios, provas e drinques, temos o vencedor do World Class (realizado aqui em São Paulo). Quem levantou o caneco. Ou melhor, a coqueteleira, foi o canadense Jacob Martin.

Jacob Martin é o campeão do World Class Foto: Arquivo Pessoal

Os 12 bartenders classificados para a final foram: Renato Tonelli (Estados Unidos), Julian Short (África do Sul), Minhong Kim (Coréia do Sul), Fumiaki Nozato (Japão), Israel Barón (México), Christos Klouvatos (Grécia), Jakob Eggertsson (Islândia), AAshie Bhatnager (Índia), Josh Mellet (Israel), Jan Sebek (República Tcheca), Matt Arnold (Grâ Bretanha), Jacob Martin (Canadá).

O último desafio, chamado de “Spirit of São Paulo”, foi composto por três fases, começando com a preparação de Ron Zacaparinha, seguido da criação de um coquetel a partir de ingredientes misteriosos e finalizando com a preparação de um Tanqueray Nº Ten Gin Martini.

Os 12 Finalistas do World Class Foto: Fabrizio Toniolo

Martin teve a melhor média nos três desafios e se sagrou campeão da competição

Destaque também para a participação da brasileira Vitória Kurihara - campeã do World Class Brasil. Embora não tenha se classificado para a final, Vitória fez um ótimo papel nas etapas eliminatórias.

Vitória Kurihara foi a representante do Brasil no World Class Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

O mais importante da realização do World Class em São Paulo é a sensação de que a competição deixou um legado. Foi uma oportunidade para os profissionais de bar (e também para os clientes) entrarem em contato com bartenders de outras partes do mundo, com nomes importantes da coquetelaria e, claro, trocar experiências.

Não é sempre que um Erik Lorincz e um Agostino Perrone estão ‘dando sopa’ pelos bares da cidade, não é?

Se teve um escorregão? Ah, poxa, uma prova da ‘Zacaipirinha’ (uma ‘caipirinha de rum Zacapa’) foi dose. Seria incrível se fosse realizada com CACHAÇA. Essa eu não entendi. Mas vida que segue...

Por fim, São Paulo recebe uma programação especial em bares que receberão bartenders internacionais. Abaixo uma relação de guests que rolam nesta sexta-feira e sábado:

29/SET

TanTan

Guest com Giacomo Gianotti, a partir das 19h

SubAstor

Guest com Benjamin Padrón, a partir das 19h

Picco

Guest com David Rios, a partir das 19h

Bar dos Cravos

Guest com World Class Ladies, a partir das 20h

Kaitlyn Stewart (World Class Global Champion 2017)Vitória Kunihara (World Class Brazil Champion 2023)Talita Simões (World Class Brazil Champion 2011)Stephane Marinkovic (Cravos Head Bartender)

Bar dos Arcos

Guest com World Class 2023 Top 12

30/SET

TanTan

Guest com Benjamin Padrón, a partir das 19h

Fechado Bar

Guest com World Class Ladies, a partir das 19h

Kaitlyn Stewart (World Class Global Champion 2017)Vitória Kunihara (World Class Brazil Champion 2023)Talita Simões (World Class Brazil Champion 2011)Alice Guedes (Fechado Head Bartender)

Santana Bar

Guest com David Rios, a partir das 19h

Giacomo Gianotti faz guest no Tan Tan Foto: @arnaundu

Mas não acabou.

Ainda está rolando o Cocktail Festival.

A ação envolve os principais bares da cidade - que estão servindo coquetéis exclusivos (alguns deles premiados). Casas como Regô, Picco, Santana, Tan Tan, Koya e muitas outras estão participando. O Festival vai até o dia 7 de outubro. A programação completa está no site do evento: https://br.thebar.com/world-class-2023.

Negroni Week

Até domingo os 100 maiores colecionou as moedas personalizadas da 11ª edição da Negroni Week podem participar da experiência imersiva e secreta promovida pela Campari, a Parla Piano.

A ação é realizada em uma locação clássica da cidade. Os participantes precisam usar máscaras (no estilo do ‘De Olhos Bem Fechados’) para entrar no ambiente. Lá, uma performance artística sobre histórias de paixão e mixologia.

São duas sessões diárias, com duração de, aproximadamente, 1h30.

Lançamentos

Hendrick’s Gin acaba de lançar duas edições limitadas. Trata-se do Flora Adora, que apresenta uma influência floral, e Neptunia, com influência marítima.

Aliás, nesta sexta-feira, rola o lançamento no bar Regô - com o premiado Márcio Silva preparando drinques com o Flora e o Neptunia.

Na Rua Rego Freitas, 441.

Guest

Neste domingo, 1 de outubro, a partir das 16h, o Koya88 recebe Jaime Torregrosa e Manuel Barbosa, respectivamente chef e bartender do restaurante Humo Negro, diretamente de Bogotá, Colômbia. A casa ocupa a 74ª posição entre os melhores restaurantes da América Latina pelo ranking 50 Best Restaurants . Rua Jesuíno Pascoal, 21, Vila Buarque.