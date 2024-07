Em um passeio pelos mercados a Liberdade, a quantidade de rótulos de bebidas em prateleiras na rua e nas geladeiras impressiona. Latinhas de refrigerante, sucos, chás ou bebidas a base de iogurte estão entre os itens mais consumidos pelos jovens que frequentam o bairro.

A influência para o consumo vem dos animes japoneses e das novelas coreanas. Rótulos com imagens de personagens como Naruto, Ultraman e Pikachu estão entre os mais vendidos. Tanto faz o sabor de fruta representado por cada um deles. Recentemente, uma febre chamada mamadeira de iogurte assolou as lojas do bairro. Uma vendedora do mercado Kazu Doces, explica o conceito da bebida original da China: iogurte nos sabores morango, manga e tradicional servidos em uma mamadeira de vidro com bico idêntico ao usados pelos bebês, porém consumida por jovens de todas as idades. Vendeu tanto que o produto estava esgotado no dia em que esta reportagem foi feita.

Refrigerantes com rótulos de personagens japoneses famosos, como Naruto e Utraman estão entre os mais vendidos Foto: Chris Campos

Outra bebida disputada a tapa no bairro é o refrigerante sabor queijo com sal marinho, também esgotado no mercado. No top 10 das bebidas mais consumidas pelos jovens que ocupam massivamente as ruas da Liberdade entram ainda chás com bolinhas que explodem na boca, sodas com cores radioativas nos sabores blueberry, melão e morango; bebidas a base de iogurte, como o famoso Calpis; sucos de frutas com quadradinhos de nata com coco; suco de aloe vera; refresco de coco vendido em copos com tampa; Fanta azul sabor jasmim e pêssego; refresco de arroz, além de um infinidade de águas saborizadas, como a sabor melancia.

Vídeos postados no Tik Tok são os grandes disseminadores de modismos que resultam no consumo em massa de determinados produtos encontrados nas prateleiras do bairro, caso das bebidas diferentonas listadas nesta matéria. Mas o alvoroço natural dos jovens que, há alguns anos, são público dominante no bairro já é motivo suficiente para alavancar vendas, seja de bebidas, chocolates, doces, sorvetes ou balas. “Cerca de 7 mil pessoas passam por apenas um dos mercados da Liberdade em um único sábado”, conta Elizabeth Itani, responsável pela importação do grupo Marukai, que inclui mercados, restaurantes e o maior café do bairro da Liberdade.

Além de sabores e dos rótulos, outro atrativo comum aos refrescos, sucos, chás e refrigerantes produzidos no Japão, na China e na Coréia é o fato de serem bebidas muito fluídas e refrescantes, sem adição de espessantes para deixar a bebida cremosa, como é comum em produtos como achocolatados e até alguns sucos nacionais. Além do elemento surpresa, é claro, de poder provar sabores inéditos que ainda promovem experiências sensoriais únicas.