Foi na cidade de Santa Cruz, na Califórnia, que nasceu a ideia de reservar um dia do ano para a cerveja. Tudo começou com uma festa dos bares locais, para celebrar os que fabricam e que servem cerveja. Nos anos seguintes, a tradição começou a se espalhar pelos Estados Unidos – e pelo mundo. Virou o Dia Internacional da Cerveja, comemorado toda primeira sexta-feira de agosto. Uma tradição que ganha cada vez mais força.

A seguir, Paladar fez uma seleção de bares e botecos em São Paulo com chopes artesanais que valem a visita. São gelados na medida certa, bem tirados e de colarinho alto.

Cervejaria Nacional

Mistura de fábrica e bar, produz mais de 10 mil litros de chope por mês. Entre as mais celebradas da casa estão a Y-iara, pilsen dourada e translúcida de amargor delicado e sutil (R$ 30, 570 ml) e a Mula, IPA encorpada com amargor elevado, generosa quantidade de lúpulos americanos e notas cítricas (R$ 41).

Onde: Av. Pedroso de Morais, 604, Pinheiros. 99712-5576. 2ª a 5ª, 17h/00h; 6ª, 17h/1h; sáb., 13h/1h. Delivery iFood, Rappi e no delivery.cervejarianacional.com.br.

PUBLICIDADE

Foto: Mariana Buck

Trilha

Produz pequenos lotes de seu chope, servido a poucos passos do tanque. As torneiras de chopes contam com rótulos rotativos e mudam toda semana. Dentre as novidades, vale conhecer a Caranguejada (R$ 23, 350ml), uma Sour Gose com caju e coentro, e a Quartzo (R$ 28), uma Juicy IPA com um toque especial: a adição do lúpulo Chinook, com características marcantes de pinho, toranja e berries.

Onde: R. Apinajés, 137, Perdizes. 4329-0193. 2ª e 3ª, 11h/22h; 4ª a dom., 10h/23h. Delivery próprio.

Dogma

PUBLICIDADE

Misto de bar e fábrica, produz mais de 3 mil litros de chope e cerveja por mês. É possível experimentar 20 diferentes rótulos nas torneiras. Destaque para a Sourmind, com manga e maracujá; e a No Mercy, double IPA com aromas resinosos.

Onde: R. Fortunato, 236, V. Buarque. 99249-9887. 3ª a sáb., 16h/23h; dom., 14h/20h.

Beer Rock Club

São 12 chopes, 70 rótulos, drinques e cozinha com hambúrgueres e petiscos. Entre os rótulos disponíveis estão a Punk Rock Pilsen (R$ 26), uma german pilsner com aroma suave de malte e um amargor equilibrado; a Don’t Believe the Hype (R$ 29), american IPA encorpada; e a Sun of a Wit (R$ 16,80, 300ml), versão cítrica e leve que harmoniza com saladas, peixes grelhados e beira de piscina.

Onde: R. Bom Pastor, 1.675, Ipiranga. 3467-2006. 3ª a 6ª, 14h/22h; sáb., 12h/23h; dom., 12h/18h. Delivery pelo iFood.

PUBLICIDADE

Motique

Idealizada pelo casal Charlotte De Cort e Victor Magri, ela belga, ele brasileiro, a casa abriu recentemente em Pinheiros, num casarão com ampla varanda. Com o multiculturalismo como princípio e uma abordagem contemporânea na cozinha, o restaurante inspira-se na diversidade global, porém conectada ao local, o que explica a prioridade por ingredientes de fornecedores próximos. Essa filosofia se aplica também aos chopes artesanais – vêm da Langerwisch Bier, cervejaria na Serra da Cantareira que usa água mineral da região nos produtos. No momento, a Motique serve a Tucano Witbier, leve e refrescante por conta da casca de laranja e semente de coentro, e a Cantareira Pilsner.

Onde: R. Simão Álvares, 985, Pinheiros. 3814-9444. 3ª a 6ª, 12h/15h e 19h/23h; sáb., 12h/17h e 19h/23h e dom., 12h/16h.

Balcão do Motique Foto: Gilberto Amendola

Câmara Fria

PUBLICIDADE

No andar de cima do bar Original, em Moema, o speakeasy conta com 10 torneiras de chope artesanal, além de opções de pizza com massa da Bráz em tamanho brotinho, porções de coxinhas, tábuas de frios e pães quentinhos vindos do bar de baixo. Entre os destaques de chopes, estão a Franziskaner Dunkel (R$ 35, 500ml), a Japas Oishii (R$ 31, 310ml) e a Hocus Pocus Orange Sunshine (R$ 31, 355ml).

Onde: R. Graúna, 137, Moema. 2299-5336. 3ª e 4ª, 18h/00h; 5ª 18h/01h; 6ª e sáb., 18h/2h.

Tap Tap

Os chopes são servidos em copos de 190 ml, 300 ml e 450 m, e variam de acordo com a disponibilidade. Entre as opções estão a Lambe Lambe (de pêssego, cajá, manga e côco, a R$ 52 o litro), a FrohenFeld Craft Brewery (R$ 70) e a Lican Cabur (R$ 90).

Onde: R. da Consolação, 455, Consolação. 98401-8206. 2ª a 5ª, 15h/1h; 6ª e sáb., 12h/2h; dom., 12h/22h. Delivery iFood e Rappi.

PUBLICIDADE

Let’s Beer

Ao todo, são 200 rótulos de cerveja e 12 torneiras de chopes em três opções de tamanho: 250ml, 500ml e o growler de 1 litro. Os destaques variam regularmente. Atualmente, fica o destaque para o chope Dádiva Pink Lemonade Sour (R$ 21, 250ml), a Swamp Pilz My Balls (R$ 19, 250ml) e Geezer Abismo Black (R$ 22, 250ml).

Onde: R. Joaquim Távora, 961, V. Mariana. 93072-6192. 3ª e 5ª, 17h/23h; 6ª, 15h/00h; sáb. e dom., 13h/23h. Delivery próprio: deliverydireto.com.br/letsbeer/sp.

Soul Botequim

A casa conta com doze torneiras de chopes, abastecidas semanalmente com rótulos artesanais. O Soul ainda tem eventos esporádicos com food trucks, seleções especiais de chopes e, aos fins de semana, música ao vivo.

PUBLICIDADE

Onde: Av. Padre Antônio José dos Santos, 812, Brooklin. 3297-0006. 3ª a 5ª, 16h/0h; 6ª e sáb., 12h/0h; dom., 12h/22h. Delivery via iFood e Rappi.

Cão Véio

A casa, que saiu de Pinheiros e foi para a Vila Madalena, conta com quatro variações de chopes artesanais: Pilsen, Altbier, Session IPA e Weiss, além de uma torneira sazonal – este mês, Lagunitas IPA e Blue Moon. Uma das pedidas é o CPM22 Pilsen (R$ 16, 330 ml e R$ 25, 500 ml), de espuma persistente e cristalina, leve presença de malte, um sutil floral do lúpulo e boa carbonatação. Já a Cão Veio Session Ipa é uma cerveja com teor alcoólico de 4,6%, com aromas cítricos (R$ 15 a de 330 ml e R$ 24 a de 500 ml).

Onde: R. Girassol, 396, V. Madalena. 4371-7433. 2ª a sáb., 18h/0h. Delivery iFood.

[caption id="attachment_32601" align="alignnone" width="600"] Foto: Divulgação.[/caption] O Cão Véio está com uma nova carta de cachaças. Com 12 rótulos (R$ 5/R$ 18, a dose), inclui a paulistana Sapucaia Florida Cristal (R$ 5), produzida em Pindamonhangaba desde 1933, e a Mazzaropi (R$ 6), criada em homenagem ao cineasta paulistano. R. João Moura, 871, Pinheiros, 4371-7433. 18h/0h30 (6ª, até 1h; sáb., 13h/1h; fecha dom.). Cc e Cd.: todos. BOTECOS Barxaréu Em uma esquina agitada da Vila Mariana, próxima à ESPM, as cervejas em garrafa são as mais pedidas, como Brahma Extra, Bohemia, Original e Serramalte (R$ 11,20). Para acompanhar, saborosos bolinhos de mandioca com carne-seca e Catupiry (R$ 35,20, dez unid.). Com massa de fubá, o 'Bolinho Duas Manas' é recheado com costela bovina (R$ 34, dez unid.). R. Joaquim Távora, 1.150, V. Mari- ana, 5539-2444. 17h/1h (sáb., dom. e fer., 12h/1h). Cc. e Cd.: todos. www.barxareu.com.br BOTECOS CHIQUES Frederico A cerveja Original (R$ 8,80) combina com porções caprichadas como a de bolinho de bacalhau (R$ 30,65). Outra boa pedida são os 'Bolinhos Frederico' (R$ 28,60), que juntam opções de arroz, carne-seca e bacalhau. Quer mais um petisco? Vá de cascas de batata com cheddar e bacon (R$ 22,30). Av. Aratãs, 578, Moema, 5042-1371. 12h/1h (dom., 13h/22h). Cc. e Cd.: todos. CACHAÇA Gogó da Ema O bar surgiu nos anos 1960 como empório de secos e molhados. Os apreciadores de cachaça podem escolher entre 970 rótulos da bebida. A mineira Canarinha (R$ 14,90, ouro) e a paraibana Volúpia (R$ 11,70, prata) são requisitadas. Para quem não dispensa uma boa cerveja, a Original (R$ 9,90) combina com a porção de cebola empanada à moda australiana (R$ 32,70), com molho picante. R. José Jannarelli, 261, Morumbi, 3721-2777. 17h/0h (sáb., 12h/1h; fecha dom. e fer.). Cc. e Cd.: todos. www.gogodaema.com CHOPERIAS A Estalagem Aberta em 1976, a choperia é uma das mais tradicionais da cidade. O chope Brahma (R$ 7,20, claro; R$ 8, black) sai de uma chopeira de glicol com quatro bicos. Para acompanhar, vá de bolinho de bacalhau (R$ 27, dez unid.) ou iscas de peixes (R$ 22). Av. Moema, 2, Moema, 5051-8415. 11h30/15h30 e 18h/0h (6ª e sáb., 11h30/1h; dom., 12h/17h). Cc. e Cd.: todos. www.aestalagem.com.br MEXICANO Don Pancho No bar-restaurante do mexicano Javier Valero, com paredes decoradas com cores quentes, 33 rótulos de tequila acompanham os pratos típicos. Uma delas é a Jose Cuervo 1800 (R$ 18, a dose). Por R$ 45,50, você experimenta um rodízio com receitas como quesadillas (R$ 26) e burritos (R$ 31). R. Joaquim Távora, 1.315, V. Mariana, 2538-7494. 18h/0h30 (sáb., 12h/1h; dom., 12h/23h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos. www.donpancho.com.br VARIADOS Shibuya Garage A casa une oficina de motos, loja de acessórios e bar num ambiente de estética roqueira. O cardápio é reduzido: além de drinques clássicos como gim-tônica (R$ 23,90), há caipirinha (R$ 23,90), doses de uísque, como a de Jack Honey (R$ 21,90) e cervejas. O bolinho de bacalhau, crocante e quentinho, é uma boa pedida (R$ 36,90). Av. Brig. Faria Lima, 4.565, Itaim Bibi, 3255-6645. 12h/15h e 18h/23h (6ª e sáb., 12h/15h e 18h/1h; dom. 12h/18h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos. PUB The Blue Pub A decoração é composta por cartazes e bandeiras de vários países e de times de futebol. O pint de Guinness custa R$ 22, e a long neck de Heineken, R$ 10. Para jogar sinuca, a ficha custa R$ 5, ou 4 por R$ 12. O menu lista o 'Blue Burger', sanduíche mais pedido da casa (R$ 24). Al. Ribeirão Preto, 384, Bela Vista, 3284-8338. 16h/2h (5ª a sáb., até 3h30; dom., 15h/2h). Cc. e Cd.: todos. www.thebluepub.com.br BALADA Funfarra A festa carioca desembarca mais uma vez em São Paulo no sábado (5). Quem comanda as picapes são os DJs Pedro Neschling, Beto Artista, Túlio Araújo e Fl3sh Disco. Na pista, muito pop, indie, rock, funk, soul e sucessos dos anos 1990. Via Marquês. Av. Marquês de São Vicente, 1.589, Barra Funda, 3611-2696. Sáb. (5), 23h45. R$ 40/R$ 80. Cc. e Cd.: todos. Jamboree A festa de música jamaicana dos anos 1960 volta à ativa após dois anos de hiato. Na noite do retorno, em nova casa, os DJs da Jurassic Sound tocam reggae, rocksteady e ska em vinil, reproduzidos por um paredão de caixas de som. Casa da Luz. R. Mauá, 512, Luz, 3326-7274. Sáb. (5), 23h. R$ 15/R$ 30. Cc. e Cd.: todos. Lua A festa de house, disco, hip hop, electro e funk é realizada pela primeira vez no L'Amour. Além dos DJs residentes Jjoão Paes e Ad Ferrera, completam o line-up os DJs convidados Cibelle e Dudu Quintanilha. L'Amour. R. Bento Freitas, 366, República, 3258-3523. Hoje (4), 22h. R$ 15/R$ 20 Cc. e Cd.: M e V.

Empório Alto de Pinheiros

Por ali, são 43 torneiras, com opções como o All Black Day Exclusive DMD ‘24 Double Oatmeal Stout com coco e cacau (R$ 20, 200ml), a American Stout That’s Me Not Being You (R$ 20, 200ml) e a sensorial Triple Mango EAP (R$ 23, 220ml), com “doses cavalares de manga”.

Onde: R. Vupabussu, 305, Pinheiros. 3031-4328. Dom. a 4ª, 11h/00h; 5ª a sáb., 11h/1h. Delivery próprio.

Asterix

Em copos de 300 e 450 ml, tem entre as opções a What a Grocery 2, Imperial Sour carregada de pitaia e morango, com um toque de cumaru (R$ 21/R$ 29). Já A Evertreze Sour traz uma refrescante combinação entre acidez e sabor de frutas vermelhas (R$ 20/R$ 26).

Onde: Al. Joaquim Eugênio de Lima, 573, Jd. Paulista. 98959-3698. 2ª a 5ª, 11h30/1h; 6ª e sáb., 11h30/2h; dom., 11h30/23h. Delivery via Rappi e iFood.