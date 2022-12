Bauru: três lugares para comer um dos melhores lanches de São Paulo

TQ 3464 SÃO PAULO 14.10.2013 REVISTA DE FIM DE ANO PALADAR ESPECIAL EXCLUSIVO EMBARGADO Fotos do famoso lanche Bauru do Ponto Chic, restaurante que nesse ano completou noventa e um anos na cidade. FOTO TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO Foto: Tiago Queiroz

O Bauru é mais conhecido como a combinação de pão, presunto, queijo e tomate, mas você sabia que essa não é a receita original do lanche? A versão inicial leva fatias finas de rosbife, rodelas de picles, tomate e muito queijo. Tudo isso é colocado dentro de um pão francês crocante, deixando o sanduíche ainda mais gostoso.

O Bauru, desde seu nascimento na cidade de São Paulo, ganhou o coração e o paladar dos paulistanos e não-paulistanos. O sucesso foi tanto que o sanduíche foi consagrado patrimônio cultural e imaterial do estado de São Paulo no dia 28 de dezembro de 2018.

Ponto Chic

Para entender um pouco mais dessa história, é necessário falar do Ponto Chic, que foi onde tudo começou. Um dia qualquer do ano de 1937, um estudante de Direito, chamado Casimiro Pinto Neto, chegou na lanchonete com muita fome e pediu um lanche que fosse grande o suficiente para matar o que estava lhe matando: um pão francês, sem miolo, recheado com fatias finas de rosbife, tomate e pepino em rodelas cobertos por queijos prato, estepe, gouda e suíço fundidos. Assim nasceu o Bauru. E já que a receita da casa é a mesma há 85 anos, que tal ir até o local para provar a história em pessoa? O lanche custa a partir de R$ 33,90.

Largo Do Paissandu, 27, Santa Efigênia. 12h/20h (sáb. 12h/18h. e fecha aos domingos).

Mercearia São Pedro

O Bauru que deu início à história fez tanto sucesso que a receita se espalhou, mas acabou chegando a algumas casas um pouco repaginada, como é o caso da Mercearia São Pedro. Lá, você pode provar diferentes tipos, como o Bauru de Pastrame, de R$ 37, que une o pão francês com pastrame, pepino, queijo prato e tomate, e o Bauru Ponto Chique, de R$ 31, que faz homenagem ao local pioneiro, mas possui algumas características diferentes, já que é feito com rosbife, pepino, tomate, queijos minas e meia-cura dentro do pão francês.

R. Rodesia, 34, Sumarezinho. 11h/0h (dom. 11h/18h).

Frevo

Em muitos lugares, o presunto cedeu lugar para o rosbife e a versão também caiu no gosto popular. Para provar um dos bons Baurus feitos com presunto, você pode ir ao Frevo. Na casa, que está aberta desde 1956, o carro-chefe é o beirute, que é servido em diversas variações, mas o Bauru, feito com um pão de forma crocante e recheado com presunto, tomate e orégano, também é um hit do cardápio e custa R$ 19.

R. Oscar Freire, 588, Jardim Paulista. 10h30/1h.