6 melhores gins para drinques, de acordo com bartenders e especialistas

O gin, uma bebida destilada cuja popularidade remonta ao século XVII, tem conquistado paladares ao redor do mundo. Criado na Holanda como um remédio, o gin evoluiu como uma das bebidas mais apreciadas no cenário da mixologia contemporânea. A chave para seu sucesso está na sua versatilidade e na riqueza de sabores que os diferentes tipos de gin oferecem, permitindo explorar uma ampla gama de combinações e receitas inovadoras.

O gin está cada vez mais em alta na coquetelaria Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Hoje, o gin vive um renascimento global, impulsionado pelo crescente interesse dos consumidores por bebidas artesanais e experiências personalizadas. Com uma infinidade de variedades, desde os tradicionais gins ingleses até os mais ousados gins contemporâneos, a bebida se tornou um verdadeiro ícone da coquetelaria.

A seguir, bartenders e especialistas escolhem seus gins preferidos para drinques.

Jhon Kildare, chef de bar do Jordão | Tanqueray Nº TEN

“Gosto muito do gin Tanqueray Nº TEN. Ele traz notas de cítricos e coentro, por exemplo, o que deixa muito refrescante e traz um aroma único. Apesar do sabor intenso, ele é equilibrado e muito versátil, então pode ser utilizado em receitas de drinks clássicos e autorais. Gosto de misturar ele com tangerina”.

Thiago Pereira | Gin Roku

“[O Gin Roku] é um gin japonês complexo com muitas camadas de sabor, que destaca em seus botânicos flor de Sakura, chá verde, pimenta sansho e limão yuzu”.

Roku Gin leva seis ingredientes botânicos — como flor de cerejeira e pimenta Sansho Foto: Beam Suntory

Eduardo Alves Rodrigues, bartender do D.O.M. | Gin Roku, Hendrick’s Gin e BEG Dry Gin

“O Gin Roku combina a tradição japonesa com a inovação, utilizando seis botânicos exclusivos do Japão, como flor de sakura e chá sencha. Destilado artesanalmente, ele oferece um sabor equilibrado e complexo, com notas florais e cítricas que capturam a essência do Japão. Sua qualidade premium e versatilidade o tornam uma escolha excelente para coquetéis sofisticados, destacando a autenticidade e a precisão da destilação japonesa. Já o Hendrick’s Gin combina a destilação tradicional com uma infusão única de pepino e pétalas de rosa, criando um sabor suave e refrescante, com notas florais e herbais. Esse perfil distinto o torna versátil para coquetéis clássicos e inovadores. Reconhecido mundialmente pela sua qualidade e inovação, Hendrick’s é uma escolha premium que se destaca pela sua originalidade e excelência. E o BEG Dry Gin oferece uma qualidade superior com destilação artesanal realizada em Campina em pequenos lotes, garantindo um sabor equilibrado e complexo. Sua combinação única de botânicos como raiz de Angélica e folhas de pitangueira, permite cria um perfil sensorial distinto. É versátil para coquetéis e premiado internacionalmente, o que reforça sua excelência e confiabilidade”

Leonardo Massoni, responsável pelos preparos do Feirinha | Vitória Régia

“Gosto muito de bebidas de qualidade que sejam acessíveis (na minha opinião a força motor da transformação proposta pela gastronomia e suas vertentes). Não é fácil manter a alma e elegância de um produto sem desequilibrar seus sabores e aromas no meio do caminho. Não à toa, o Vitória Régia é uma das opções de gin em nossa prateleira aqui no Feirinha. O equilíbrio entre as especiarias e tons cítricos faz desse gin um coringa de luxo para coquetéis de diversos perfis. Aposta certa para um Dry finíssimo (como todo Dry deve ser) ou para um Fitz fresco e temperado (ainda mais harmonizando com nosso próprio Bitter Aromático). Como se sabor e aroma não bastassem, toda a proposta do produto converge com a do Feirinha (com a qual, sem segredo, eu simpatizo muito), orgânico, sem contaminantes e sustentável”

A cachaçaria Yaguara resolveu investir em outros mercados e, juntamente com sócios ingleses, começou a produzir o gin Vitória Régia Foto: Bebidas Famosas/Divulgação

Milton Lopes, bartender e mixologista do Oripi | Gin The Botanist

“Hoje não só vou indicar, como também virei fã e super indico o gin The Botanist. Sem falar no design da sua garrafa que leva o nome dos seus 22 botânicos, foi criado na ilha de Islay, Escócia, de onde saíram as grandes marcas de uísque -- com o gin não foi diferente. O gin é destilado após a maceração noturna dos nove botânicos base - que inclui sementes, baga de zimbro, várias cascas de frutos e raízes, e depois ‘purificados’ com a utilização da água da nascente de Islay. Este vapor obtido desta infusão a partir da destilação do álcool passa através da cesta contendo os 22 botânicos. Resumindo: um gin de altíssima qualidade”.