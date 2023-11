Chopes a R$ 15? Veja como degustar cervejas artesanais na Schützenfest

Nesta quinta-feira (09) a cidade de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, promove a 33ª edição da Schützenfest: a Festa dos Atiradores, que dura até o dia 19 de novembro.

Entre as muitas atrações, o público terá a oportunidade de degustar mais de 20 selos diferentes, nacionais e regionais, de chope, incluindo marcas como Heineken, Germânia e Schützenbier, que é produzida desde 2016 especialmente para esse evento, fruto da parceria entre as cervejarias Maestro, Königs Bier e Karsten, de acordo com informações do site da FM 105.

O festival possui entrada gratuita e os chopes serão oferecidos em diferentes formatos, com variação de valores. O chope pilsen de 400ml é vendido por R$ 15, enquanto o combo com 5 copos de 400ml vale R$ 70; chopes especiais valem R$ 17 cada unidade e os da Heineken, R$ 18.

Já para quem opta pelo camarote pode adquirir 50 litros de chope pilsen por R$ 1.300; 30 litros por R$ 950; 50 litros de chope especial por R$ 1.550; e 30 litros de chope especial por R$ 1.100.

PUBLICIDADE

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar possui uma série de receitas testadas e aprovadas que são extremamente saborosas, e podem ser feitas no conforto de casa, agradando a todos os gostos. Confira aqui!