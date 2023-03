Que tal um bar fechado para apenas 7 clientes? Conheça a experiência exclusiva de uma 'Viagem com Santana'

Olá, amigos! Todos bem?

Nesta semana embarquei em uma viagem (etílica) com Gabriel Santana, criador do Santana Bar , em Pinheiros.

O bartender realizou o piloto de um projeto que deve acontecer uma vez por mês, sempre às terças-feiras, dia em que a casa está, normalmente, fechada. A primeira viagem está marcada para o próximo dia 18 de abril.

Batizado de "Viagem com Santana", a " aventura" contempla uma experiência exclusiva, com o bar reservado para apenas 7 clientes.

Continua após a publicidade

Gabriel Santana. Foto Clayton Dantas

A princípio são 6 coquetéis que estão fora do menu regular da casa - harmonizados como comidinhas criadas especialmente pelo Fabio Moon.

Vou contar aqui um pouco desta experiência:

Ao chegar no Santana, os participantes desta edição teste do projeto foram recebidos com um 'welcome drink' - que será servido até que todos os sete participantes sejam acomodados.

Continua após a publicidade

Santana inicia a experiência com My Garden - um drinque com Rum Zacapa 23, Blend de Vermutes com Cumaru, Cordial de Açaí e bitter de cumaru. A viagem segue com um Acerola Sour, Sanguínea Maria ( um curioso encontro do Bloody Mary com uma Margarita), Pina Descolada, Minute Old Fashioned e Café Brûlot.

My Garden - arquivo pessoal

Destaque para os dois últimos: o Minute Old Fashioned convida os participantes a participarem da criação de um bitter. Criado e preparado no mesmo instante, o bitter é usado no old fashioned que será servido na sequência.

Já o Café Brûlot é um clássico de New Orleans que, ao menos esse bloguerinho, ainda não tinha visto por aqui ( e que leva uísque, conhaque, Williamine, café e especiarias).

Continua após a publicidade

Todos os drinques possuem um elemento interativo - e o serviço é repleto de histórias e curiosidades sobre a criação de cada coquetel.

A experiência completa, que precisa ser reservada com antecedência, custa R$690. Reservas pelo contato@santanabar.com.br ou pelo telefone 11-99631-1026.

ARANCINO

Continua após a publicidade

Aproveitei o último sábado para conhecer o Arancino Bar, empreendimento da mesma turma da ótima Cozinha dos Ferrari. No Arancino, as estrelas são os petiscos italianos - como os arancini (bolinhos) de Cacio e Pepe, Pomodoro, Abóbora ou Camarão.

Dois lanches também saltam aos olhos no enxuto menu: o Polpetone Burguer (polpetone recheado com mussarela e provolone, pomodoro e ovo de gema mole; e o Lanche da Nonna (pão de azeite, lagarto, cebola roxa, azeitonas verdes, cogumelos, azeite e rúcula. Os dois seguem o nível de excelência da Cozinha dos Ferrari.

Na coquetelaria, o foco são os clássicos italiano, como Negroni, Garibaldi, Aperol e outros. Vale muito a pena.

Continua após a publicidade

Arancino Bar - Rua Itabaiana, 210 - Belenzinho.

NOTÍCIAS

Collab

Ballantine's, marca de whisky da Pernod Ricard, e Baw Clothing, marca brasileira de streetwear do grupo de moda Arezzo&Co, se uniram para a criação da nova coleção "Bawllantine's". A collab entre as marcas contempla roupas e acessórios inspirados nas Drum Machines, instrumentos que revolucionaram a cena da música eletrônica e do hip-hop na década de 1980 e que celebra a frase "um drop para quem vive a música do seu jeito".

Continua após a publicidade

World Class Studios

Como parte da programação do maior campeonato de coquetelaria do mundo, o World Class Studios desembarca em São Paulo na próxima segunda-feira (03), às 14h, no Guilhotina Bar. O workshop gratuito promovido pela Diageo será realizado em sete capitais brasileiras e é destinado a profissionais do setor de bares e entusiastas de coquetelaria. O workshop vai ser ministrado pelo Kennedy Nascimento e pela Talita Simões, que apresentarão as principais tendências do setor a partir de duas abordagens principais: a sustentabilidade social no preparo de drinques e as regras para o desenvolvimento de drinques clássicos.