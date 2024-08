Bar Caledonia lança chope do estilo Rye IPA com a Tarantino

A noite desta quarta-feira, 21, promete muitas novidades no Caledonia, bar especializado em uísque e coquetelaria -- e que é 50Best Discovery. A casa dos sócios Maurício Porto e Guilherme Valle promove o Dia do Centeio, ação que engloba o lançamento de um chope do estilo Rye IPA, colaborativo com a cervejaria artesanal Tarantino; novo sanduíche e toast em pão de centeio, expedidos pela cozinha do chef Rodrigo Rizzo; e combos promocionais para incentivar que o público prove a cerveja acompanhada de Rye Whiskey norte-americano.

Os lançamentos acontecerão a partir das 19h e Isaac Deutsch, sócio cofundador da Tarantino, estará presente no bar. Para aprofundar ainda mais a temática, no dia 28 de agosto, também acontece uma aula sobre whiskey e cerveja, ministrada por Maurício Porto e Rodrigo Jardini, da cervejaria.

Há quem diga que “todo uísque já foi uma cerveja”. Não à toa: os processos produtivos das bebidas carregam interseções. É por isso que o Caledonia vem se aproximando deste universo e, no novo capítulo com a Tarantino, o encontro é celebrado com uma Rye IPA, disponível em chope e edição limitada de 100 litros.

A Tarantino & Caledonia Rye Rye IPA (R$20,00 o copo de 285 ml), como é chamada, tem ABV de 5,6% e infusão de carvalho americano que passou por uísque de centeio, o que confere uma camada extra de complexidade à bebida, notas sutis de coco e madeira e taninos agregados. O perfil aromático frutado, cítrico e floral, resultado dos lúpulos Simcoe, Mosaic e Mistral, é suportado por um perfil maltado de média intensidade, amargor médio e suaves notas condimentadas, remetendo a pão de centeio. O chope será engatado nas torneiras do Caledonia e também poderá ser encontrado na Tarantino, enquanto durarem os estoques.

Para fazer jus ao Dia do Centeio, a cozinha também apresenta novidades, ambas montadas em pão de centeio: o sanduíche de costela desfiada, cebola caramelizada no Bourbon, maionese defumada e tomate caqui (R$55,00); e o toast de parma, queijo brie e figo, com geleia de pimenta (R$47,00).

A cozinha do Caledonia também apresenta novidades da cozinha Foto: Maurício Porto/Divulgação

Além disso, em 21 de agosto, para incentivar a imersão na dobradinha cerveja & uísque, o bar oferece, entre 19h e 21h, preços especiais em dois combos que incluem a cerveja: Jim Beam Rye + Rye Rye IPA + Sanduíche de Costela Suína (R$81,00) e High West Rye + Rye Rye IPA + Toast de Parma (R$95,40).

Já na semana seguinte, na noite de 28 de agosto, a parceria entre Caledonia e Tarantino se completa com uma aula sobre uísque e cerveja, no segundo andar do bar, a partir das 19h. Para explanar a junção entre os dois mundos, Maurício Porto recebe Rodrigo Jardini, da cervejaria, para juntos guiarem uma experiência regada à teoria e prática, com degustações de três whiskies (Eagle Rare, Laphroaig 10 e High West Double Rye), combinados com três cervejas da Tarantino. O chope Tarantino & Caledonia Rye Rye IPA está incluído entre os rótulos da cervejaria que serão provados em sala. A aula sai por R$200,00 e pode ser comprada pelo perfil do Caledonia no instagram.

Tudo sobre o evento

Endereço: Rua Vupabussu, 309, Pinheiros

Instagram: @caledoniabar

Horários do bar: terça a sábado, das 18h à 0h

Horários da loja: terça a sábado, das 15h30 à 0h

Dia do Centeio

Data: 21 de agosto

Local: Caledonia

Lançamentos a partir das 19h

Combos promocionais entre 19h e 21h

Aula sobre whiskey e cerveja

Data: 28 de agosto

Hora: 19h

Local: Caledonia

Preço: R$200,00 (compra pelo instagram @caledoniabar)