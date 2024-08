Um brinde especial para o Dia dos Pais, ou melhor, quatro brindes. Para celebrar a data, conversamos com quatro bartenders renomados de São Paulo, que compartilharam as bebidas que fariam para seus pais.

Esses drinques vão além do sabor; eles carregam memórias e significados especiais que conectam os bartenders Jean Ponce, Nina Bastos, Rachel Louise e Lula Mascella aos seus pais. Desde a clássica caipirinha, que remete a tradições familiares, até um coquetel autoral com valor sentimental.

Confira as histórias por trás de cada coquetel e aprenda a prepará-los com as dicas desses grandes bartenders, para homenagear seu pai também.

Jean Ponce - A caipirinha do Toninho

Caipirinha do Toninho feito pelo bartender Jean Ponce Foto: Divulgação Guarita bar

Jean Ponce, o premiado bartender do Guarita Bar, que também já passou por casas renomadas como o D.O.M. de Alex Atala, revela qual drinque prepararia para seu pai: “Com certeza, a caipirinha! Cresci vendo meu pai, Antônio Ponce (Toninho), sempre fazendo a sua clássica caipirinha. Ele escolhe o limão perfeito, pouco açúcar, nada de canudo, cachaça branca e gelo em cubos... É a nossa paixão aqui em casa, a caipirinha do Toninho.”.

Nina Bastos - Coquetel Piperita

Piperita do restaurante Jiquitaia Foto: Divulgação restaurante Jiquitaia

Nina Bastos, referência em coquetelaria com cachaça e considerada por muitos a dona da melhor caipirinha da cidade, é proprietária do Jiquitaia. Ela também conta o que prepararia para seu pai: “Meu pai é um ótimo bebedor, e neste Dia dos Pais, eu faria para ele o Piperita, um coquetel que acabou de entrar no cardápio do Jiquitaia. É super refrescante e agrada a muitos paladares.”

Lula Mascella - Drinque 294

Coquetel 294, do Picco Foto: Divulgação Picco

O bartender do Picco, Lula Mascella, se destaca por sua carta de coquetéis autorais e curadoria de clássicos. Para o Dia dos Pais, ele prepararia o coquetel 294, que leva o nome do número de endereço do bar. Ele comenta: “Esse foi meu primeiro coquetel autoral. Acredito que meu pai sempre pede esse drinque porque tem uma memória afetiva de um momento especial que passamos juntos no Picco, o que, para ele, é até mais importante que o sabor do coquetel.”

Rachel Louise - Coquetel Navegante

Bebida Navegante, do restaurante Tuju por Rachel Louise Foto: Divulgação Restaurante Tuju

Entre as top 3 do World Class, um dos maiores campeonatos de coquetelaria do mundo, Rachel Louise é a head bartender no restaurante Tuju. Para este Dia dos Pais, ela faria um “coquetel do Tuju. Ele é ideal para um almoço e agrada quem prefere algo mais seco, mas ainda leve, para acompanhar a refeição. O coquetel se chama Navegante e leva cachaça envelhecida em amburana, graviola e Jerez, que dão ao drinque um sabor amadeirado e mais seco.”

