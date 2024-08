No próximo domingo, dia 11 de agosto, será mais um dia para comemorar. Afinal, é Dia dos Pais e vários restaurantes ao redor da cidade de São Paulo vão fazer aquilo que a gente mais gosta: oferecer cardápios especiais para a ocasião, com novidades para comemorar em grande estilo. São restaurantes diversos e que servem para vários bolsos e gostos.

A seguir, confira uma seleção de 15 restaurantes para celebrar o Dia dos Pais:

Sal Gastronomia

Para o Dia dos Pais, o chef Henrique Fogaça criou um menu especial para o Sal Gastronomia, disponível no almoço e jantar. Como entrada, steak tartare de mignon com ovo de codorna frito e batatas rústicas (R$ 53). Como principais, nhoque de mandioquinha com ragú de javali (R$ 149) e stinco de cordeiro com nhoque de batata na manteiga e sálvia (R$ 153). Para finalizar, doce de leite com banana cremosa, biscotti e sorvete de baunilha (R$ 43). O menu estará disponível nas duas unidades. Recomenda-se reservar.

Onde: R. Bela Cintra, 1958, Jardins. 11 3554-4460. Seg. a qui., 12h/15h e 19h/23h30; sex., 12h/16h e 19h/23h30; sáb., 12h/17h e 19h/23h30; dom., 12h/17h e 18h/22h.

Ícone Asiático

O restaurante de cozinha asiática terá um menu especial: oferecido a R$165 por pessoa, pode começar com ceviche ou steak tartare. Para o prato principal, atum com purê de wasabi ou gyudon. E, para fechar, o Tem Sal no meu Caramelo é um biscoito amanteigado coberto com caramelo salgado, chocolate meio amargo, sal em flocos e pimenta Togarashi. Para a ocasião, a casa vai oferecer uma dose de sakê como cortesia. Também estarão disponíveis para a data o Omakase (R$ 320), com sushis, sashimis, pratos quentes e frutos do mar, e o Menu Experience (R$ 250), com sushis, sashimis e pratos quentes.

Onde: Rua Fidalga, 79, Vila Madalena. 11 2667-6217. Terça a sexta das 19h às 23h, sábado das 12h às 16h e das 19h às 23h, domingo das 12h às 16h | @iconeasiatico.

Ícone Asiático terá um Gyudon no Dia dos Pais Foto: Estúdio Cumaru

Rincón Escondido

O espaço não é um restaurante, mas oferece experiências gastronômicas inesquecíveis, sempre focadas no universo da parrilla, compartilhando cultura e sabor ao redor do fogo. Sob o comando da dupla Chico Mancuso e Alan Edelstein, a casa promete ser o destino ideal para comemorar o Dia dos Pais, com Jantar Experiência (R$ 364 por pessoa), nos dias 9 e 10 de agosto, das 19h às 21h30, pontualmente. O menu é especial para a data: de antepasto, pimentões e cebolas grelhados, cesta de pães e molho chimichurri; de entradas, mix de linguiças artesanais, bruschetta de tomate com gorgonzola e bruschetta de morcilla doce; já no primeiro prato, matambrito suíno e mollejas (timo); no prato principal, bife ancho ou bife de chorizo, acompanhado com batata-doce; e, de sobremesa, panqueca de doce de leite com sorvete de nata; além de bebidas, como vinhos.

Onde: R. Madalena, 69, Vila Madalena. 11 98995-7975. Horário de funcionamento: ver programação/agenda e disponibilidade.

Foglia Forneria

O Foglia Forneria, comandado por pai (Franco Ravioli) e filho (Lorenzo Ravioli), também vai comemorar o Dia dos Pais. Para o almoço, foi criado um menu em três tempos com porção de arancini como entrada – os famosos bolinhos de risoto e queijo, acompanhados de molho pesto (seis unidades). Como prato principal, medaillon al vinho marsala – medalhões de mignon ao molho roti e alcachofra, com fettuccine al burro e sálvia. A sobremesa é o tradicional Tiramisù, à base de café, creme de mascarpone, biscoito champagne e cacau. O menu do almoço custa R$ 175,39. Para o jantar, o Foglia prepara a Pizza del Capo, feita com molho, tomatinho concassè, parmesão, burrata, alici italiano e manjericão (R$ 90,39).

Onde: R. Domingos Fernandes, 548, Vila Nova Conceição. 11 3846-9695. 12h/15h e 18h30/23h.

Animus

Sob batuta da chef Giovanna Grossi, o Animus está preparado para receber as famílias que desejam comemorar o Dia dos Pais de um jeito para lá de especial. A Fraldinha de Wagyu acompanhada de cebola brulée, vinagrete de pimenta de cheiro e farofa (R$ 145) é a sugestão do restaurante para o 11 de agosto. Como cortesia, os pais que escolherem este prato do dia recebem uma cerveja Stella Artois Pure Gold para brindarem a data.

Onde: R. Vupabussu, 347, Pinheiros. 11 98705-9388. Segunda, quarta, quinta e sexta, 12h/15h e 19h/23h. Sáb., 12h/16h30 e 19h/23h. Dom., 12h/ 16h30. @animusrestaurante

Bar da Adelaide

A filial paulistana do Bar da Adelaide apresenta na capital um pouco da botecagem do interior, em especial da cidade de Jaú, onde a marca nasceu. Para o Dia dos Pais, a casa sugere seu tradicional “Almoço Caipira Paulista”, servido aos domingos e inspirado num cantinho simpático do interior chamado Pouso Alegre de Baixo, onde a comida é feita por cozinheiros com simplicidade e muito sabor. O prato, uma tradição dominical apreciada em família por lá, reúne leitoa e frango a passarinho, acompanhados de arroz com bacon, farofa, batatonese, polenta frita com parmesão e macarronada. Sai R$ 135, para duas pessoas, e R$ 260, para quatro pessoas.

Onde: Rua Carlos Weber, 1750, Vila Leopoldina. Dia dos Pais: domingo (11 de agosto), das 12h às 18h30.

Tuy, Cocina

Em homenagem ao Dia dos Pais, a casa de culinária ibérica com endereço nos Jardins preparou um prato especial para a data. O domingo vai contar com um saboroso Stinco de Cordeiro Assado ao Vinho Tinto e Especiarias (R$139,90) regado com o próprio molho do cozimento. O prato é acompanhado de fettuccine na manteiga com sal.

Onde: R. Padre João Manuel, 1156, Jardins. 11 91641-1309. Dom. e seg., 12h/22h; ter. a sáb., 12h/24h. @tuycocina.

Cór

Localizado numa bela casa no Alto de Pinheiros, com direito a mesas na varanda, o restaurante Cór oferece pratos especiais para celebrar o Dia dos Pais em família. Para iniciar, o chef da casa sugere mix de Pancs (plantas alimentícias não convencionais), beterraba, boursin e vinagrete de mel com pimenta (R$ 50). Como prato principal, porco Duroc maturado por 50 dias, purê de batata e farofa de alho (R$ 150). Para encerrar, a sobremesa é uma torta de chocolate com mascarpone e café (R$ 55). Os pratos criados especialmente para a data serão servidos com exclusividade no domingo, dia 11 de agosto.

Onde: Praça São Marcos, 825, Alto de Pinheiros. 3726-2908. Seg., 12h/15h; ter. a sex., 12h/15h e 18h/23h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/18h.

Paloma

O bar de vinhos no Copan, no coração da cidade, oferece, por R$ 160, um menu fechado especial para os homenageados da data. Assinado pela chef Gabriela Guerriero, o cardápio inclui, como entrada, salada de tomates com anchovas, alcaparras fritas e manjericão acompanhada por focaccia. Ainda, para os principais, há três opções: filé ao molho bernaise e fritas com páprica defumada, linguine com bisque de camarão, mexilhão, molica e limão siciliano e berinjela defumada com hommus de feijão branco, grão-de-bico crocante e harissa, pimenta típica do noroeste africano. Para a sobremesa, a sugestão é o creme de queijo com zabaione de café, laranja cristalizada e crumble de especiarias.

Onde: Av. Ipiranga, 200, República. Segunda a quinta das 12h às 0h; sexta e sábado das 12h às 1h e aos domingos das 12h às 18h. Instagram: @paloma___sp.

Paloma oferece um menu fechado especial para os homenageados da data Foto: Thayane de Paula

Vista

Os restaurantes Vista Ibirapuera e Vista Jardins elaboraram pratos especiais para comemorar o Dia dos Pais, que estarão disponíveis dos dias 9 a 11 de agosto. Na casa mãe, localizada no topo do Museu de Arte Contemporânea da USP, será servido um bife de chorizo grelhado, molho de pimentas brasileiras, salada de batata laranja tostada com cebola assada, agrião e farofa de alho, por R$ 139. Já a unidade do Shops Jardins, na Rua Haddock Lobo, apresenta polvo na chapa com arroz negro, legumes tostados e aioli, que sai também a R$139. As reservas podem ser feitas pelo número 11 2658-3188.

Onde: Vista Jardins. Rua Haddock Lobo, 1626, Jardins. 11 5196-4022. Seg. a sex.,12h/16h e 19h/23h30; sáb., 12h/23h30; dom., 12h/22h. Vista Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, 1301, Vila Mariana. 11 2658-3188. Ter. a sáb., 12h/16h e 19h/23h; dom., 12h/17h.

Preto Cozinha

Para a celebração de Dia dos Pais, o chef Rodrigo Freire traz de volta ao cardápio da casa o Balaio de Gato (R$ 367), prato farto que serve bem quatro pessoas e consiste em uma cama de cuscuz de milho que acomoda lula, polvo, camarão, mexilhão, cavaquinha, mix de mini legumes na brasa e aipim frito. Para completar, quem pedir a novidade também recebe um drink não alcoólico de cortesia, podendo escolher entre o Aluá (R$ 24), versão da bebida ancestral afro-indígena, com gengibre, abacaxi, açúcar, especiarias e CO2, e Águas de Juçara (R$ 24), com juçara, hibisco infusionado com laranja Bahia e melado de cana.

Onde: R. Fradique Coutinho, 276, Pinheiros. Segunda a quinta-feira, das 12h às 23h. Sexta e Sábado, das 12h à 1h. Domingo, das 12h às 18h. Instagram: @preto.cozinha

Incêndio

O Incêndio, restaurante do chef peruano Renzo Garibaldi com o empresário Guilherme Mora, servirá uma entrada e um prato principal elaborados especialmente para a data. A celebração começa com croqueta de tomate tostado e aioli de manjericão (R$ 40). Já para principal, a pedida é costela defumada, purê de batata, glace e pangrattato (R$ 85). As receitas estarão disponíveis apenas no segundo domingo de agosto, dia 11.

Onde: R. dos Pinheiros, 808, Pinheiros. 3062-4209. Seg., 12h/15h30; ter. a qui., 12h/15h30 e 17h/23h; sex. e sáb., 12h/00h; dom., 12h/18h. Instagram: @incendiorestaurante.

Carlota

No Dia dos Pais, o Carlota terá receitas especiais para a ocasião. Prestes a completar 30 anos de atividade, o restaurante que busca mesclar a cultura internacional e o sabor local servirá uma entrada, um prato principal e uma sobremesa selecionados pela chef Carla Pernambuco. A entrada exclusiva é a abóbora cabotiá assada e servida com manteiga defumada, nuts e coalhada (R$ 50). Na sequência, o principal é o gnocchi com erva doce e linguiça artesanal e fonduta de parmesão (R$ 90). Na sobremesa, Carla escolheu uma pedida cheia de frescor, mas que combina com as temperaturas mais amenas do inverno: os morangos assados com creme de chocolate branco e marshmallow (R$ 39).

Onde: R. Sergipe, 753, Higienópolis. 11 98225-6030. Ter. a qui., 12h/16h e 19h/23h. Sex., 12h/16h e 19h/23h30; sáb., 12h/17h e 19h/23h30; dom., 12h/17h. Instagram: @carlapernambucocarlota.

Balaio de Gato, para o Dia dos Pais, no Preto Cozinha Foto: Preto Cozinha/Divulgação

Bistrot de Paris

Em comemoração ao Dia dos Pais, o chef Alain Poletto, do Bistrot de Paris, criou um prato muito especial inspirado em um dos ingredientes que mais fazem sucesso na cozinha de bistrô: o pato. Na ocasião, o chef prepara uma lasanha de pato (R$ 118), elaborada a partir de uma bolognaise de pato e complementada por bacon caseiro e recheio de linguiça -- feitos na casa --, além de um “manchon” de pato confitado e molho demi glace.

Onde: Rua Augusta, 2542, Jardim Paulista. 11 3063-1675. Seg., 12h/15h30; ter. e qua., 12h/15h30 e 19h/23h30; qui., 12h/23h30; sex. e sáb., 12h/00h; dom., 12h/22h.

Su

O restaurante japonês Su, no piso Veiga Filho, localizado dentro do Shopping Pátio Higienópolis, apresenta sua receita exclusiva para o Dia dos Pais, durante o almoço e jantar: o wagyu na pedra vulcânica (R$66, cortes de wagyu, shoyu amanteigado). Entre as sugestões de acompanhamento: Potato Salad (batata, sunomono, picles de cebola roxa defumada, pó de nori- R$37) e a Salada de Horenso (espinafre, molho de gergelim- R$30).

Onde: Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis. 11 38232950. Seg. a qui., 12h/15h30 e 18h30/23h00; sex. e sáb., 12h/16h30 e 18h30/22h; dom., 12h/16h30 e 18h30/22h. @restaurante.su.