O único restaurante mexicano do Brasil entre os melhores da América Latina lança carta de coquetéis

Olá, amigos do Balcão.

Todos bem?

Essa semana lembrei da sensação que tive ao assistir (ainda em tempos de covid) o documentário “Quebra Tudo: A História do Rock na América Latina” (Netflix).

O documentário fala de bandas que fizeram sucesso no continente - exceto no Brasil. Por meio da série, conheci grupos como Pescado Rabioso, Sui Generis, Aterciopelados e muitos outros. Sons incríveis da Argentina, Chile, Peru, México, Colômbia...

Confesso que, neste contexto, deu uma baita solidão de ser brasileiro. Na música, e por culpa única exclusiva de nós mesmos, vivemos em uma ilha. Nossos ouvidos parecem tristemente limitados ao Português e ao Inglês. Perdemos, assim, parte da festa.

Tudo isso me ocorreu ao visitar duas casas em que a coquetelaria está sob o comando de bartenders latino-americanos.

Drinque com mezcal do Metzi Foto: Tati Frison

Fui ao restaurante Metzi, que acaba de lançar uma nova carta assinada pelo mexicano Allan Suarez. E também visitei o Parador, no Edifício Renata, que tem a carta criada pelo chileno Victor Venegas Salinas (mais conhecido como Black Risas).

Se musicalmente ainda criamos poucas conexões com os irmãos latino-americanos, a gastronomia e a coquetelaria cumprem esse papel com louvor.

Vamos começar pelo Metzi:

O Metzi, restaurante considerado um dos 50 melhores da América Latina, de acordo com o Latin America’s 50 Best Restaurants, tem um acervo considerável de mezcal em seu bar (destilado produzido a partir do agave). Não consigo cravar que se trata da maior coleção de mezcal de um restaurante de São Paulo por pura falta de apuração, mas eu apostaria que sim.

Em sua nova fase, o Metzi conta com Allan Suarez, que teve anos de experiência no Hanky Panky (50th Best da Cidade do México), como responsável pelas novas criações. São seis drinques autorais que fazem justiça à premiada gastronomia da casa - e costuram com sucesso essa relação México/Brasil.

Allan Suarez autor da carta do Metzi Foto: Arquivo Pessoal

Tem drinques com mezcal? Tem. Mas não só. Suarez passeia pela tequila, gim, pela cachaça e até pelo uísque em suas criações. Destaques para o frescor com sabor do Mexeriqueira (tequila, aperol, licor de ancho negro e tangerina) e o surpreendente La Santa (cachaça, hoja santa, luxardo e um toque de Chartreuse). Sim, esse último lembra um Last Word.

Os drinques com mezcal também brilham na carta, como o Negroni & Julieta - um negroni de mezcal com goiabada; e o Epazote - uma espécie de martini (50/50) com, claro, mezcal.

O Metzi fica na Rua João Moura, 861 – Pinheiros.

Nova coquetelaria no Metzi Foto: Tati Frison

Vamos agora para o Parador:

Localizado no revitalizado edifício Renata, o Parador é parte de um projeto maior - que logo vai contar com um restaurante e um speakeasy. Além disso, a casa tem como propósito colaborar com a revitalização da região central de São Paulo.

O Parador é um bar de piscina. Os usuários podem adquirir um ‘day use’ para utilizar a piscina e outras facilidades do prédio (até uma parte da consumação está incluída neste ‘day use’).

O responsável pela carta do Parador é o bartender chileno Victor Venegas Salinas (mais conhecido como Black Risas). Victor é craque no equilíbrio dos drinques - e consegue combinar sabor com leveza.

Victor Venegas no Parador Foto: Arquivo Pessoal

A carta deve mudar em breve, mas na minha visita pude experimentar o Brise - um drinque clarificado no iogurte e que leva vodca, cachaça, amaro e vermute. Tomei também o Las Flores - com pisco (chileno), cordial floral, licor de sabugueiro, limão e soda.

Da carta que deve estrear em breve, tive a oportunidade de receber um bem-vindo spoiler: experimentei o Cold Brew Martini (com um licor de café feito na própria casa). Trata-se de um exemplo perfeito da proposta de transformar drinques de piscina em algo muito mais interessante e com personalidade.

Da próxima vez, prometo, vou dar um mergulho.

O Parador fica no Edifício Renata - Rua Araújo, 216 - centro.

Piscina do Parador Foto: arquivo pessoal

Notícias

SHOT 1

ZEBRA DE VOLTA

Nesta sexta e sábado, o Espaço Zebra abre a partir das 19h. A casa passou por reformas e volta a receber seus clientes neste final de semana. Coquetelaria da ótima Neli Pereira. O Espaço Zebra fica na Rua Major Diogo, 237.

SHOT 2

BAR DOS ARCOS

O Bar dos Arcos, localizado no subsolo do Teatro Municipal, vem com a segunda edição do projeto Arcos Expedition, que visa promover trocas de experiências culturais e técnicas entre bartenders de todo o mundo.

A segunda edição acontece no próximo dia 6 de março e dessa vez conta com a presença da carioca Alice Guedes (do Fechado Bar) e Ana Gumieri, bartender à frente do Grupo Bernacca.

O Bar dos Arcos fica na Praça Ramos de Azevedo, s/n - República.

SHOT 3

EDITH

Na próxima segunda-feira, dia 4, o Edith inicia o projeto Just Des Bartenders. Toda primeira segunda-feira do mês, a casa vai receber um bartender para preparar drinques especiais. O diferencial é que quem for bartender paga apenas R$ 24 pelo coquetel. O primeiro convidado é o bartender e sócio do Regô e Terê, Luiz Felippe Mascella.

Edith fica na Rua Regô de Freitas, 516 - Vila Buarque.